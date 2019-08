Další neuvěřitelné zprávy kolem posprejovaného a vyčištěného Karlova mostu. Tentokrát skutečně ohromí

„Za poslední dny se kolem mě roztočil velký mediální kolotoč, na který nejsem zvyklý. Přišlo mi asi dva tisíce děkovných e-mailů. Já nejsem celebrita, která by zasloužila, aby ji někdo glorifikoval. Za to, co jsem udělal v souvislosti s Karlovým mostem, jsem neočekával nějaký humbuk. Je to moje práce, kterou dělám rád, a myslím, že má smysl. Musím ale taky umět přiznat, že ne všechno v mém životě bylo v pořádku, zejména ve vztazích k mým nejbližším,“ přiznal v rozhovoru Černý.

Uvedl, že procházel vážnou životní krizí, kdy se jeho žena s ním chtěla rozvést a on vzal zbraň. Zabil nejprve jejího milence, poté ji, sám se pak pokusil sáhnout si na život, ale neúspěšně. „Za tento čin jsem byl oprávněně odsouzen k sedmnácti letům odnětí svobody, z nichž jsem ve vězení strávil jedenáct a půl roku,“ uvedl muž, jenž je na svobodě od roku 2012.

Přiznává, že ublížil mnoha lidem a nyní je přesvědčen, že musí v životě udělat pro společnost víc, než jen žít v rámci zákonů. „Ono se s tím strašně špatně žije. Trvalo mi mnoho let, než jsem se za pomoci psychologů s něčím podobným dokázal vyrovnat. Ale když už se to stalo, tak jsem se ve vězení snažil co nejlépe připravit na život, který přijde po propuštění. V průběhu výkonu trestu jsem zejména mezi zaměstnanci Vězeňské služby poznal výjimečně kvalitní lidi, díky kterým jsem získal vzdělání,“ uvedl a zdůraznil, že se považuje za velkého darebáka, jenž v životě spáchal dvojnásobnou vraždu a je za ni plně odpovědný.

Hovořil také o tom, jak ve vězení absolvoval několik výučních listů, několik rekvalifikačních kurzů, studoval i teologii. „Já nesmírně lituji toho, za co jsem byl ve vězení. Ale nelituji toho, že jsem tam byl, protože to člověku může přinést obrovský posun v životě, zejména sociálně a intelektuálně. Pokud má někdo dnes v českém vězeňství zájem na sobě pracovat, tak škála odborníků od sociálních pracovníků, psychologů po pedagogy je tak široká, že příležitost dostane,“ sdělil muž, jenž v současné době žije nový rodinný život.