Do politiky se dostávají psychopati. A ti rozvíjejí systém, analyzuje Hnízdil

„Já jsem už během covidu a po covidu atakoval ČLK, aby provedli reflexi proticovidových opatření s tím, že dnes už máme fakta o tom, že mnoho z těchto opatření bylo naprosto neúčinných, a naopak škodlivých. A oni se se mnou odmítli bavit, a v podstatě jediná komunikace byla posílat mi složenku, abych platil členské příspěvky. A já jsem se rozhodl členství ukončit, což znamená, že nemohu vykonávat lékařskou praxi, tudíž ani vést zdravotnické zařízení,“ popsal s tím, že poté, co oznámil, že končí s placením příspěvků, mu z komory přišel doporučený dopis, že od 1. března nesmí vykonávat léčebnou a preventivní péči a léčit pacienty. A nyní zvažuje, že se za půl roku vrátí ke zdravotnictví alespoň formou poskytování konzultací.



Aktuálně se během své pauzy Hnízdil věnuje tématu psychopatie a podotýká, že právě psychopaté dobře zapadají do současného systému. Jmenoval, že psychopaté jsou dokonale oblečeni, inteligentní, jazykově vybaveni, schopní, všehoschopní, ale současně bezohlední, bezcitní, arogantní, draví. „A současný společenský systém je založen právě na těchto vlastnostech: Individualismu, dravosti, bezohlednosti, iluzi nekonečného ekonomického růstu. A tento systém vlastně přitahuje takto postižené osoby s postiženým charakterem, a oni tento systém dál rozvíjejí a doplňují. Takže, společenský systém a psychopat do sebe dokonale zapadají. A nejde jen o politiku, ale v medicíně, v podstatě kdekoli, kde člověk může někoho ovládat a mít moc, tak tam se objeví dřív nebo později psychopat,“ říká lékař.

Psychopatům dle něj nefungují mozková centra, která jsou „zodpovědná za soucit, stud, svědomí, lidskost“. „Oni nemají tyto základní vlastnosti, které dělají člověka člověkem, takže podle některých psychiatrů jde o jiný živočišný druh. Není to vlastně ani lidský člověk. A pozoruhodné je, nebo typické pro psychopata je, že netvoří, ale ničí. Je to ničitel. A když netvoří, tak je to vlastně netvor,“ zaznělo.



Přesto prý psychopaté dokážou v krátkodobém časovém horizontu úžasné věci, jelikož mají tah na branku, jsou nesmírně aktivní a vzdělaní. „Dokonce existuje něco jako dobrý psychopat. Jde o to, kam svůj hendikep nebo potenciál – jak to vezmeme – nasměrují. Takže oni dělají nesmírně záslužnou práci třeba na misích nebo v hasičských sborech. Christian Barnard, který provedl první transplantaci srdce, byl psychopat, ale dokázal to, co by si nikdo jiný nedovolil – transplantoval srdce – protože šel do obrovského rizika. Takže abychom psychopaty jenom nehanili; je obrovská spousta takto postižených lidí, kteří dokážou dělat úžasnou práci,“ shrnul.



Základním rysem psychopata dle Hnízdila je, že o sobě nepochybuje, je si jistý, že je dokonalý, všechno ví, jedině on má pravdu, nemá o sobě sebemenší pochybnost. „Když se pak takto hendikepovaný člověk dostane do nějaké mocenské pozice, stane se šéfem nebo politikem nebo manažerem, tak je to strašné. On sice dokáže – jak už jsem pověděl – v krátkém časovém horizontu dosáhnout úžasných výsledků, ale okolo něj odpadají lidé, jsou vyčerpaní, vystresovaní a nevědí, z čeho to je. On skutečně vyvíjí negativní energii, a negativní emoce se přenáší jako epidemie,“ zmínil Hnízdil s tím, že právě lidé s psychopatickými či sociopatickými vlastnostmi se dostávají do politiky a dokážou v ní vydržet.

