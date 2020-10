Covid: Malá věc vás ochrání. Část těla. Epidemiolog jasně

„Epidemii se daří zvládat a české zdravotnictví vykonává velmi dobrou práci,“ hodnotí koronavirové statistiky profesor Jiří Beran pro Český rozhlas. Růst počtu pozitivních lidí na počet provedených testů pak vysvětluje tím, že na testy přestávají chodit bezpříznakoví lidé. Zdůraznil rovněž, co by lidé nyní měli dělat, aby posílili svoji imunitu. Tenká vrstva hlenu na sliznici totiž zabraňuje vstupu viru do těla. Silnější je dle vakcinologa u toho, kdo se otužuje a sportuje: Třeba jen tím, že ujde šest tisíc kroků denně.

Optimistický pohled má Beran i na vývoj vakcíny. První by již podle něho mohla být hotová na začátku příštího roku.



Co však již máme, je očkování proti chřipce. To Beran doporučuje rizikovým skupinám s chronickými onemocněními. Mimo praktické lékaře však tento rok zřejmě očkování nezbude, jelikož je určené zejména pro seniory s chronickým onemocněním srdce, plic či ledvin. Fotogalerie: - Jak je to s Covidem?

Očkování podle profesora sice chřipce nezabrání, ale lidé se vyhnou těžkému průběhu chřipky a až o 90 % sníží riziko úmrtí. Rovněž by starším lidem doporučil i pneumokokové očkování.



Na zlepšení imunity všem lidem pak doporučuje místo zavírání se doma věnovat se pohybu. „Přirozený pohyb je nejlepší prevencí jakékoli virové infekce,“ upozorňuje.



„V dýchacích cestách máme na buňkách sliznic, ve kterých se chce pomnožit virus, vrstvičku hlenu, která je zásadní pro ochranu před vniknutím viru. Hlen se výrazně ztlušťuje, pokud měníme například teplotu na sliznici saunováním, pokud pobýváme u moře a slaný vzduch dráždí k další produkci hlenu, nebo prostě když běháme třeba několik desítek kilometrů týdně,“ vysvětluje. Fotogalerie: - Uvolňování protikoronavirových opatření

Podotýká, že otužování nesouvisí tolik s tím, kolik máme bílých krvinek, ale hlavně s tím, jak silný hlen přirozené ochrany těla máme na povrchu sliznic k dispozici. „Výrazná část naší populace si téměř odvykla sportovat a i toto je částečně důvod, proč vznikají u tolika osob respirační onemocnění a proč se tak snadno šíří,“ míní.



Právě u sportovců, což jsou ve většině případů mladí a zdraví s dobře fungujícím a reagujícím imunitním systémem, většinou onemocnění koronavirem probíhá velmi mírně nebo bezpříznakově.



„Nemusíte hned běhat maraton. Stačí chodit pět až šest tisíc kroků denně. To vám pohodlně změří chytrý telefon. Sportovní aktivity totiž vedou k lepšímu prokrvení organismu a k tomu, že se prohlubuje dýchání. S prohloubeným dýcháním se nám bude zlepšovat kvalita hlenu v dýchacích cestách a respirační trakt bude vysoce odolný proti viru SARS-CoV-2,“ radí vakcinolog. Fotogalerie: - Koronavirová děkovačka na ČVUT

„Jen trénovaný organismus vystavovaný opakované zátěži má nakonec dostatek buněk a působků pro likvidaci infekcí. A proto sportujme a méně se bojme infekcí,“ dodává.



Lidé by podle Berana kromě pohybu měli taktéž dávat pozor na základní pravidla, jako je dodržování rozestupů či používání roušek uvnitř budov, ventilace a hygiena. Ve spojení se sportem pak podle Berana lidé mohou při vystavení se viru mít pouze mírné příznaky.



Pokud se však nakazí starší lidé, doporučuje jim v případě pozitivního výsledku na koronavirus užívat lék isoprinosine. „Z dat, která máme z prvního domova důchodců, kde jsme lék vyzkoušeli, se ukazuje, že osoby starší 65 let mají šanci, že nezemřou na covid, sedmkrát větší oproti těm, kteří to neužívají,“ shrnuje. Nedoporučuje však preventivní užívání a vždy by o užití měl rozhodnout praktický lékař. plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



S postupem Ministerstva zdravotnictví na počátku epidemie koronaviru souhlasí, trasování kontaktů však podle jeho názoru mělo probíhat mnohem rychleji. Po první vlně jsme se podle Berana měli co nejrychleji vrátit k běžnému režimu. „Měli jsme se co nejdříve přiblížit běžnému režimu před začátkem epidemie a měli jsme co nejdříve začít sportovat,“ zhodnotil.



Rozhovor s profesorem Jiřím Beranem si můžete poslechnout zde:

