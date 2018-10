Dají si do čumáku? 28. října se chystá něco, co děsí levicové aktivisty a potěší Okamuru. Víme více

V neděli odpoledne se na náměstí Altmarkt v Drážďanech sešly tisíce lidí, kteří oslavili čtvrté narozeniny protiimigračního a protislámského hnutí Pegida. K účastníkům akce promluvil také krajně pravicový publicista na volné noze Tommy Robinson, který nedávno vyšel z britského vězení. Za mříže se dostal kvůli opakovanému pohrdání soudem.

Robinson si vytkl za cíl varovat před rizikem, které podle jeho názoru představují pro Západ muslimové. Podle Robinsona jsou nebezpeční právě tím, že vyznávají islámskou víru, kterou šířil prorok Mohamed. Toho Robinson v Drážďanech označil za „násilníka, vraha a pedofila“.

To však Robinsonovi nestačilo a po skončení oslav v Drážďanech se rozhodl provokovat levicové aktivisty, kteří na náměstí Altmarkt protestovali proti aktivitám hnutí Pegida. Ačkoli levicové aktivisty odděloval od stoupenců Pegidy policejní kordon, strážci pořádku v jednu chvíli pravděpodobně podcenili situaci a pustili Robinsona až k levicovým aktivistům. Ten situace využil a posmíval se jim do tváří z několika centimetrů. Policie pak měla plné ruce práce s obnovováním pořádku.

Teď se zdá, že se Robinson chystá do Prahy. Aktivista Jan Cemper varuje, že Robinson velmi pravděpodobně dorazí do Prahy, a to přímo na 28. října. Hrozí tedy, že extremisté jeho typu zneužijí oslavy největšího českého státního svátku k vlastní sebepropagaci.

„Náckové chystají na 28. října provokaci, kdy na Můstek chystají demonstraci, kam přijede i extremista Tommy Robinson. O to nebezpečnější to je, že na horní část Václaváku chystá oslavu vzniku republiky Milion chvilek pro demokracii,“ napsal Cemper na sociální síti Facebook.

Připomněl v této souvislosti slova novináře Jana Moláčka, podle kterého Tommy Robinson není žádným nezávislým publicistou. Je to pravicový radikál, který rád vyslovuje kontroverzní názory, rád provokuje a rád se pouští do rvaček. To je také důvod, proč si víckrát než jednou v životě prohlédl vězení zevnitř jako trestanec.

„Pan Robinson není žádný novinář. Je to krajně pravicový extremista, v minulosti trestaný za rvačky, výtržnictví, nebo nelegální vstup do USA na cizí pas (ilegální imigrant!). Když trochu dospěl, tak pochopil, že pohodlnější a výnosnější než se nechat otloukat ve fotbalových bitkách bude kariéra zachránce národa. (Nepřipomíná vám to jistou partičku bývalých fotbalových násilníků z Brna? Nebo zakladatele PEGIDA Lutze Bachmanna?) Pan Robinson se snaží národ zachránit hysterickými videi, v nichž se často pokouší vyprovokovat něčí agresivní reakci. Se žurnalistikou to nemá společného absolutně nic,“ varoval v květnu Jan Moláček.

„Začal bych představením Tommyho Robinsona. Ve vězení byl už v minulosti (leden 2013), když dostal 10 měsíců za použití cizího pasu při cestování. Na dalších 18 měsíců byl v roce 2014 Robinson odsouzen za podvod s hypotékami,“ napsal v článku Neviditelný pes.

