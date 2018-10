Dívka, která se prý sama ubodala: Libanonec zmizel

Třiadvacetiletá Aneta Rodová se sama ubodala v době, kdy s ní cizinec byl. Jak to celé bylo, se nyní asi těžko dozvíme, neboť Libanonec beze stopy zmizel. K případu došlo v září 2014 v pražském bytě v Letňanech. Mladá žena si měla zasadit celkem devět ran do hrudníku. V té chvíli měl být v bytě ještě Ahmad Hassan Ibrahim a jeho přítelkyně, Češka Kateřina Jirásková. Oba tvrdí, že Aneta Rodová se zabila sama. Dosud nebyl v případu nikdo obviněn, kauza byla odložena.

Obvodní soud pro Prahu 1 se v souvislosti s případem měl nyní zabývat tím, že Ibrahim zažaloval web extra.cz kvůli článku z ledna 2016. Žádal odškodnění ve výši 200 tisíc korun. K soudu však Ibrahim nedorazil, navíc jeho advokát uvedl, že se s ním nedokáže spojit. „Nereagoval na moje e-maily, telefonáty a smsky, tak jsem navštívil oddělení dámské módy v Kotvě, které mu patřilo, a tam jsem zjistil, že pan Ahmad Ibrahim odcestoval do Libanonu. Od jeho (bývalé) manželky jsem se dozvěděl, že se do republiky nehodlá vrátit,“ uvedl Hulík podle serveru iDnes.cz.

Otto Černý pak komentuje závěr vyšetřování citovaný soudkyní v soudní síni. Ta uvedla, že nebyly zjištěný žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že na smrti Anety Rodové měla podíl jiná osoba než ona sama. Příčinou jejího úmrtí mělo být užívání kokainu spojené s únavou z daleké cesty, z níž se vrátila.

Původní text ZDE

„V krvi Anety nebyl nalezený žádný alkohol a žádný kokain. Tudíž ten večer kokain nebrala. Jen ve vlasech minimální množství, které dokazuje požívání látky tak jednou za čtvrt roku, v periodě dvou let, což dokazují výpovědi svědků. Únava z cesty z dovolené nemohla mít vliv, po cestě odpočívali v Rakousku a spala v autobusu do Prahy, o rozchod se nejednalo, byl to volnější vztah, což potvrdil i její přítel. Děsivé je na tom to, že tyto závěry jsou stavěné jen na výpovědích těch dvou svědků, tedy těch, kteří byli svědky celé té události, Ibrahima a Kateřiny, a mohli by mít zájem na výsledku vyšetřování. Policie další důkazy očividně bagatelizovala. Tato soudkyně, jednalo se o obžalobu ze šíření drog, závěrem sice pronesla, že si nedělá iluze o životě obžalovaného, ale prý nemá dostatečných důkazů, že tomu k trestnímu konání došlo. Takže, všude drogy, ale nic se nedělo!“ okomentoval případ Černý.

Psali jsme: Svoboda je pro mladé lidi důležitější než jistoty. Mamánci? To je jinak, vysvětluje Pirát Ferjenčík Pět milionů za zvolení Zemana! U Soukupa řešili ČSSD, přišel i David Rath a někdo to zle schytal Michal David? Ne, demonstrace! Po Němcové a Gottovi padla další politická slova kolem zpěváka To se jich bojíte? Zásadní otázka kolem ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef