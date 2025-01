Dámská partie u Tománkové: Konečná, Nerudová a Decroix. „Aby mi vyhrožoval komunista“

Do Konečné se ostře pustila Eva Decroix, když kritizovala vznik nové levicové platformy, na níž se předsedkyně KSČM podílí. Podle ní jde pouze o pokus o kosmetickou změnu, nikoliv o skutečně novou politickou sílu. „V okamžiku, kdy se tady někdo snaží představovat, že je to hnutí, když je zřejmé, že je to jen přebarvená kandidátka KSČM, mám pocit, že to není úplná transparentnost,“ prohlásila poslankyně ODS.

Šéfka komunistů Kateřina Konečná tato slova rázně odmítla a hájila se tím, že nejde o žádnou „přebarvenou“ verzi KSČM, ale o politickou alternativu, která prý děsí vládní strany. „Chápu, že máte strach z někoho, kdo vám chce udělat audit. Respektujte, že jsou tady politické síly, které už nechtějí, abyste vládli a dál ničili tuto zemi,“ uvedla Konečná s tím, že její iniciativa má v české společnosti značnou podporu.

Zároveň varovala své oponentky, že program jejího hnutí bude současnou vládu bolet. „Přicházíme s programem, který vás bude bolet a bude vás mrzet, protože se bude zaměřovat i na audit toho, co všechno jste provedli,“ dodala Konečná.

Decroix: „Nebudu si nechat vyhrožovat komunistou.“

Na tato slova okamžitě reagovala Eva Decroix, která se ostře vymezila proti tomu, že Konečná hovoří o „bolesti“ v souvislosti s politickým programem. „Poslední věc, kterou připustím, je, aby mi vyhrožoval komunista. Nepoužívejte termíny, že komunistický program bude někoho bolet. Na to jsou občané naší země poměrně citliví,“ upozornila Konečnou.

Ke kritice se připojila i Danuše Nerudová, která připomněla historickou odpovědnost komunistické strany za totalitní režim v Československu. „Program byl takový, že jste tuto zemi museli oplotit, jaký tady byl skvělý život. A lidi, kteří chtěli z komunistické země utéct, jste na hranicích stříleli,“ uvedla s odkazem na železnou oponu a perzekuce za minulého režimu.

Europoslankyně Konečná reagovala s tím, že její oponentky nedokážou věcně argumentovat. „Na začátku jste měly nějaké argumenty, dneska evidentně došly,“ reagovala na poznámky o komunistické diktatuře.

Hnutí Stačilo! zaznamenalo výrazný úspěch ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024, kde získalo 9,56 % hlasů a dva mandáty. Po tomto volebním úspěchu se chystá na volby do Poslanecké sněmovny, kde chce být silnou levicovou a vlasteneckou alternativou k současné vládě. Kandidátku povede Kateřina Konečná, která věří, že hnutí může dosáhnout dvouciferného volebního výsledku.