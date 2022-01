Covid vleze na seniory. Honem, očkovat! Válek prosil

reklama

Moravec otevřel debatu poznámkou: „Do této diskuse jsme už 14. ledna zvali také poslankyni za SPD ze zdravotního výboru doktorku Ivanu Štefanovou. Po pěti dnech vyhýbavých odpovědí a doporučení, koho by si hnutí SPD v diskusi přálo, nám zástupci SPD zaslali vyjádření, ve kterém se mimo jiné píše, cituji: Paní poslankyně je lékařka a teprve se seznamuje se všemi právními předpisy týkajícími se resortu zdravotnictví.“

Poté dostal prostor ministr Válek – predikoval, že situace se bude zlepšovat. „Přestává se nám virus šířit mezi žáky a vlna se posouvá mezi střední a starší populaci. My máme naočkovánu nejstarší populaci třetí dávkou. Máme aplikován 1 milion třetích dávek. Až 67 tisíc podáno za jeden den. Od začátku ledna,“ vysvětloval hned na úvod Válek.

To jsou podle něj důvody, proč sice ještě příští týden porostou čísla covid pozitivních, ale za 14 dní už se bude situace zlepšovat. I když se může stát, že v některých zdravotnických zařízeních může dojít k omezení provozu. „Proto jsme nastavili ta pravidla pracovní karantény, ve výjimečných případech,“ upozornil ministr.

Zdůraznil také, že když se lidé nakazí, mohou si k lékaři dojít pro koktejl protilátek, což pomůže situaci zlepšit.

Němeček dal Válkovi za pravdu. „Zdravotníci za ty dva uplynulé roky ukázali, že se s tím umí poprat. Nebude to všude jednoduché, ale já věřím, že ten systém to zvládne,“ uvedl exministr. Má však obavu, že není nejlepší cestou netestovat ty zdravotníky, kteří jsou plně očkovaní, případně nedávno prodělali covid.

Stínový ministr Špičák upozornil, že řada covidových predikcí se ukázala jako mylná, ale tentokrát je prý také optimistický. „Já sdílím ten optimismus, ale musím říct, že tu menší roli hrají pravidla a větší roli ten virus,“ uvedl stínový ministr zdravotnictví za ANO. „To, že se teď nic nezavírá, to není úspěch této vlády, to je nějaký vývoj viru,“ podotkl.

„Já se domnívám, že v pondělí budeme na 50 tisících, ve středu kolem 80 tisíc a pak to bude klesat. Ale co je problém, že se nám to bude posouvat mezi seniory. A naše data ukazují, že pokud mají senioři boostrovací dávku, tak pravděpodobnost, že by zemřel na covid se blíží nule. Stále je čas se nechat naočkovat. I ta první dávka je důležitá a ta třetí dávka je zásadní,“ řekl Válek.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády

„Uvědomme si, že školy máme stále dobře pokryté. Stále jsme žádnou školu nezavřeli. A to bez nouzového stavu,“ upozornil také Válek.

Špičák však ukázal na odvrácenou stránku věci a připomněl, že počet „nadúmrtí“ je v Česku stále vyšší než např. v Izraeli, a to je problém. To je podle jeho názoru jasný argument pro povinné očkování. Válkovi vyčetl, že příliš málo bojuje proti „dezinformacím“ spojeným s covidem a s očkováním proti covidu.

Válek to odmítl. „Povinné očkování je v zemích, kde bylo zavedeno, čistě politickým rozhodnutím. Světová zdravotnická organizace nedoporučuje povinné očkování. U nás řada odborných společností nedoporučuje povinné očkování,“ upozornil ministr. „Já mám tři dávky mRNA vakcíny, i moje děti mají mRNA vakcíny, i moje těhotná dcera má mRNA vakcíny. Já se ti omlouvám, Aničko, a zdravím,“ pravil ministr.

Špíčák poté znovu volal po povinném očkování. Bez povinného očkování se podle jeho názoru nepohneme. Ukazuje se podle něj, že zatímco na západě EU se lidé očkují dobrovolně, čím více se jde na východ, tím více ochota k dobrovolnému očkování klesá. A Česko je podle něj v situaci, kdy už je podle jeho názoru zapotřebí očkovat povinně.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. ANO 2011



poslanec

Když se znovu dostal ke slovu Němeček, konstatoval, že dnes již bývalá vláda Andreje Babiše nenapsala vyhlášku o povinném, očkování dobře. Z Němečkova pohledu to byla mina, kterou vláda odcházející nastražila vládě nové. Ale pokud by byla vyhláška připravena lépe, kupříkladu bez dobrovolných hasičů, Němeček by byl pro povinné očkování zdravotníků i pro očkování lidí starších pětašedesáti let.

