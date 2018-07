Další problém Babišova kandidáta na pražského primátora. Mohou jej prý vydírat slovenští finančníci z J&T

Ze stamiliónových ztrát by firmě na poskytování nebankovních půjček Fair Credit, ve které má podíl kandidát na primátora Prahy Petr Stuchlík (ANO), měl pomoci úvěr od J&T Banky. Banka by údajně měla současně získat ve Fair Creditu i majetkový podíl, uvedl server Novinky.cz.

Důvod, proč se slovenští miliardáři Patrik Tkáč a Ivan Jakabovič ze skupiny J&T zajímají právě o firmu, která je ve stamiliónových ztrátách, by mohl být ten, že J&T na Starém Městě v Praze vlastní hotel InterContinental s přilehlou piazzettou, kde má v úmyslu postavit komerční budovu. To by pak mohlo přinést stamiliónové zisky.

Doposud se tento záměr nepodařilo uskutečnit pro odpor místních obyvatel a také kvůli současnému územnímu plánu, který neumožňuje plochu zastavět. Pokud by však nové vedení Prahy schválilo návrh nového metropolitního plánu, podle kterého je piazzetta už zastavitelná, mohlo by se mnohé změnit. Hnutí ANO by mohlo být po podzimních volbách na magistrátu výrazným hlasem, uvedl server Novinky.cz.

Zástupci společností Fair Credit a J&T Banka se k tomu, zda jednají o úvěru a následném vstupu banky do firmy, odmítli vyjádřit. „S ohledem na bankovní tajemství nebudeme dotazy komentovat,“ sdělila mluvčí J&T Banky Monika Veselá. Sám Stuchlík se v případě Fair Creditu označil za pouhého pasivního investora a menšinového vlastníka firmy, který se na chodu firmy nijak nepodílí.

Tomáš Konvička z Fair Creditu sdělil, že Petr Stuchlík má ve firmě přibližně dvacetiprocentní podíl, ale na jejím řízení se nijak nepodílí. „Ve firmě fyzicky nikdy nebyl a ani nehovořil s nikým z našich zaměstnanců,“ řekl s tím, že Stuchlíkovi doposud nepřišla z firmy ani koruna.

autor: nab