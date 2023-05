Čunek o vládě: Škrábe a dělá hovadiny. Pokrytecká politika, tu nemám rád

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) si je vědom obřího výdaje státu v podobě zpětného vyplácení důchodů, kdyby senátoři nebo ANO uspěli u Ústavního soudu se stížností ohledně valorizace důchodů. Že by stížnost mohla v koalici působit problémy, odmítá. Zrušení superhrubé mzdy, které stát připravilo o 130 miliard, je podle něj důvodem pro to, proč vláda teď „škrábe a dělá hovadiny“. Vládní kroky nepovažuje za správné; zdůraznil, že zájmy vlády a zájmy České republiky se neshodují.

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) se obrátil na Ústavní soud ohledně valorizace důchodů, protože způsob, kterým v parlamentu došlo ke schválení upravených parametrů valorizace důchodů, považuje za protiústavní. Že by jeho stížnost mohla způsobit problémy v koalici, neočekává. „My jsme senátoři, my jsme byli proti tomuto návrhu už ve chvíli, kdy se o něm hlasovalo. Tím pádem se neočekává, že bych to podepsal. Jsem konzistentní,“ prohlásil v rozhovoru pro Novinky.cz.

Stížnost k Ústavnímu soudu ve věci valorizace důchodů podali jak senátoři s Čunkem, tak i hnutí ANO. Podle senátora by se však měl Ústavní soud prvně zabývat stížností senátorů, a žalobu až poté doplnit o věci ze stížnosti hnutí ANO, které třeba v žalobě senátorů chybí. „Neznám do detailu jejich stížnost,“ řekl k stížnosti od ANO. „Ale bylo by to správné, aby to tak udělal Ústavní soud, popřípadě aby poté rozšířil žalobu o prvky, které v první žalobě nebudou. Aby to neprojednával dvakrát,“ řekl Čunek.

Pokud by se stížnosti senátoři a hnutí ANO u Ústavního soudu uspěli, čelil by stát jednorázovému velkému výdaji v podobě zpětného vyplacení rozdílu v důchodech. Čunek si je tohoto výdaje vědom. „Jako že bych to nevěděl? Samozřejmě to vím. A kdybych si myslel, že je to špatně, tak stížnost nepodpořím. Ale já jsem ten zákon nepodpořil v Senátu, a teď jsem podepsal ústavní žalobu. Nejen kvůli faktickým věcem, které jsou tam chybně, ale především kvůli falešným politickým bodům, které získávalo ANO a ODS tím, že zrušili superhrubou mzdu,“ připomněl rok 2021, kdy byla superhrubá mzda zrušena vládou Andreje Babiše. Tento krok byl schválen v rámci daňové reformy, superhrubá mzda byla nahrazena hrubou mzdou Toto opatření mělo usnadnit výpočet daní pro zaměstnavatele a zjednodušit daňový systém pro zaměstnance. V minulosti tuto změnu prosazovala i ODS.

Kroky podnikané vládou jsou podle Čunka konsekvencemi zrušení právě superhrubé mzdy. „Všechny tyto kroky se dělají proto, že se naplnila nikým nechtěná mantra ODS, a to zrušení superhrubé mzdy. A to ve chvíli, kdy stát krvácí, má dluhy. A oni státu vzali další peníze a dali je nám, kteří máme velké příjmy,“ řekl Čunek.

Připomněl také, že zrušením superhrubé mzdy stát přišel o 130 miliard. Ty se teď snaží vláda nalézt jinde. „Tím (zrušením superhrubé mzdy) dostali ze státního rozpočtu 130 miliard, a teď vláda škrábe a dělá hovadiny, kde může. A to způsobem, který není správný. To je ten důvod, proč jsem proti,“ prohlásil Čunek.

I další vládní kroky, které by měly vést k většímu šetření, jsou podle Čunka zaváděny jen proto, aby vláda znovu nemusela zavést superhrubou mzdu, přičemž těmito kroky vláda jen lidem přitěžuje. „Je to jen proto, aby nemuseli znovu zavést superhrubou mzdu. A otravují život podnikatelské i nepodnikatelské sféře,“ řekl Čunek s tím, že zájmy koaliční vlády se neshodují se zájmy České republiky.

„Pro koalici není dobré to, co je dobré pro Českou republiku. Pro ně je podstatné, aby se udrželi,“ zdůraznil. Dále dodal, že by jim přál, aby se na věci dohodli a udrželi se ve vládě, neměli by však podnikat takovéto „hrozné věci“, jakou je podle Čunka právě zrušení superhrubé mzdy společně s následky tohoto kroku. „Je to pokrytecké a já pokryteckou politiku nemám rád,“ uzavřel rozhovor Jiří Čunek.

