Demonstranti bombardovali Babiše lahvemi? Prý to bylo úplně jinak. Ozvala se „lumpenkavárna“

Předseda vlády Andrej Babiš včera na chvíli vyšel před Sněmovnu k demonstrantům protestujícím proti jeho vládě podporované KSČM. Jen co k nim však došel, rychle se otočil na podpatku a zaplul zpět do Sněmovny, jelikož podle informací většiny médií chvíli poté, co vystrčil nos ven, na něj mířila smršť létajících předmětů včetně plastové láhve. Právě nad tím se pozastavuje facebooková skupina jménem Lumpenkavárna, podle které je celá situace s láhví až příliš nafouknutá, a to jen proto, aby prý premiér vypadal jako chudák.

„Až na výjimku ČT platí, že naši novináři jsou hlupáci. Nikdo z nich si nedal tu práci zjistit, co a kam letělo, a napsali, že po Babišovi lidi házeli láhve. Ano, nějaký blbec hodil 0,5l prázdnou petku lehkým obloukem jeho směrem – dopadla na zem před něj, to bylo vše,“ stojí v příspěvku na Facebooku Lumpenkavárny.

Následně člen Lumpenkavárny dodal, že Aktuálně, DVTV, Forum24, Novinky, které to mají dokonce na videu – napsaly „Demonstranti házeli láhve“. „Ta petka, předmět doličný, útočící na ústavního činitele, tam zůstala ležet na zemi až do konce... On to jako všechno zneužije a lidi ho budou litovat jako hrdinu, co nasazuje život,“ upřesnil.

Pod příspěvkem se během chvíle rozvinula debata, v níž se našli i ti, kteří se demonstrace zúčastnili, a podle jejich výpovědí žádné létající předměty, jak řada médií uváděla, nezaznamenali. „Já tam byla a rozhodně žádné láhve nelítaly, byla to skutečně jen ta jedna malá petka k nohám bodyguardů a v té vypjaté situaci to bylo i pochopitelné,“ řekla aktivistka.

Celá akce byla podle jejích slov jinak velmi kultivovaná a nálada byla pozitivní. „Hluboce mě uráží, když to obratem Bureš zneužije, a ještě naznačuje, že demonstranti byli ožralí. Je to ukázkový příklad jeho manipulativní komunikace,“ dodala a vzápětí se k ní přídali i další demonstrující, kteří celou situaci popsali stejně.

Jeden z reagujících se pozastavoval také nad tím, zda je velký rozdíl, když po někom hodí PET láhev, nebo když na někoho řve „zalez, hajzle“. „Mně to přijde uplně stejný a je mi opravdu jedno, jestli napíšou létali láhve nebo hodili po něm láhev. Logicky v očích podporujících je Babiš chudáček a v očích demonstrantů hajzl,“ řekl dotyčný a zmínil, že logický je i to, že každá strana se snaží ze situace vykřesat plusové body pro sebe.

Našla se však i komentující, která poukázala na to, že měla puštěnou ČT24 a i zde v souhrnu zpráv řekli, že po Babišovi demonstranti vyloženě „házeli láhve s vodou“. „Tak se omlouvám za tu připomínku. Jedna prazdná petka určitě není totéž,“ dodala. „Němcová, Kalousek, Bělobrádek přišli až k lidem. Babiš vylezl jen těsně za vrata a po pár vteřinách utekl. Takové to, vidíte, že se nebojím a šel jsem tam, nemělo to smysl,“ vyčítala premiérovi reagující jeho zbabělý a rychlý úprk.

