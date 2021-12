Co jste to udělali? Putin vyslal ještě tvrdší slova, než se píše

reklama

Vladimir Putin svůj projev přednesl před důstojníky ruských ozbrojených složek na každoročním setkání rady ministerstva obrany. Zmínil v něm například úspěšnou modernizaci, moderní vybavení má prý 71 % vojáků a z 89 % jsou dle Putina modernizované ruské jaderné síly a vývoj pokračuje dál.

Byl spokojen s výcvikem, výsledky cvičení Západ 2021 podle něho ukazují, že ruské síly jsou schopny zajistit bezpečnost unie Rusko – Bělorusko. Kvitoval také zapojení ruských vojáků v Sýrii, na Náhorním Karabachu a zapojení vojenských lékařů při léčení covidu. Přitom zmínil, že téměř 100 procent vojáků bylo na covid očkováno, takže mají „vysokou míru připravenosti k boji“.

Putin považuje za nutné vojenské síly dále posilovat vzhledem ke „komplikované vojensko-politické situaci ve světě“, při které je větší potenciál konfliktů a v některých regionech začíná být situace napjatá. „Konkrétně, zvýšená přítomnost sil NATO a Spojených států v bezprostřední blízkosti ruských hranic a velká vojenská cvičení včetně těch neplánovaných, jsou důvodem pro znepokojení,“ řekl ruský prezident.

Za zvláště znepokojivé označil údajné umisťování odpalovacích zařízení v Rumunsku a v Polsku, ze kterých by bylo možné odpalovat střely Tomahawk. „Pokud se budou posouvat blíže a tyto systémy NATO a USA umístí na Ukrajinu, tak do Moskvy doletí za pouhých 7 až 10 minut, a u hypersonických zbraní jen za 5 minut. To je pro nás značný problém, pro naši bezpečnost,“ řekl Putin.

Dodal, že představitelům NATO a „americkým kolegům“ již zaslal konkrétní představy o dohodě, které obsahovaly požadavek, aby se NATO nerozšiřovalo dále na východ a aby v zemích sousedících s Ruskem nebyla umisťována odpalovací zařízení. Podle Putina jsou potřeba dlouhodobé a právně závazné záruky. I když ani ty prý nejsou úplnou zárukou. „Protože Spojené státy opustí jakoukoliv smlouvu, která už jim z nějakých důvodů nepřijde zajímavá, občas s vysvětlením, občas bez něho,“ obvinil velmoc. Ale přesto, Rusko prý potřebuje alespoň to, nějaký dokument.

Slovní ujištění mu nestačí, připomenul situaci na sklonku 80. a začátku 90. let minulého století. „Tehdy nám říkali, že naše obavy z rozšíření NATO na východ jsou absolutně bezpředmětné. A pak jsme byli svědky pěti vln rozšíření bloku na východ. Vzpomínáte si, jak to vzniklo? Jste tu všichni dospělí. Stalo se to v době, když ruské vztahy s USA a hlavními zeměmi NATO, byly bez mráčku, dokonce jsme byli snad i spojenci,“ připomínal ruský prezident.

Dodal, že tehdy u ruských jaderných zbraní seděli američtí specialisté, měli u nich kanceláře a na stolech americké vlaječky. „To snad nestačilo? Tak co bude stačit?“ ptal se. „Američtí poradci pracovali v ruské vládě, které radili důstojníci CIA. Co ještě chtěli? Jaký mělo smysl podporovat severokavkazský separatismus?“ tázal se Putin s tím, že západ tehdy „zcela jasně podporoval teroristy“. Ptal se i po smyslu expanze NATO.

„Za to, co se děje v Evropě, mohou oni, za zvýšené napětí. Rusko muselo při každém kroku reagovat a situace se neustále zhoršovala. A teď jsme v situaci, kterou musíme nějak řešit. Koneckonců, nemůžeme dovolit scénář, který jsem tady nastínil. Někdo to snad nechápe? Mělo by to být jasné,“ pravil. Uvedl, že si občas klade otázku, proč tehdy (zřejmě USA) jednaly, jak jednaly. A odpověděl, že důvodem zřejmě byla euforie z vítězství ve studené válce. Prý si „špatně vyhodnotily možné scénáře“.

„Samozřejmě, jak jsem již poznamenal, pokud budou naši západní kolegové držet tento jasně agresivní kurz, tak přijmeme adekvátní vojensko-technická opatření a na jejich nepřátelské kroky budeme mít tvrdou odpověď. A zdůraznil bych, že na tyto kroky vedoucí k zajištění nezávislosti a bezpečnosti Ruska budeme mít plný nárok,“ řekl ruský prezident.

A pokračoval: „Jak dobře víme, operují tisíce kilometrů od svého území pod různými záminkami včetně té, že musí chránit své bezpečí. Když jim jsou mezinárodní úmluvy a charta OSN v cestě, tak řeknou, že jsou zastaralé a zbytečné. Když jsou jim vhod, tak se na mezinárodní právo, chartu OSN a lidská práva hned odvolávají. Tyhle manipulace jsou otravné.“

Vladimir Putin pak promluvil ještě jednou. Popřel, že by jeho slova byla nějakým ultimátem. „Abych připomenul, vše co naši řekněme partneři, Spojené státy, dělaly v poslední době, tedy ochranu svých zájmů a zajišťování své bezpečnosti tisíce kilometrů od svých hranic, tedy tyto z nejtroufalejších věcí podnikaly bez schválení Rady bezpečnosti OSN.“

Zmínil bombardování Jugoslávie: „Povolila to snad Rada bezpečnosti? Kde je Jugoslávie a kde jsou Spojené státy? Tu zemi zničily. Ano, byl tam vnitřní konflikt, měla problémy, ale kdo jim povolil bombardovat evropské hlavní město? Nikdo. Jen se tak prostě rozhodly a jejich satelity stály za nimi a přizvukovaly. Tolik k mezinárodním právu.“ Kromě toho připomenul i aktuálnější konflikty v Iráku a v Sýrii, tedy že důvodem pro invazi do Iráku byla údajná výroba zbraní hromadného ničení. „Vlezly tam, tu zem zničily, stvořily hadí klubko mezinárodního terorismu a pak se ukázalo, že se mýlily. A pak se vymluvily, že jejich tajné služby selhaly,“ pokračoval Putin v obviněních Spojených států a doplnil, že „vše bylo zničeno, jak bylo domluveno“.

„Ale to, co se snaží udělat na Ukrajině, to není vzdálené tisíce kilometrů, to se děje u nás na zápraží, Musí pochopit, že nikam dál už se stahovat nemůžeme,“ prohlásil Putin. Obává se, že na Ukrajinu budou umístěny hypersonické střely a že USA tyto střely poskytnou „extremistům ze sousedních států“. „A poštvou je proti určitým regionům v Ruské federaci, například Krymu, když se jim bude zdát, že podmínky jsou vhodné,“ varoval Putin a dodal, že Rusko chce tyto hrozby řešit politicky a diplomaticky, ne vojensky. Ale chce jasně formulované záruky.

