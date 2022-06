Čižinský kopal do všech. „Gangster, chobotnice, zločin.“ Jen oni prý dělali všechno správně

reklama

„To bylo poprvé v roce 2014, kdy jsme zkřížili plány mocné pražské ODS a jejím bossům v zákulisí. Podruhé se to stalo ve volbách v roce 2018. Pro ně naprosto neplánovaně a nepochopitelně jsme zabránili vzniku koalice těch, kdo si Prahu porcují už desítky let. Oni nás tenkrát podcenili a poslední čtyři roky byli a jsou strašně vzteklí, že jsme je odstranili. Pak jsme přišli na magistrát a do městských firem. A bylo to, jako když provedete výsadek v týlu nepřítele. Všude lidé s někým propojení, s hnutím ANO, s ODS, začali jsme to pomalu čistit. Zároveň jsme ale museli čelit novému tlaku od některých našich koaličních partnerů. Ti se snažili dostávat do struktur své lidi. Nemluvím teď jenom o panu Hlubučkovi, sami víte, jaký skandál propukl kolem pana Fremra,“ dodal Čižinský.

Následně pak hovořil o dopravním podniku. „Začali jsme v tom obrovském molochu postupně kontrolovat, co jenom šlo. Znova prověřovat zakázky, smlouvy z dob ODS a ANO. Řadu z nich jsme se pokoušeli zrušit, i když byly koncipované jako v podstatě nevypověditelné. A do toho přišel pan Hlubuček. Že se snaží získat vliv, to jsme samozřejmě věděli. Co jsme nevěděli, je, že se chystá založit doslova zločinecký gang. A to je důležité. Prosím: Podívejte se na to našima očima s tehdejší znalostí. Ne se znalostí toho, co teď po dvou letech odposlechů a sledování odhalila policie. My jsme instinktivně tušili, že vliv pana Hlubučka musíme minimalizovat a že musíme prověřovat každý jeho návrh coby koaličního partnera. Proto, když přišel s návrhem pana Augustína, dvakrát jsme ho odmítli. Zjišťovali jsme informace všude možně, zjišťovali jsme informace i u novinářů, ale znova opakuji, uvědomte si prosím, že jsme o něm netušili, že je to gangster,“ dodal Čižinský.

Podle jeho slov stálo za to bojovat, protože díky tomu jsou dnes daní lidé za mřížemi. „A je tu opravdová šance na změnu politiky v Praze,“ podotkl.

Náměstek primátora, nestraník za Prahu Sobě Adam Scheinherr podle jeho slov dělal vše, co bylo v jeho povinnostech, aby nevznikly škody. „Znovu je třeba zdůraznit, že je třeba se dívat na věci očima tehdejších znalostí. O tom, že se jedná o zločinecký gang, nic netušil. Odhalit to trvalo obrovskému týmu policistů dva roky. U zakázky, o kterou v úplatku šlo, a o které jediné věděl, Adam učinil maximum. Mluvíme o Holešovicích. Požádal o další právní posudky, zabránil vydírání a projekt standardně prošel. O dalších kauzách, z nichž gang viní policie, vědět nemohl,“ dodal Čižinský.

„Taktikou té party bylo většinou chtít od vydíraných peníze za to, že nějakou existující zakázku nezruší nebo nezkomplikují. Byla to tedy pohrůžka něčím, u čeho nebylo vůbec jasné, zda to dokážou. Třeba u Holešovic to nedokázali. To dokládá, že se jim vznik nových zakázek ovlivňoval jen velmi těžko. A že Adam jim jejich činnost svou poctivostí velmi komplikoval, i když o existenci i rozsahu celé bandy nic nevěděl,“ řekl Čižinský. „Když už si Adam zoufal, tak to přišlo. Zásah a odhalení chobotnice, jejíž velikost nám všem vyrazila dech,“ podotkl.

„Usekli jsme chobotnici pár chapadel, ale hlava zůstává, a hlava jsou ti všichni, kdo desítky let Prahu vysávají,“ zmínil Čižinský a podotkl, že Scheinherr dnes doplnil svoji výpověď coby jeden z korunních svědků.

„Věřím a jsem si jist, že jsem se zachoval jako odpovědný občan, jako ten, kdo ihned, jak pojal jakékoliv podezření nebo dostal závažné informace o tom, že se stal trestný čin, tak jsem šel na policii a ihned jsem o tom vypovídal. Věřím, že jsem se celou dobu choval jako správný manažer a předseda dozorčí rady dopravního podniku, když jsem činil kroky k tomu, aby v rámci dopravního podniku nedocházelo k žádným škodám a aby systémově bylo nastaveno co nejlépe dopravnímu podniku soutěžení veřejných zakázek,“ dodal k tomu Scheinherr.

„Věřím, že jsem se zachoval jako odpovědný politik. Opozice, dokonce i koaliční partneři, třeba paní Marvanová, mi vytýkají, že jsem o tom jim neřekl, nebo že jsem o tom obecně neřekl,“ zmínil Scheinherr. „Odpovědný politik má toto řešit s policií, nezametat to pod koberec politické strany a udržet tu mlčenlivost, kterou jsem slíbil policii. Udržet to, že jsem vypovídal na policii, udržet to, co jsem tam vypovídal, jaké detaily, tak, abych nenarušil průběh vyšetřování, a tím jsem myslím dokázal spolupráci s policií celé ty dva roky vlastně držet,“ zmínil Scheinherr.

