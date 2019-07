Dámě z ciziny kavárníci nadávají, že pozvala na výstavu Babiše. Ona na oplátku vytáhla hororový zážitek s Fajtem a Hermanem

Jiří Peňas tvrdí, že Jiřího Fajta zná jako uměleckého profesionála a čestného člověka. Překvapilo ho proto, co mu o Fajtovi řekla Zuzana Brikcius – kurátorka a ideová autorka výstavy Nezlomní. Od Franze Kafky po sametovou revoluci.

„Přesně před rokem, v červenci, mi Zuzana Brikcius, se kterou se znám osobně od začátku 90. let, zavolala s naléhavou prosbou, že se musíme sejít. Sešli jsme se a ona mi dlouze a s rozhořčením v hlase líčila, na jaké narazila strašné těžkosti, když připravovala výstavu Charta Story. Příběh Charty 77, která se v té době konala v Salmovském paláci na Hradčanech. Pořadatelem byla Národní galerie, a jak Zuzana říkala, házeli jí od začátku do konce klacky pod nohy: a nejhorší byl ředitel Jiří Fajt, to si nedovedeš představit, jak ten nám ztěžoval práci. Od začátku nám dával najevo, že si takovou výstavu nepřeje a že bude dělat všechno možné, aby nám práci zkomplikoval,“ napsal Peňas.

Situace se prý změnila až poté, co se do sporu vložil předseda vlády Andrej Babiš. Po jeho intervenci prý Fajt souhlasil, že výstavu co nejdřív nezbourá a pustí ji i za české hranice.

Zuzana Brikcius žije ve Vídni a publicistovi sdělila, že se nehodlá zapojovat do českých kulturních potyček, jen prý na rovinu říká, co zažila. Právě kvůli tomu, co zažila, jednoznačně přivítala odvolání Jiřího Fajta z postu šéfa Národní galerie Praha. Končící ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) podle jejího názoru udělal dobře, když Fajta zbavil funkce.

V textu pro Lidové noviny to napsala jasně.

„Po otřesných zkušenostech s Jiřím Fajtem při přípravě a realizaci výstavy Charta Story jsme s povděkem přijali zprávu o jeho odvolání. Připomínáme, že původně sabotoval i dohodnuté pokračování této významné výstavy ve Stadtgeschichtliches Museum Leipzig. Charta 77, jedna z nejdůležitějších kapitol poválečných českých dějin, mu nepřestávala ležet v žaludku. Jsme přesvědčeni, že ministr kultury Antonín Staněk dospěl k naprosto správnému rozhodnutí,“ uvedla.

