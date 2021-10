Co? Nutí očkování. A do toho nařčení: Smrt a proplácení

Vláda se snaží zpřísňováním opatření dotlačit lidi k vakcinaci. Ovšem podle názoru imunologa Vojtěcha Thona zanedbává něco zcela základního – léčbu onemocnění. Léky, které by se pacientům měly podat v úvodní fázi onemocnění, prý pojišťovna praktickým lékařům neproplatí. Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová se ptá jednak, zda se nejedná o záměr, ale hlavně, zda by za to neměl být některý z ministrů zdravotnictví pohnán k odpovědnosti. Léky proti covidu se navíc stále válejí v nemocnicích. Podle imunologa Jiřího Šinkory to znamená, že na covid už nikdo zemřít nemusí.

Jak ukazují čísla Ministerstva zdravotnictví, přibývá nakažených s covidem-19 a roste také počet hospitalizovaných. A přitom by nemusel nebo tolik nemusel, alespoň podle imunologa Vojtěcha Thona, který říká, že nakažení nedostávají včas patřičnou léčbu ještě předtím, než se dostanou do nemocnice. Což uvedl jednak na ČRo, ale také ve včerejším rozhovoru pro SeznamZprávy.

„V současném systému tedy zanedbáváme na začátku poměrně levnou léčbu v řádech několika tisíc korun, která by zajistila, že se člověk ani v domácím léčení ve valné většině nedostane do těžké formy covidu. Léčba na intenzivní péči pak stojí statisíce korun, ale prognóza pacienta už je nejistá,“ kritizuje imunolog.

„U rizikových pacientů lze přidat i drahou variantu léčby monoklonálními protilátkami, které se podávají infuzí. Když je aplikujete včas, člověk může odejít po dvou hodinách domů,“ doplnil Thon. Tímto „koktejlem“ prý předávkovali Donalda Trumpa, takže mohl už druhý den létat po USA. Léčba je dle Thona potřeba „zejména u rizikových jedinců s nadváhou nebo nekompenzovanou cukrovkou“.

Podle Thona jsou čísla nakažených nepřesná, když očkovaní nejsou testováni. Očkovaní podle něj nejsou testováni, protože na to není politická vůle, ale pak je prý zbytečné něco měřit. Jak připomíná, očkovaní nejsou bezinfekční.

Jeho slova pak ještě přeložila advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. „Lidé, kteří onemocněli covidem, se tedy ponechávají bez léčby, a logicky pak končí mnozí v nemocnicích s těžkým stavem, a někteří proto mohli a mohou zemřít,“ připomíná. A také to, že netestování očkovaných je politické rozhodnutí, protože vláda slíbila, že očkovaní se testovat muset nebudou.

Nejvíce však Zwyrtek Hamplovou rozčílila informace, že praktikům nejsou propláceny potřebné léky. „(Thon) říká zcela jasně – léčba nás, pacientů, není umožněna lidmi, kteří boj s epidemií řídí. Léky jsou, ale pojišťovny jej neproplatí (zato testy a vakcíny za stovky milionů ano). Komu tedy jde o naše životy? Když neumožní praktikům předepisovat účinné léky? Není to tak, že čím více vážně nemocných a mrtvých, tím více byznysu s testy a vakcínami?“ ptá se a pokládá ještě otázku, zda nemoci není povoleno se rozvinout, protože léčba je levná.

„Co si z toho vzít… Ti, kteří řídí boj s covidem, od počátku zabránili a brání možné a existující léčbě nemocných od prvních příznaků. Proto řada lidí skončila a končí s těžkým průběhem v nemocnicích, mnozí možná kvůli absenci léčby zemřeli. Tlak je pouze na nekonečné testování a ‚dobrovolnou‘ vakcinaci, kterou ovšem když nepodstoupíte, jste zbavování základních ústavních práv. Očkování přitom chrání jen daného jedince, nechrání však jeho okolí,“ připomíná advokátka.

Za to, že léčba není stále možná, kritizuje ministry zdravotnictví. „Rok a půl pro to nehnul ani jeden z ministrů prstem, a proto tvrdím, že mají na svědomí mnoho lidských životů. Je tedy na místě otázka – kdo rozhodl, že covid se nebude léčit, a že se lidé nechají bez pomoci? Možná by se na to měl konečně zeptat nějaký trestní senát. Protože tu máme trestný čin usmrcení z nedbalosti – když někdo neplní povinnosti ze své funkce – mimochodem,“ říká a vyzývá: „Pokud ministr zdravotnictví svou nedbalostí způsobí, že rok a půl nebyla a doposud není zajištěna léčba covidu dostupnými léky, patří skutečně před soud. Stejně jako ti, kdo tvrdí, že za šíření nemoci mohou neočkovaní lidé, nebo dokonce neočkované děti. Podle mého názoru by měla skončit éra obrany proti nezákonnostem a lžím, a měla by nastat éra povolávání k odpovědnosti. Za všechno, čeho se vůči nám ti, kteří řídí boj proti covidu (nebo to alespoň tvrdí), dopustili a dopouštějí.“

Léků proti covidu jsou navíc plné nemocnice, jak informovaly Hospodářské noviny na konci května. Podle SeznamZpráv situace trvá a léků je na skladě za 600 milionů, zvláště přípravku Regeneron. Jak SeznamZprávy píší, na koupi léku daly do Motola a do Brna zálohy zdravotní pojišťovny. A to je důvod, proč stále velké zásoby Regeneronu začínají obě nemocnice tížit, protože by to znamenalo, že budou pojišťovnám vracet 180 milionů korun. Aktuálně má Fakultní nemocnice Motol na skladě okolo 5600 dávek Regeneronu, brněnská nemocnice pak asi 4700 dávek.

Což komentuje imunolog Jiří Šinkora. „Nikdo nemusí na covid zemřít. Máme obrovské zásoby účinných léků – minimálně monoklonálních protilátek. Jen se musí nasadit včas. Téměř všichni mrtví už teď půjdou za selháním jednotlivců, rodiny a primární lékařské péče.“

