Demisi, demisi! Letnou zaplavily desítky tisíc demonstrantů: Útok na Benešovou, pobouření herci, Klus ve žluté vestě

Davy lidí proudí na Letnou přes Štefánikův most a parkem nahoru i ulicí Milady Horákové. Ve stanicích metra Vltavská a Hradčanská bylo po 16:00 tak plné nástupiště, že lidé téměř nemohli vystupovat. Ve stanici Nádraží Holešovice, odkud je to na Letnou dál, už byla situace klidnější.

V metru bylo na přestupní stanici C po 15:00 o poznání víc lidí než v jiné neděle. Řada lidí nesla stočené vlajky a transparenty.

Minář: Na tento den nikdy nezapomenu

Další tisíce lidí před 17:00 stále přicházely. Mobilní operátoři mají podle zpravodajů v oblasti Letné výpadky. K demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové vyzval předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.

„Zdravím všechny. Valí se sem ještě strašně moc lidí,“ hřímá před zaplněnou Letnou předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. „Vypadá to, že ještě půl hodiny budou přicházet lidé,“ prosí Minář, aby lidé šli z boků dozadu na plochu.

„Vážím si toho, že jste se dnes přišli postavit za demokracii. Věřte mi, že na tenhle den do konce života nezapomenu,“ poděkoval Minář a shrnuje důvody, proč se demonstruje. Hovoří o Andreji Babišovi, premiérovi za hnutí ANO, a ministryni spravedlnosti Marii Benešové.

„Týden co týden chodilo na demonstrace víc a víc lidí. Dnes jsme společně zaplnili Letnou. Podle výškových fotografií to vypadá, že je nás tady nějakých 250 tisíc,“ podotkl Minář. „Ale uvidíme, kolik lidí ještě dorazí,“ dodal.

„Po dvou měsících lze říct, že naše obavy se potvrdily. Nová ministryně spravedlnosti se jasně postavila na stranu premiéra, když přišly auditní zprávy z Bruselu a řekla, že premiérovi věří, že je v tom nevinně. Vrcholem však je předevčírem představená novela o státních zastupitelstvích,“ rozlítil se Minář. „Marie Benešová navrhla, že nově právě ona bude vybírat tři z pěti členů komise, která bude vybírat vrchní státní zástupce. Ty pak schválí zase ministr spravedlnosti. To je parodie na výběrové řízení,“ uvedl Minář. Dav v tu chvíli skanduje „demisi, demisi“ a Minář opakuje, že hnutí chce skutečně demisi Marie Benešové.

„Naše země má mnoho velkých problémů a vláda je neřeší. Největší starostí premiéra je to, jak se vymotat ze svých osobních problémů. Je nepřijatelné, aby premiérem byl bývalý agent StB, oligarcha a trestně stíhaný člověk. Požadujeme demisi Andreje Babiše,“ hřímá dále Minář.

Vyjádřil souhlas s politickými stranami, které chtějí vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše. „Uděláme vše pro to, aby se poměry v naší zemi změnily k lepšímu,“ zakončil s poděkováním.

Vzkazy od Václava Malého, Dany Němcové, ale i slovenské prezidentky Zuzany Čaputové přečetli organizátoři před zaplněnou Letnou. Následně vystoupil novinář Bohumil Kartous, který vyzval k tomu, aby si lidé nenechali ukrást demokracii.

„Zdravím všechny, kterým nejsou lhostejné nepoctivé postoje některých veřejných činitelů. My občané nejsme masa, máme svoji čest. Chceme pokojným způsobem přispět k očištění veřejného prostoru od lží a polopravd,“ přečetl jeden z organizátorů vzkaz od pomocného biskupa pražského Václava Malého.

Disidentka Dana Němcová následně vzkázala. „Je mi líto, že nemohu vyhovět vašemu pozvání. Všem vám budu blízko v duchu. Mám radost, že občané se chápou svých práv. Nemůžeme mlčet ke lžím,“ přečetl další vzkaz organizátorům.

