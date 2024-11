Docent Ševčík: Vrací se totalita. V něčem horší než ta komunistická

Ekonom Miroslav Ševčík se dne 17. listopadu ohlásil z Dolních Břežan, kde prohlásil, že na Národní třídě jsou dnes i ti, kteří Českou republiku svým „často vlastizrádným chováním“ uvrhají před listopad 1989.

Ševčík vysvětlil, že právě v Dolních Břežanech sídlil útvar, který se spolupodílel na zásahu na Národní třídě. Místo je dle ekonoma příznačné i proto, že tam údajně své stanoviště měl „jeden z představitelů, kteří nás uvrhají do nesvobody a podepsal například migrační pakt“, zmínil Ševčík předsedu hnutí STAN Víta Rakušana.

Ekonom Miroslav Ševčík zhodnotil současné společenské a ekonomické podmínky, přičemž poukázal na to, že i přes určité zlepšení oproti minulosti narážíme na nové výzvy a omezení. „Máme možná větší možnost cestování, ale dnes je to omezené bezpečnostními faktory,“ kriticky se Ševčík vyjádřil k dopadům migrace na bezpečnost v Evropské unii a zmínil, že mnoho lidí by se dnes kvůli obavám nevydalo do tzv. no-go zón v Německu, Francii, Švédsku či jižní Evropě.

Dále ve srovnání s dobou před 35 lety připustil, že dnes možná některé skupiny obyvatel mají vyšší životní úroveň a že je méně nedostatkového zboží než dříve, ale varuje před rizikem stagnace a poklesu životní úrovně. „A ještě je možná trochu lepší, že je méně nedostatkového zboží. Ale pozor, i to jsme teď zažili po covidismu, že řada položek zboží či dalších potřeb, nebyla v dostatečné míře,“ dodal Ševčík.

Následně ostře zkritizoval Evropskou unii, zejména její tendenci k centralizaci rozhodování, kterou přirovnává k totalitnímu systému za socialismu. „Spějeme mílovými kroky zpět k totalitnímu myšlení nadiktovaném z Bruselu. Dochází k centralizaci v rozhodování v ekonomice,“ uvedl Ševčík s tím, že dnešní regulace jsou někdy přísnější než v rámci RVHP. Poukázal pak na konkrétní příklady, jako jsou zákazy spalovacích motorů, požadavky na parametry jaderných elektráren či omezení týkající se vytápění kotly na dřevo a uhlí. „Je to opravdu věc, která se kruhem vrací zpátky,“ konstatoval Ševčík.

Další z problémů příznačných pro dnešní dobu je dle docenta Ševčíka, který je proděkanem na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, ztráta akademických svobod. Až do prosince 2023 byl Ševčík děkanem zmíněné fakulty. „Ztráta akademických svobod se projevuje u některých i ztrátou zaměstnání, postavení, funkcí. Na jiné jsou kladené takové podmínky, že trpí autocenzurou. Dochází k tomu, že když člověk neprezentuje provládní názory, tak je mu vyhrožováno i likvidací pracoviště,“ řekl Ševčík.

„Stává se to, že jsme někteří nazýváni dezinformátory, a to jen kvůli tomu, že naše informace jsou komplexnější,“ upozornil Ševčík na nespravedlnost, přičemž dodal, že dezinformátory jsou právě ti lidé, kteří pravé informace označují za dezinformace. Pravda stejně po několika dnech či týdnech vyjde najevo.

I v souvislosti s tím Ševčík vyjádřil spokojenost nad tím, že ministrem zdravotnictví se ve Spojených státech stane Robert Kennedy Jr., který byl právě i v souvislosti s pandemií COVID-19 označován za dezinformátora. „Bojoval proti negativním následkům očkování proti covidu,“ vysvětlil Ševčík.

Podle Ševčíka Česko postrádá suverenitu. „Musíme přijímat zákony podle diktátu v Bruselu,“ řekl Ševčík.

Česká republika dle jeho slov ztrácí svobodu rozhodovat se. „Nemáme svou zahraniční politiku,“ prohlásil Ševčík.

„Vrátili jsme se do období centrálně, administrativně a direktivně řízené společnosti z Bruselu a Štrasburku,“ shrnul Ševčík svůj pohledu na demokratickou situaci v České republice. Apeloval na Čechy, a hlavně mladou generaci, aby si pamatovala, že individuální svoboda je to nejdůležitější, co člověk hned po zdraví má. V mnohém jsme totiž o tuto svobodu dle Ševčíka přišli, právě ve spojitosti s Green Dealem a migračním paktem.