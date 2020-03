Chrliči kravin. Bába od plotny, která díky Milionu „chlívek“ objevila patent na rozum, radí premiérovi! Ivan Vyskočil vstupuje do vřavy v době koronaviru

reklama

„Zprávy o koronaviru se na mě valí ze všech stran. Je jich tolik, že už jsem jimi naprosto zahlcen a vlastně už je nechci ani poslouchat,“ začíná tentokrát trochu smutně Nedělní ráno Ivan Vyskočil a pokračuje. „Nebudu tady vyjmenovávat, co všechno už jsem slyšel, přečetl a co už o tom vím. Rozhodně to nechci ani podceňovat, ani bagatelizovat. Mýt si ruce, dezinfikovat, nosit roušku. A co mohu víc?“ krčí rameny a dodává. „Nevyhledávám hromadná shromáždění a na naší vesnici během vycházky se psem nepotkám živou duši. Ale potkám-li bacila, ani ho nemohu zaplácnout utěrkou, dokonce ho nemohu ani obejít a vyhnout se mu, protože ho jaksi nevidím. Tak mohu jen dodržovat rozumná opatření, ke kterým nás nabádá vláda, a to dělám. Ale poslouchat stále totéž a kolik je už nakažených a obětí a hroutit se z toho už prostě nechci. Sleduju jenom různé vtípky a videa, která mi chodí, a těší mě, že Češi stále neztratili smysl pro humor a to je každopádně dobré znamení. U některých se srdečně zasměju a jak víte, tak smích je zdravý,“ doporučuje i čtenářům ParlamentníchListů.cz herec.

Škodiči ze Senátu a „Sovákovi“ chrliči kravin

„Hodni obdivu jsou vlastně všichni, kdo nemohou zůstat doma a musí do práce. Prodavačky, které pracují celou směnu v roušce. Mně se v roušce už po pěti minutách zapotí brýle a nevidím. Zemědělci a všichni, kdo se starají o živá zvířata a úrodu, dopraváci a kamioňáci postávající v kilometrových frontách. Ti všichni si zaslouží díky a obdiv. Samozřejmě, že lékaři a sestry jsou v první linii a s nimi policajti, hasiči a vojáci,“ vypočítává herec a důrazně připomíná. „A neméně díků si zaslouží i vláda. Nikdy se s podobným malérem nesetkali. Z krizových scénářů na časy ohrožení z období totáče tu zbyly jen trosky. A co teď?“ krčí rameny herec a podotýká. „Na premiérovi je vidět, že únavou už takzvaně „padá na hubu“. Vláda dělá, co může a ve srovnání s vedlejšími státy to dělá dobře! Proti tomu se téhle situace samozřejmě museli chopit i „chytráci“, kteří nejlépe vědí, co se mělo a nemělo a hlavně - jak oni by to dělali líp! Někteří škodiči ze Senátu vydali už svá prohlášení. Pan Sovák měl pro podobné typy velmi trefné označení. Říkal, že to jsou „chrliči kravin“,“ pokyvuje herec.

Kdo hasí a kdo stojí kolem a kibicuje…. EU? A Hřib?

„Celé by se to dalo připodobnit k vesnici, kterou zachvátil požár,“ uvažuje dál nad současnou situací Ivan Vyskočil a vysvětluje. „Najednou se ukáže, kdo hasí, kdo nosí vodu a zachraňuje lidi. A také, která vesnice z okolí přispěchá na pomoc. A potom tu jsou i další, co stojí kolem a kibicují. Ten nosí špatně vodu, ten se zas chce na úkor požáru obohatit, ale sami nepřiloží ruku ke zdolání ohně. Zejména odporné je, jak očerňují ty hasiče, co přijeli z vedlejší vsi na pomoc. Dle nich by je k tomu neměli vůbec pustit, neboť nemají správně barevná auta. Nejspíš je to proto, že jim kluci z té vsi na loňské tancovačce šlápli na nohu a to se ani v těchto krizových chvílích neodpouští. Zkrátka těchto neužitečných kecalů a radilů se najde v každé společnosti vždy dost,“ říká naštvaně herec.

Pamatujme si, kdo hasil a kdo překážel...

„A co říci na závěr?“ zamýšlí se Ivan Vyskočil a čtenářům ParlamentníchListů.cz vzkazuje. „Jestli to přežijem, a já věřím, že ano, pamatujme si, že nejbližší pomoc je na konci vlastní paže. Spoléhat se na sebe je ve všech časech nejjistější. A to platí stejně v malém pro rodinu i pro velkou rodinu, tedy stát. A až bude zase dobře, pamatujme si, kdo hasil a kdo jen překážel a kecal o vztazích. A až zase půjdeme k volbám, nenechávejme se zastupovat „chrliči kravin“! A nesmíme zapomenout ani na sousedy, kteří nám pomohli. Vzít si ponaučení z toho, že je lépe býti se sousedy v dobrých vztazích, než se s nimi hádat a urážet je! A buďme opatrní na ty, co jsou s námi, jen když nám je hej, ale jakmile je nám ouvej, tak se ztratí. Takový nám byli vždy jen na dvě věci. Na nic a na……..no - tu druhou věc přece všichni známe!“ uzavírá s úsměvem Ivan Vyskočil.

