Další firma jde z Evropy pryč. Velká a německá. Proč? Ceny a pravidla EU

podle listu Financial Times uvedla, že bude muset v Evropě „trvale" snížit svoji velikost. Jedním z důvodů tohoto kroku jsou vysoké náklady na energii, které činí Evropu stále více nekonkurenceschopnější.

Společnost oznámila, že během příštích dvou let sníží náklady o 1 miliardu EUR a zaměří se především na „nevýrobní oblasti“, jako je IT, komunikace a také výzkum a vývoj.

Toto prohlášení přišlo poté, co před měsícem otevřela první část svého nového závodu na výrobu plastů v Číně, kde investovala 10 miliard eur.

„Evropský chemický trh roste posledních deset let velmi málo a výrazné zvýšení cen zemního plynu a elektřiny v průběhu letošního roku vyvíjí tlak na chemické hodnotové řetězce,“ uvedl k tomu generální ředitel Martin Brudermüller.

Jeho slova podpořil i údaj o tom, že společnost BASF utratila v prvních devíti měsících roku 2022 ve svých evropských závodech za zemní plyn o 2,2 miliardy eur více než za stejné období loňského roku.

Brudermüller podle Financial Times uvedl, že evropská plynová krize spolu s přísnějšími průmyslovými předpisy v EU nutí společnost snižovat náklady v regionu „co nejrychleji a také trvale“. Znamená to, že BASF využije mírnějších předpisů, které platí mimo Evropu a občané EU tak doplatí na přísně nastavené normy pro průmyslovou výrobu na území Evropské unie.

Německo i tak zůstává nejdůležitějším trhem BASF z hlediska tržeb, přičemž k dnešnímu dni představuje 18 procent jeho tržeb ve srovnání se 14 procenty z Číny.

Informace o omezení aktivity BASF na území EU se samozřejmě setkala i s ohlasy a to jak ze světa politiky, tak byznysu.

Energy is not just about surviving Putin’s war. We need energy investments, grids, common purchases to compete and thrive in the modern economy… and we are fatally disadvantaged unless a we set up a real Energy Union ! https://t.co/d0CjWCbVPS

Guy Verhofstadt, europoslanec, belgický politik a bývalý premiér Belgie, vidí situaci tak, že boj o energie není jen o přežití Putinovy války.

„Potřebujeme investice do energie, rozvodné sítě, společné nákupy, abychom mohli konkurovat a prosperovat v moderní ekonomice... a pokud nezaložíme skutečnou energetickou unii, jsme fatálně znevýhodněni,“ nabádá ke společnému postupu EU v oblasti energetiky a dodává, že tuto myšlenku razí již delší dobu.

To americký investor Jim Lewis, zakladatel investorského kanálu Wall Street SIlver, jde mnohem dál a za krokem BASF vidí stahování firem ze zemí EU do míst, kde je bezpečnější přístup k energiím. Míní tím zřejmě jak cenu, tak dostatek energií a zmiňuje v této souvislosti jako ideální region americký stát Texas.

I have been saying this for months.



Companies are going to relocate to regions with more secure access to energy. For BASF, they need natural gas and petrochemicals at a reasonable price. Moving to Texas?



Germany's crazy energy policy has consequences. pic.twitter.com/thhbf07eDp