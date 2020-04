Divadlo s rouškami, národ ve strachu. Řádění Babišovy kohorty, udavačství. Nářez od profesora Milana Knížáka

reklama

„Přijali jsme roušku jako státní symbol, znak bratrství a módní doplněk. Kdo nenosí roušku, není Čech a je třeba ho nahlásit a potrestat. Pokud mají být lidé pokutováni, proč nejsou pokutováni ministři?“ naráží Knížák na „neschopného ministra Hamáčka a jeho agresivní souputnici Maláčovou a jejího manžela, kteří byli přistiženi bez roušek a bohorovně prohlásili, že dávají dobrovolně tisíce korun na potřeby pro zdravotníky“.

Takové chování Knížák vnímá jako ukázku jasného rozdělování společnosti.„Jaképak dary? Proč se tváří, že dělají dobro? Navíc si mohou ‚dar‘ dát do daní, pokutu ne. Je to jasné rozdělování společnosti. Někteří mohou, jiní musí!“ dodává.

„Celé to divadlo s rouškami je odporné,“ pokračuje s tím, že rozumí nošení roušek na vypjatých místech, u postižených osob, ve speciálních případech, ale to, co se děje u nás, nemá se zdravím nic společného. „Je to posedlost, která má zamaskovat důležitější problémy,“ myslí si.

Odporně se podle Knížáka chovají i média. „Od rána do večera nás zasypávají negativními zprávami, které mají v nás vyvolat pocit, že všude jinde je to ještě horší, že my jsme nejchytřejší, nejdůraznější a naše vláda přináší poselství od Boha, který nás vyvolil za nové Izraelity. Nový spasitel Babiš dělá všechno, aby jeho podniky vydělávaly, a v krizové situaci se pokouší vpašovat do Parlamentu zákony, které by nás přiblížily k postkomunistické totalitě,“ glosuje situaci exředitel Národní galerie.

Vláda by podle něj měla být volána k zodpovědnosti za neustálé vyvolávání paniky. „Jako by chtěla udržovat národ ve strachu, a tedy poslušnosti. To je základní znak totalitních systémů,“ varuje.

Následně připojil výzvu svým spoluobčanům, abychom si takové jednání nenechali líbit. „Najde se v tomto státě dost normálních lidí, kteří konečně řeknou NE řádění Babišovy kohorty?“ uzavírá Knížák svůj komentář.

