Cukrátko pro Petra Fialu. Ale i vztek. Vyšla pravda o jeho ODS

reklama

Anketa Kolik dle vás existuje pohlaví? Jen dvě 99% Víc než dvě 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 498 lidí

„Naším hlavním cílem je ve volbách porazit Andreje Babiše, zabránit vládě populistů a přinést do české politiky konečně tolik potřebnou změnu," tvrdí předseda ODS. Uznává, že s koalicí vedenou Piráty je řada věcí rozděluje, např. názory na výši daní, ochranu soukromí nebo přístup k NATO a k Bruselu.

„Ale současně jsme si vědomi, že voliči od nás čekají změnu poměrů v zemi. Pokud uspějeme, jsme připraveni spolupracovat tak, aby z toho měli prospěch občané," říká Fiala a dodává, že chce vyhrát podzimní volby a sestavit takovou vládu, „která posune Českou republiku kupředu a bude ctít hodnoty svobody a demokracie".

Reakce jsou smíšené. Fialu už pochválili politický geograf Michael Romancov a komentátor Alexandr Mitrofanov.

Díky, že to zaznělo. Jasně, srozumitelně a veřejně! https://t.co/nJHPKKvSTD — Michael Romancov (@MichaelRomancov) August 4, 2021

Vyjádřil se také bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, když komentoval příspěvek Ondřeje Škody, který si povzdechl, že Fiala chce porazit Babiše a nikoliv vyhrát volby. „Ano, porazit Babiše je daleko podstatnější, než vyhrát volby. Vyhrát volby a nemít šanci složit koalici (a Babiš ano) je prohra. I když nejsem PF vyloženě fanda, tak tento přístup je týmový a za mě palec nahoru."

Ano, porazit Babiše je daleko podstatnější, než vyhrát volby. Vyhrát volby a nemít šanci složit koalici (a Babiš ano) je prohra. I když nejsem PF vyloženě fanda, tak tento přístup je týmový a za mě?????? — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 4, 2021

„Tak on bohatě stačí profesionální parazit Jan Zahradil, který zvládá střídavě kopat do Pirátů i do vlastní koalice. Takže ne, vymezovat se vůči Pirátům fakt nemusíte a ani se to od vás neočekává," souhlasil kavárník Lukáš Valenta a příspěvků, které považovaly Jana Zahradila za hlavního škůdce koalice SPOLU, bylo více.

Tak on bohatě stačí profesionální parazit @ZahradilJan, který zvládá střídavě kopat do Pirátů i do vlastní koalice. Takže ne, vymezovat se vůči Pirátům fakt nemusíte a ani se to od vás neočekává. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) August 4, 2021

„Já zaznamenávám spíš spoustu dotazů, proč si s Piráty navzájem okopáváte kotníky, a proč raději neděláte předvolební kampaň, abyste porazili Babiše," ozval se spisovatel Bohdan Dlouhý.

Já zaznamenávám spíš spoustu dotazů, proč si s Piráty navzájem okopáváte kotníky, a proč raději neděláte předvolební kampaň, abyste porazili Babiše. — Bohdan Dlouhý (@bohdandlouhy) August 4, 2021

Na Facebooku byl příspěvek hodnocen relativně kladně, což si tým Petra Fialy pochvaloval.

Fialova slova podpořil také Hayato Okamura, člen KDU-ČSL: „Za porážku populistů a extremistů, kteří nás tahají někam na Východ, nyní bojujeme. Věřím, že po těchto volbách vznikne široká demokratická koalice. O to my kandidáti SPOLU usilujeme a společně s mnoha občany a voliči nyní zápasíme."

Ovšem radost nebyla univerzální. „Vy se hlavně vůči Pirátům nevymezujete, protože je milujete a doufáte, že vám po volbách hodí nějakou kost. Tak jen pozor, aby nebyla z TNT, soudruzi," varoval mluvčí Institutu Václava Klause Petr Macinka. Ironicky si také přisadil analytik Petr Markvart: „Věřím, že tento 'zásadový' postoj se bude konzervativním voličům ODS líbit. Představa, že budete po volbách spolupracovat s levičáckými šílenci, je jistě musí naplňovat nadšením."

„Není nad to bojovat minulé bitvy a jejich jménem podporovat nové zlo. Každý, kdo by chtěl jakkoliv přímo nebo nepřímo spolupracovat s Piráty, se stane Fierlingerem naší doby a stává se nevolitelným pro konzervativní pravicové voliče. V případě námořních lupičů se jedná o zcela antisystémovou, ultralevicovou stranu, která pod rouškou 'pokroku' přináší rozvrat a chaos do našeho společenského a ekonomického řádu. Soudný člověk nemůže připustit, aby se kdykoliv dostali k moci," mínil Pavel Kubin.

Podobně uvažoval Ondřej Černík. „Tak to je u Vás něco špatně. Vlastně tím asi předem naznačujete, že si po volbách umíte představit spolupráci s Piráty, kteří jsou po současné vládě největším zlem. Nerad to říkám, ale ODS bohužel přestává být pro normálně uvažující lidi volitelná," vzkázal pod Fialovým příspěvkem.

„Koukám, že se vymezujete k Pirátskému programu, s tím že ODS nesouhlasí, ale na závěr píšete, že spolupráci po volbách nevylučujete. Takže uklidňujete voliče SPOLU, že s Piráty ne a ne! Ale na závěr píšete, abyste Piráty neurazil, tak po volbách, snad ano. Tak vidím váš článek jako volič ODS a to není dobré," zhodnotil Fialovo prohlášení Václav Martínek.

A ani co se týče voličů Pirátů si Fiala úplně nepolepšil. „Dobře umíte manipulovat. Možná by se dalo zeptat se Pirátů, jak jim se líbí vaše levicové návrhy, z kterých budou těžit developeři, třeba 10 % hypotéky, atd. Vy jen tasíte lži a mýty. Piráti nemají výhrady vůči NATO a nechtějí víc pravomocí do Bruselu, ale do Štrasburku, kde, jak dobře víte, sídlí Evropský parlament složený z poslanců z členských zemí. Přestaňte takhle okatě lhát. Stejně tak jako ta podoba daní, Piráti nic lidem zvyšovat nechtěj. Vlastně kopete do Pirátů a tváříte se jako milius. Takhle premiér nebudete, to je slizký a všichni to viděj," vzkazoval Martin Novák.

Psali jsme: Strany to před volbami pěkně roztáčejí. Stanjura se rozčílil, že vláda si dělá kampaň zadarmo Zelení: Chceme motivovat otce k častější péči o děti „Ježišikriste, smažte to...“ Další komedie od SPOLU, další ostuda Ajaj. Ani Zdeněk Svěrák nepomohl. Generál Pavel nikoho nezajímá. Průšvíh před zraky všech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.