„Rozumím Václavskému náměstí plnému pokojným lidem, neboť rozumím náměstím v Bratislavě. Spojuje nás pokojný tón,“ připomněl také vzkaz od prezidentky Slovenska Zuzany Čaputové jeden z organizátorů.

Šmejdi koncentrovaní kolem prezidentské kanceláře, hřímal Kartous

„Hrozně jsem se zmýlil. Domníval jsem se, že česká společnost není schopná dát najevo svůj nesouhlas se stavem věcí veřejných. Ale není to tak, vy jste tady,“ poznamenal následně na pódiu novinář Bohumil Kartous, který zároveň vystupuje i jako mluvčí tzv. českých elfů. „Trestně stíhaný premiér svým jednáním vůbec nezakrývá snahu ohýbat jednání justice,“ hřímal Kartous. „Bylo by iluzorní se domnívat, že pan Babiš je jediným zosobněním problémů, zdaleka ne. Pan prezident Zeman otevřeně podporuje zájmy Ruska a Číny, podporuje zájmy několika šmejdů koncentrovaných kolem prezidentské kanceláře, podkopává bezpečnost České republiky,“ zdůraznil Kartous a poukázal i na podle jeho slov klanění se před autoritářskými režimy.

„Je potřeba si uvědomit, že pan Babiš a pan Zeman nejsou příčinou problémů, ale důsledkem,“ míní Kartous. „To, že jste tady, je bytostný projev demokracie. Je třeba si to uvědomit a využít této síly. Nedopusťme, aby se Česká republika stala Maďarskem, které se podařilo Viktoru Orbánovi zdecimovat,“ dodal a vyzval, aby si lidé nenechali znovu ukrást demokracii.

Filip Rajmont: Herci jsou pobouřeni

Za herce Národního divadla přednesl na Letné své prohlášení herec Filip Rajmont. Podle jeho slov jej podpořili například David Prachař, David Matásek, Ondřej Pavelka nebo Saša Rašilov.

Rajmont před zaplněnou Letnou burácel proti premiéru Andreji Babišovi (ANO). Podle jeho slov jsou herci pobouřeni bezohledností premiéra. „Jsme pobouřeni jeho bezohledností při prosazování jeho zájmů, kdy nebere ohledy na ty, kteří žijí dnes, ani na ty, kteří budou žít v dalších dekádách,“ uvedl.

„Děsí nás návrat normalizační mentality, kde lež se stává normou, nenávist nástrojem a ohnutá páteř ctností. Máme toho dost,“ skandoval Rajmont a dav s ním.

Lidé na demonstraci do Prahy přijeli svými auty i veřejnou dopravou z celé České republiky. Někteří si objednali autobusy. Metro na místo je beznadějně ucpané. Někteří účastníci pak speciálně na protest přijeli ze zahraničí. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes novinářům řekl, že nerozumí, proti čemu lidé demonstrují. Od svých příznivců cítí podporu, a tím se chce řídit. „S Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani se nestane,“ uvedl Babiš. Po sobotní schůzce s prezidentem v Lánech řekl, že mu podporu vyjádřil prezident Miloš Zeman. Opozice ale v návrhu zákona o státním zastupitelství vidí posílení vlivu Ministerstva spravedlnosti na výběr vedoucích žalobců.

Dosud největší demonstrací od roku 1989 je zřejmě protest z dubna 2012, který na Václavském náměstí pořádaly odbory s cílem zastavit reformy vlády Petra Nečase (ODS). Podle organizátorů se jí zúčastnilo až 150 000 lidí, policie jejich počet odhadla asi na 90 000. Na minulý protest proti Benešové a Babišovi na Václavském náměstí podle pořadatelů přišlo 120 000 lidí, podle Babiše odhadla policie počet účastníků na 90 000.

Demonstrací, které se konaly 25. a 26. listopadu 1989, týden po potlačení studentského průvodu na Národní třídě, se účastnilo na 800 000, respektive 500 000 lidí.