Dan Landa: Ten, co se zastřelil? Nový Jan Palach. Ohrožujete zdravé

Známý český anarchokapitalista Urza si k sobě do studia Svobodného přístavu pozval zpěváka Daniela Landu. Řeč byla hlavně o vlastenectví a epidemii koronaviru. Má z toho všeho, co se děje, prý opravdu nepříjemný pocit. Vidí také, že některé nemocnice mají problémy, ale plošná opatření a deprese mohou podle něj způsobit daleko vážnější škody. „Teď hazardujeme se zdravím zdravých,“ říká. Padla také pochmurná slova o „temném světle“ ze Seznamu a o ekonomické likvidaci střední třídy. Protektorát s covidovými pasy se prý zpěvákovi také nelíbí.

reklama

Anketa Je vám líto, že Klaus ml. odešel z politiky? Ano 53% Ne 22% Je mi to jedno 25% hlasovalo: 9801 lidí

Hned v začátcích se diskuse stočila na covid, opatření a celkovou situaci v zemi. Landa prohlásil, že český národ je podle něj „nalamován“. Zpěvák řekl: „Mám z toho velmi nepříjemný pocity, z toho celýho. Začalo to až někdy červen/červenec, kdy začala prosakovat taková ta totální bezkoncepčnost. Já jsem naopak na začátku epidemie natáčel pozitivní videa. Nejsem popírač ničeho, mně vadí očividná nemoudrost a očividná postupující obrovská křivda.“

Plošná opatření vlády připadají Landovi, stejně jako mnoha jiným lidem, absurdní. „Další věc jsou ta opatření. Jsou tady hlasy lidí, kteří říkají, přátelé, společnost je celek, to nejsou jenom nemocnice. Dál je tady spousta lidí, kteří říkají, že vláda musí v opatřeních cílit. O co nám jde? O to, abychom neonemocněli nebo aby nám neumírali lidi a neplnily se nemocnice umírajícími? Dnes po roce už se ví, kdo patří do té rizikové skupiny. Já bych ty lidi neizoloval, ale věnoval bych té skupině daleko větší péči. Tyto věci jsem načerpal od odborníků, jejichž hlasy se snažím posílit, protože mi to přijde logické. Vadí mi, když věci očividně logické nikdo neposlouchá.“

Landa podle svých vlastních slov vidí, že některé nemocnice jsou na tom, co se týká kapacit, špatně, ale velký problém prý máme hlavně tzv. v týlu, tedy zbytku společnosti. „Musíme se bavit o jiných řešeních, které nebudou tak brutálně dopadat na celou společnost. Ti lidé nejsou slyšet. Ano, když někdo přijde před ministerstvo a zastřelí se tam, tak to asi nebyla náhoda, ale už se o tom vůbec nemluví. Ta deprese může způsobit obrovský zdravotní škody. Když si otevřete Seznam nebo Novinky, tak dostanete „temný světlo“. Boj se, umíráš! To může v desítkách procent zhoršit průběh jakékoliv choroby,“ domnívá se Landa.

Psali jsme: Mrtví. Naopak! Dan Landa vyslal dvě bomby

Onen zastřelený před Ministerstvem zdravotnictví je podle jeho soudu srovnatelný s upálením Jana Palacha. „Mluvím s lidmi a spousta z nich je opravdu na dně. Pak je tady část společnosti, která dostává buď od státu peníze, nebo nějakou podporu, a tý je to jedno.“ Stav země a její vedení je podle umělce očividně tragický. „To se takhle člověk v noci probudí, zdá se vám něco hezkýho, ty vole, a teď si vzpomenete na to, co je venku, vidíte tam první lidi v plynových maskách, který ministr Blatný řekl, že musíte nosit, i když jdete sám po ulici. Aby prý bylo jasno. To už je jak děti ze školky. Odporná buzerace!“

Z hlediska ekonomiky celá tato situace vypadá podle Landy jako faktická likvidace střední třídy. „A to je fatální úder do svobodný páteře národa.“ Z hlediska psychiky a stresu je to podle umělce rovněž problém. „Teď hazardujeme se zdravím zdravých. Nemocní, ti nám proklouzávají mezi prsty, domnívám se, že i kvůli tomu, že od začátku na ně necílíme a teď z části zdravých činíme nemocné. Protože nejdřív zchátráte na duchu a pak na těle.“

„Děsí mě informace o covidových pasech. To si přiznejme, že to by byl covid protektorát. Je to proti vůli občanů. Protože povinné očkování na chorobu z takovou smrtností, jako má covid, je nesmysl. Tady se mají očkovat především ohrožené skupiny a později ten, kdo bude chtít. Ať si, kdo chce, píchne třeba ruskou, čínskou, maďarskou vakcínu, ale jen ten, kdo chce. Podmiňovat věci pasama, to by se mi nelíbilo. Je to nesmysl.“

Psali jsme: Podzimní volby: Zkušený expert vzal data a zde jsou výsledky. Babiše ani Bartoše moc nepotěší, co je nejspíš čeká po nich Xaver zjistil, co o něm veřejně řekla Sommerová. A je moc zle: Ty pavlačová drbno, lhářko, extremistko... VIDEO „Nemůžu dejchat! Svi*ě, ty vo*e!“ Demonstrant na útěku skončil na zemi. A dostal nakládačku od policie Lež! Ta píše furt negativně, vyjel Babiš. Vakcíny? Prý celé jinak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.