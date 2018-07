Chystá se summit, o kterém se moc nemluví. Ale může psát historii

„Třetí a poslední summit skupiny BRICS by mohl mít pro brazilského prezidenta Michela Temera největší význam, míní odborník na mezinárodní vztahy a autor knihy o BRICSu Oliver Stuenkel pro Americas Quaterly,“ píše úvodem Sušová-Salminen a dodává, že summit se bude konat ve dnech 25. až 27. července v jihoafrickém Johannesburgu. „Skupina se setká v době, kdy panuje velká nejistota kolem globálního ekonomického pořádku. Navíc tu jsou pochybnosti o tom, zda Západ dokáže ještě definovat agendu pro světovou politiku. To dává příležitost BRICSu nastoupit do prominentnější role,“ zmínila Sušová-Salminen.

Následně dodala, že summit skupiny G7, jenž se konal před nedávnem, je dobrou ukázkou současného stavu. „V kontextu velké globální změny a v mocenském vakuu mohou země BRICSu najít větší shodu než ty nejvyspělejší ekonomiky světa, připomíná autor,“ dodává dále k Stuenkelovým slovům Sušová-Salminen.

„Kritici BRICSu poukazují na to, že skupina je příliš vnitřně odlišná na to, aby mohla spolupracovat smysluplně. Jenže navzdory očekáváním a rozdílům BRICS prošel poměrně impresivním procesem institucionalizace. Je tu společná rozvojová banka, deset meziministerských platforem pro jednání a iniciativy jako blízká spolupráce s MMF nebo v oblasti boje proti terorismu. To jsou ukázky fungujícího multilateralismu, který Trump likviduje,“ dodala Sušová-Salminen a vyjmenovala i důvody, proč by měl BRICS podporovat další spolupráci mezi členy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef