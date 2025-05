„Kouřová clona.“ O příměří se mluví jen aby se zakryl postup Rusů

V médiích i na sociálních sítích se řeší ukrajinský návrh na třicetidenní příměří. Podle analytika Simplicia se ale jedná jen o kouřovou clonu, která má zakrýt to, že Rusové nadále postupují. „Je skoro zbytečné probírat nekonečné návrhy, které proudí sem a tam, protože jsou to jen pózy z obou stran, každá se snaží tu druhou překonat, aby se v médiích prezentovala jako mírotvůrce pro své spojence,“ říká.

A dodává, že Putin tím usnadňuje pozici Číně, aby nemusela vysvětlovat, proč podporuje „tak válkychtivou zemi“. Zároveň Rusko může tvrdit, že dělá vše pro mír. „Ve skutečnosti se ruské požadavky ani trochu nezměnily a Ukrajina, ani její západní páni se ani trochu neblíží k jejich splnění,“ míní. Toho už si všímají západní média, tedy že si Putin trvá na tom, že Ukrajina musí vyklidit Záporožskou, Chersonskou, Doněckou i Luhanskou oblast jako podmínku příměří.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 18% Nebude 74% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 751 lidí

Kromě toho si analytik všímá, že se změnilo vyjadřování. Rusko už není „izolované“, ale je „izolované v Evropě“. „Je to nenápadný posun, ale o to výmluvnější – ani oni se už nemohou vysmívat Rusku jako skutečně izolovanému, ale spíše izolovanému v Evropě, ve stále bezvýznamnějším skanzenu vhodnému jen pro rychlou turistiku,“ soudí.

Analytik se pak věnuje postupu ruských vojsk, pro která mají být mírová jednání kouřovou clonou. Rusové postupují na záporožské linii, na charkovsko-luhanské a u Pokrovsku a Velike Novosilky. Ve směru na Konstantinovku si pak Rusové připravují půdu pro další útok a narovnávají linii. A navíc, Rusové údajně obsadili řetěz ostrovů na Dněpru u Nové Kachovky.

Další přiznání, kterého si analytik všímá, pochází z New York Times. Totiž že o čas jde nikoliv Rusku, jak se dříve tvrdilo, ale Ukrajině. Deník poukazuje na to, že v létě vyprší poslední pomoc schválená Joem Bidenem. A podle článku bude trvat deset let, než Evropa navýší vojenskou výrobu. Zatímco Rusko staví další továrnu na výrobu výbušnin.

Následkem je pak podle analytika to, že Ukrajina už nepoužívá dělostřelectvo k útoku, pouze k obraně, když útočí Rusové. Pokud jde o útoky, ty vedou jenom drony. Ale pokud jde o drony, i v magazínu Forbes zaregistrovali, že raketomet HIMARS byl zničen dronem chráněným proti rušičkám. Dle analytika byly za poslední týden zničeny dva takové systémy a třetí byl zasažen střelou Iskander.

Proukrajinský kanál DeepState se zase vrhl na kritiku zmařeného protiútoku u Torecku. Stěžuje si, že se opět útočilo kolonou rychle jedoucích vozidel v otevřeném terénu, která se stala obětí dronů. A že podpora dronů a dělostřelectva byla nedostatečná. „Je třeba vyvodit závěry. Televize se snaží tyto události prezentovat jako ‚úspěšné‘, ale v informačním věku to nelze zakrýt titulky a nelze vrátit padlé vojáky, kteří za tento nesmysl položili život. Zítra budou muset vojáci, kteří to viděli a přežili, jít znovu do boje, ale otázka zní – s jakou motivací? Armáda je to nejcennější, co máme, a jejich životy je třeba chránit za každou cenu. A to není ‚hraní do karet nepříteli‘, protože ti, kdo to realizovali, už mu nahráli a nejlepší způsob, jak to neopakovat, je konečně vyvodit závěry. Lži nás všechny zničí,“ uvádí DeepState.

