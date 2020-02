Další z 19 senátorů se ozval: Podporujete Lipovskou? Vracíte socialismus. Vrhnout nás na východ. Víte vy vůbec, jak funguje demokracie?

reklama

„Milion chvilek je zhoubný jev" či že „volný evropský trh je fikce". Nelíbil se mu ani rozhovor s Lipovskou pro Respekt: „Euro je navoněná mrtvola, jsme jako pacient před infarktem." Dále citoval přirovnání eura k Titaniku či její kritiku Evropské komise.



„Proti její kandidatuře se postavilo prezidium Křesťanské akademie i vedení KDU-ČL. Jsme demokracií západního typu, a ať se to někomu líbí nebo ne, prioritou naší zahraniční politiky jsou vazby na EU. Pokud někdo takové zařazení odmítá a chce nás vrhnout na východ, jedná proti zájmům tohoto státu,“ napsal Goláň své odůvodnění, proč naléhá na to, aby se Lipovská nestala kandidátkou do Rady ČT.



A doplnil další informace k ekonomce: „Ekonomka Lipovská se stala novou tváří Institutu Václava Klause, aby oživila již ohleděnou skupinu původních členů. Je jí 30 let a většinu svých článků publikuje v Parlamentních listech.“







Následně senátor přidal rozsáhlejší vyjádření. Lipovskou nepodporuje prý hlavně proto, že ekonomka „odmítá veřejnoprávní média, a dále i proto, že jde proti oficiální zahraniční politice naší země“.



Tvrdí, že svým tlakem na stáhnutí kandidatury Lipovské nevytváří nic nedemokratického: „Všechny, kteří s tímto mým názorem nesouhlasí, prosím, aby mi sem dali odkaz, ze kterého čerpali, aby se totiž nemuseli všichni pořád dokola opakovat, že můj postoj je nedemokratický, když jí bráním v kandidatuře, že je to jako za socialismu. Přečtěte si, co jste napsali. To opravdu myslíte vážně? Víte vy vůbec, jak funguje demokracie? Vždyť vy tu vracíte socialismus.“ Podle něj je v pořádku, když se nám „něco nelíbí, tak to prostě řekneme“. A narážel na kandidaturu na ombudsmanku od Válkové.



„Myslíte si, že je Francie nedemokratická? Stávkují tam a demonstrují pokaždé, když se jim něco nelíbí. A je to zatracený a dlouhodobý nátlak! A zatraceně to ostatní omezuje, ale oni to respektují!“ přiložil přirovnání.



„Ano, toto je demokracie, co se děje ve Francii, ne papouškování názoru vašeho oblíbeného politika o tom, že je to nátlak a nedemokratické a že je to jako za socialismu. Ještě tam chybělo, že je to kampaň," doplnil s tím, že nemáme zneužívat slovo „demokracie" k tomu, abychom „někomu zavřeli ústa".



Strefoval se i do dalších politiků: „Občané této země jsou ochotni opakovat po svých vůdcích cokoliv, ať jsou fanoušky Babiše, Zemana, Klause, Okamury, ať jsou odpůrci EU bez toho, aby zapřemýšleli nad tím, co jim kdo chtěl podstrčit.“



„A už se těším na další komenty, jak jsem koho zklamal... když nebudete mít přehnaná očekávání založená na tom, že každý váš oblíbenec bude ctít jenom vaši pravdu, pak nebudete prožívat ani svá zklamání,“ přidal Goláň a nasměroval lidi, aby svou energii nepouštěli do „bitev“ na Facebooku.







Kandidatura Lipovské do Rady ČT vzbuzuje v poslední době mnohačetné reakce. Proti kandidátce České biskupské konference (ČBK) se ohradili senátoři v dopise, kde výběr Lipovské kritizovali. „Vážení členové České biskupské konference, obracíme se na Vás jako členové Senátu Parlamentu České republiky, kteří se zájmem i znepokojením sledují dění kolem médií veřejné služby. Dne 7. února 2020 proběhne ve volebním výboru výběr kandidátů pro volbu šesti členů Rady České televize. Překvapilo nás, že ČBK do této volby navrhuje kandidátku, která otevřeně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií,“ stálo v úvodu otevřeného dopisu, který senátoři zaslali biskupům.



„Úkolem médií veřejné služby je poskytovat veřejnosti mediální obsah nezávisle na politické moci a soukromých obchodních zájmech. Existence a nezávislost těchto médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů naší země. Na plnění úkolů a z toho plynoucí nezávislost České televize dohlíží veřejnost prostřednictvím Rady ČT. Členové této rady by podle nejlepšího vědomí a svědomí měli hájit veřejný zájem kodifikovaný v zákoně o České televizi. Je zřejmé, že osoby, které otevřeně zpochybňují smysl existence médií veřejné služby, případně rovnou připouštějí potřebu jejich zrušení, nemohou v radě hodnověrně hájit tento veřejný zájem," napsali senátoři v dopise.

Pod dopisem byli kromě senátora Goláně podepsáni senátor Marek Hilšer, Mikuláš Bek, David Smoljak, Zdeněk Papoušek, Václav Láska, senátorka Alena Dernerová, senátor Ladislav Kos, Petr Orel, Přemysl Rabas, Miroslav Balatka, Miroslav Nenutil, Lukáš Wagenknecht, Jiří Dientsbier, Miroslav Adámek, Václav Chaloupek, Jiří Vosecký, Jan Horník a senátor Jan Sobotka.



Nominaci Lipovské do Rady ČT kritizoval též i spolek Česká křesťanská akademie, z.s., jehož prezident Tomáš Halík kandidaturu Lipovské označil za „neomluvitelnou chybu".

Velké podpoře u veřejnosti se dostává i odpovědi na dopis senátorů, nazvané „dopis 19 synátorů“. „Považujeme za nepřípustné, aby demokraticky zvolení zástupci bránili angažovat se ve veřejném prostoru jakémukoli občanu České republiky. A to jenom proto, že si tento občan dovoluje mít odlišné názory na působení veřejnoprávních médií. Senátoři tímto krokem fakticky popírají demokratické principy a pošlapávají Ústavu České republiky,“ stojí v dopise. Obzvlášť alarmující je tato skutečnost proto, že přichází ze Senátu, který se označuje za pojistku demokracie. Synátoři proto apelují na horní parlamentní komoru, aby jednání svých 19 členů odmítla.



Dopis již v 18:45 v úterý 4. 2. dosáhl 3 623 podpisů lidí, kteří s kritickým postupem senátorů ve věci jmenování Lipovské nesouhlasí. Otevřený dopis naleznete ZDE.

