Deštník v Moskvě: Havlův znalec etikety Špaček se zastal Putina

V neděli 15. července se uzavřel světový fotbalový šampionát v Rusku. Uzavřel se deštěm padajícím z nebe v silných provazcích. Finálovému zápasu mezi Francií a Chorvatskem přihlíželi ruský prezident Vladimir Putin, francouzský prezident Emmanuel Macron a chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová. Ta jako jediná ze tří prezidentů nedostala deštník a byla rozmarům počasí vystavena bez ochrany. Zlé jazyky by to mohly přičíst na vrub ruskému prezidentovi Putinovi, ale znalec etiky Ladislav Špaček se ruské hlavy státu zastal.

Špaček, který stál dlouhá léta po boku prvního českého prezidenta Václava Havla, v rozhovoru pro server Lidovky.cz prohlásil, že vinu na neposkytnutí pomoci dámě nenese ruský prezident, ale osobní ochranka prezidentky.

„Je to selhání ochrany chorvatské prezidentky. Žádný prezident nemůže nikam bez doprovodu. Na takové veřejné akci musí mít vedle sebe vždy svého bodyguarda, který je odpovědný za to, že když začne pršet, tak na prezidenta či prezidentku pršet nebude. Jestli se chorvatský ochránce nepostaral o svoji šéfku, je to na padáka. Měl dostat deštník od pořadatelů nebo si vzít svůj. V lóži deštníky pochopitelně mají, zvláště když se schyluje k dešti. A pokud ochránce tou dobou v blízkosti prezidentky zrovna nebyl, tak je to další selhání. Jde o veřejnou ostudu pro chorvatskou ochranku,“ poznamenal Špaček.

Podle experta na etiketu je základní povinností ochranky poskytovat svým prezidentům i drobné služby. Je to součást práce ochranky. Česká ochranka v duchu těchto drobných úsluh pomáhá prezidentovi vstávat z křesel, pomáhá mu do schodů a podává mu jeho hůlku.

autor: mp