Co se děje v Rusku? Tři „náhlá“ úmrtí prominentů během pár hodin

Jak poznamenal server Daily Mail, který o smrti Antova informoval, poslanec, jenž působil v zákonodárném sboru Vladimirské oblasti, v červnu kritizoval válku na Ukrajině a útoky na Kyjev označil za teror.



„Z trosek byla vytažena dívka, jejíž otec zřejmě zemřel. Matku se snaží vytáhnout jeřáb – je uvězněná pod deskou. Popravdě řečeno, je nesmírně těžké nazvat to jinak než terorem,“ komentoval politik v červnu jeden z mnoha ruských útoků na Ukrajině. Zpráva byla následně smazána a Antov začal tvrdit, že šlo o „následek technické chyby“ a že je Putinovým příznivcem.

Dva dny před smrtí Antova navíc zemřel i jeho spolucestující, jedenašedesátiletý podnikatel Vladimir Bydanov, jenž byl nalezen mrtvý v hotelovém pokoji. Zatímco úmrtí Bydanova ruské úřady připsali alkoholu, Antov měl podle nich spáchat sebevraždu, jelikož byl prý zdrcen smrtí svého přítele.

Nebyla to jediná smrt významné špičky ruského byznysu. Agentura TASS s odvoláním na petrohradskou Admiralitní loděnici, jež vyrábí válečná plavidla a ponorky pro ruské ministerstvo obrany, oznámila úmrtí Alexandra Buzakova, jenž působil coby generální ředitel loděnic.



Ruská agentura TASS informuje, že Buzakov, zemřel „předčasně a tragicky“, okolnosti jeho smrti ale neupřesňuje.



Buzakovovo úmrtí pak předcházelo skonu bývalého vrchního velitele ruských pozemních sil Alexeje Maslova, jenž zemřel náhle v neděli v moskevské nemocnici. I v tomto případě je příčina úmrtí neznámá. O úmrtí informoval zpravodajský kanál Nexta.