„Když já si sednu do auta, musím si zapnout bezpečnostní pás, kterým chráním jen sebe. A když mě chytnou bez pásu, dostanu pokutu. Já nevím, proč by to u očkování proti covidu mělo být jinak, když očkováním nechráním jen sebe, ale i druhé,“ hřímal Němeček.

Válek povinné očkování znovu odmítl. „Uděláme kampaň daleko brutálnější, a to cíleně na ty seniory. Připravili jsme i kampaň na boj s dezinformacemi. Ale nutit lidi pod pohrůžkou drakonických pokut k věcem, které dělat nechtějí, to já nikdy nepřipustím,“ volal Válek. Lidé si podle něj musí sami rozhodnout, zda se budou chovat zodpovědně.

Volal také po tom, aby se v EU postupně sjednotila pravidla, jak ke covidu přistupovat. Aby byl brán jako onemocnění a to jako onemocnění závažné, ale stále jen onemocnění, které je třeba léčit, ale zdraví lidé budou fungovat dál.

Z úst ministra zdravotnictví také zaznělo, že lidé, kteří covid prodělali, by se podle jeho představ nemuseli následujících 30 dní testovat, protože by po prodělání nemoci měli být chráněni. S tímto plánem prý půjde Válek na vládu ve středu.

Moravec upozornil, že testování populace na covid je velmi drahé. Jen VZP už vyšlo na miliardy. Podobně to zatěžuje i ostatní pojišťovny. Všechny proto svorně varují, že pokud by to trvalo ještě dlouho, jejich rozpočty by to nemusely zvládnout.

Podle Válka je proto zapotřebí nastavit dlouhodobější financování zdravotnictví, ať už ve věci covidu, ale např. také ve věcí kyberbezpečnosti. Na to by se měly najít peníze ve speciálním fondu, který má podle Válka vzniknout co nejdříve, aby covid dlouhodobě nezatěžoval veřejné zdravotní pojištění. „Já bych chtěl, aby šel na vládu nějaký návrh do konce června,“ sdělil Válek.

Špičák by prý šel úplně jinou cestou. Zaměřil by se především na preventivní prohlídky populace, které mohou vést k lepšímu zdraví celé společnosti, což je patrné např. při srovnání Švédska a Česka. Ve Švédsku věnují více pozornosti preventivním prohlídkám, čímž prý ušetří pozdější náklady s pozdě odhalenými nemocnými.

Němeček vidí zásadní problém ještě jinde. V nedostatku personálu ve zdravotnictví, a to zdaleka nejen ve větších městech. „Jak jde demografický vývoj, tak hrozí, že v některých regionech v budoucnu nebudeme schopni tu péči zajišťovat,“ varuje Němeček.

Ministr Válek nabídl trochu jiný pohled – připomněl, že počet praktických lékařů v Praze a v Brně je dnes pomalu nejvyšší na světě, ale někde lékaři chybí. A tady je podle ministra potřeba více vtáhnout do hry pojišťovny, které dokážou přilákat nový personál a zároveň dokážou sledovat kvalitu poskytované péče.

„Zdravotnický personál, toho je nedostatek všude na světě. A my musíme docílit toho, abychom tu péči nemuseli tolik potřebovat,“ volal Julius Špičák znovu po posílení prevence.

Všichni tři hosté se shodli na tom, že do Česka je třeba přilákat lékaře ze zahraničí. Ale jen skutečné lékaře. Ti pak mají dostat vízum a v Česku naplno pracovat. „My jim tím otevřeme dveře do celé EU, to je potřeba vědět,“ připomněl v této souvislosti Válek.

Válek zmínil, že z funkce ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady odvolal Petra Arenbergera. „Byl odvolán. Ten odvolací dopis podepsal,“ pravil Válek o jednom ze svých předchůdců na postu ministra zdravotnictví.

Nakonec se hájil, že je v pořádku, když si ponechal úvazek na Masarykově univerzitě, protože na to se připravuje o víkendu, zatímco přes týden pracuje naplno pro ministerstvo. Na ministerstvo přicházím v 7 a málokdy odcházím před 11 večer,“ upozornil ministr Válek.

