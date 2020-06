Diktát! Buzerace! Okamura naléhavě proti EU

reklama

Předtím vůči kontroverzní směrnici Evropské unie vyjádřil svůj odpor i u řečnického pultu ve Sněmovně. Uvedl, že se jej jakožto aktivního člena sportovního střeleckého klubu takovéto návrhy „bytostně dotýkají“.



„To, že Evropská unie nám tady předkládá směrnici, kterou ještě servilně tady předkládá vláda – je tady napsáno vládní novela zákona, tak to je opravdu, musím říct z pohledu nás střelců, téměř vrchol, samozřejmě v negativním slova smyslu. Protože to je přesně ta salámová metoda, kdy Evropská unie nás, legální držitele zbraní, vlastně postupně připravuje o naše práva,“ upozornil. V souvislosti s nařízeními EU shrnul, že je implementujeme i přesto, že s legálními držiteli zbraní v České republice nejsou žádné problémy. Tomio Okamura SPD

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

„Nás, co plníme své povinnosti a i pravidla pro získání zbrojního průkazu v České republice… tak prostě nás je potřeba, chce se mi říct to slovo buzerovat,“ odmítl.



Varoval, že mezitím v západní Evropě probíhá řada teroristických útoků, které „převážně muslimové páchají nelegálními zbraněmi, a tady se nic neděje“. „Naopak jsme tady vyzýváni, jak víte, i v letošním roce znova na přijímání nelegálních migrantů do Evropy,“ dodal.



„Takže na jednu stranu se tady přibírají nelegální migranti, kteří mají zásadní podíl na zvýšení kriminality v Evropě, a na druhou stranu nás, legální držitele zbraní, se snaží Evropská unie perzekvovat. A co je na tom samozřejmě ještě horší, a už to tady padlo, že Česká republika se velice správně soudila. My jsme k tomu vyzývali, aby to Česká republika udělala. No a jak jinak, potvrdil se ten totální diktát Evropské unie, potvrdilo se to, že nejsme suverénní a svéprávnou zemí a Evropský soud naši žalobu zamítl pod hrozbou sankcí až čtyři miliony korun denně, pakliže my prostě nebudeme implementovat tuhle tu směrnici, která omezuje legální držitele zbraní. Opět to tady vidíme a měli bychom si říct na rovinu, že suverenitu ztrácíme pod diktátem Bruselu,“ pokračoval ve tvrdých slovech proti Evropské unii. Fotogalerie: - Zbraně na vládě

Poslance vyzval, aby projednali zákon o referendu, který by umožnil nastolit otázku případného odstoupení České republiky z Evropské unie. „Vy ani občanům nedáte tu možnost, aby hlasovali o našem členství či vystoupení z Evropské unie,“ obořil se na přítomné poslance. Ti by podle Okamury měli nechat rozhodnout občany, zdali chtějí „v takovém svazku“, jímž je EU dále být.



Celý Okamurův projev z Poslanecké sněmovny můžete zhlédnout zde:





Dosavadní kategorie zbraní se podle vládního návrhu rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie.



V souvislosti se zkrácením doby platnosti zbrojních průkazů z deseti na pět let se počítá s tím, že se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun. Norma také omezuje držení zásobníků na více než deset nábojů pro dlouhé zbraně a více než dvacet nábojů pro krátké zbraně.



Cílem novely je zachovat práva a povinnosti oprávněných držitelů zbraní, těch u nás v polovině loňského roku bylo přes 301 tisíc. Psali jsme: Černochová (ODS): Návrh byl pomyslným plivnutím do tváře těm, kteří dodržují zákon Ministr Hamáček: Nikdo nikomu tady zbraně nebere Docentka Švihlíková: Nekupujte už zbraně z USA! Toto u nás vybudujte. Brusel? Mám jasné poznatky Rána z milosti evropské myšlence. Zatímco v Itálii umírají lidé po stovkách... „EU i teď řeší hovadiny,“ žasne Pavel Černý. Hanba. Pomáhá „zlá“ Čína, Rusko, a dokonce i Kuba

