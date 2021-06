Cyklistu objet v dostatečné vzdálenosti, nebo tvrdý trest! Řidiči nad návrhem zuří, přiznal Dolínek

reklama

„Beru jako výhru to, že toto téma řešíme. Musíme si uvědomit, že bezpečnost na silnici pořád není tak dobrým tématem nebo důležitým tématem, jako by měla být, a myslím si, že celá ta diskuse vede k tomu, aby se zlepšila situace,“ sdělil Dolínek.

Když návrh předkládal, podle svých slov nevěděl, jak mnoho negativních a vulgárních reakcí může vyvolat. „Bylo mi jasné, že řada uživatelů komunikací, především řidičů, nebude spokojená, ale plně to chápu. Ale netušil jsem tu hloubku rozdělení společnosti, ale myslím si, že vše má své pozitivní a negativní ohlasy a je potřeba doufat v tu pozitivní praxi, která nastane,“ dodal Dolínek.

Ohledně návrhu se Dolínek inspiroval v zahraničí. „Například i na Slovensku se vede intenzivní diskuse. Opravdu je to téma, které se v Evropě řešilo a stále řeší a bude se řešit v dalších zněních,“ podotkl.

„Osvěta tady probíhá řadu let, a bohužel nehody máme stále,“ sdělil Dolínek, proč vlastně trvá na represích v dané věci. „Šéf dopravní policie Zlý v posledních dnech představoval novou kampaň policie, která je právě o bezpečnosti na kolech a podobně, a sám tam zmiňuje, že cyklistika se stala fenoménem a že z rekreační a podobné cyklistiky přechází do cyklistiky, která plní normální roli dopravy, do školy a do práce. Je pravá chvíle na to, že jsme přijali tuto změnu zákona,“ dodal.

Následujícím tématem byly také volby. Dolínek věří, že navzdory průzkumům, které leckdy straně nepřisuzují ani pět procent, se do Poslanecké sněmovny strana dostane. „Toto období je složité. Nést zodpovědnost v období pandemie a řešit složité věci, tak samozřejmě to není jednoduché, a ještě například zvládnout dobře odprezentovat důchodovou reformu... Je to složité období a myslím, že ho zvládneme. Jedna věc je, co je nyní, a druhá, co bude za čtyři měsíce,“ řekl.

Evropský parlament v rezoluci, kterou podpořilo 505 zákonodárců, odsoudil střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Rezoluce vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert. Jak se na to dívá Dolínek jako člen koaliční strany? „Tak samozřejmě je to důležité, je to závažné. A je potřeba, abychom se tím byli schopni jako Česká republika zabývat a v tuto chvíli musí orgány, které se zabývají dotacemi a dalšími věcmi, zjistit, nakolik došlo k nějakému poškození, zneužití, nebo ne. A musí podle toho konat. A jestli někdo něco udělal špatně, tak za to musí nést odpovědnost,“ zmínil Dolínek.

