Doktor od Kolína: Babička proletí komínem. H*vno víte, vakcínu odmítáte. Jak pr*sata

MUDr. Štěpán Juška, praktický lékař pro městys Červené Pečky a obec Ratboř apeluje na své pacienty, aby volali opakovaně případně psali na e-mail, protože telefon zvoní prakticky nepřetržitě. A také aby se doma testovali antigenními testy.

„VÁŽENÍ NAŠI PACIENTI, PŘEDEM CHCI PODĚKOVAT 95 % Z VÁS, KTEŘÍ SE I ZA PANDEMIE CHOVAJÍ SLUŠNĚ, OHLEDUPLNĚ A INTELIGENTNĚ. KOLEGOVÉ OBVOĎÁCI NAPŘÍČ REPUBLIKOU MI MŮŽOU JEN ZÁVIDĚT!! SAMI MAJÍ O POZNÁNÍ HORŠÍ KLIENTELU!! PRO ZBÝVAJÍCÍCH 5%: LIDI KURVA PROBERTE SE!!!!“ vzkazuje Juška.

A říká, že zdravotníci nejsou sluhové pacientů. „NENAPADÁ VÁS, ŽE ZATÍMCO SI SEDÍTE NĚKDE V KANCLU (NEBO JINDE) A ŘEŠÍTE PÍČOVINY, MY JSME V TĚCH SRAČKÁCH SKORO 2 ROKY A PADÁME NA DRŽKU? A LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ JDE KOLIKRÁT O HOLÝ ŽIVOT? PAK CHODÍTE OTRAVOVAT K DOKTORŮM. S PROBLÉMY, KTERÉ KOLIKRÁT ANI NESOUVISÍ S VAŠÍM ZDRAVOTNÍM STAVEM, JSOU NICOTNÉ… KDE JE NĚJAKÁ OHLEDUPLNOST, SEBEREFLEXE? ZAMĚSTNÁTE MĚ NA PŮL HODINY, ŽE MÁTE NÁROK NA NĚJAKOU MASTIČKU NA PRDEL, CO BY VÁS JINAK STÁLA 100 KORUN? PŘITOM PROKOUŘÍTE A PROCHLASTÁTE 100X TOLIK? MEZITÍM SE NEDOVOLÁ NĚKDO S COVIDOVOU PNEUMONIÍ A MŮŽE UMŘÍT!!!!!!!“

Juška pacientům sdělil, že zdravotní pojištění nedělá z lékařské ordinace krám a přidal příhodu: „PANÍ MI VOLÁ, ŽE JÍ MÁM JET VYZVEDNOUT LÉKY DO KOLÍNA, PROTOŽE DĚTI JSOU ZROVNA V PRÁCI (OBA SAMOZŘEJMĚ AUTEM). TO JSTE SE OPRAVDU POSRALI?? JÁ UŽ TO PROSTĚ NEHODLÁM TOLEROVAT. KDO SE BUDE CHOVAT JAKO BEZOHLEDNÉ PRASE, TOHO VYHODÍM!!“ Prý se nebojí se se svými příhodami svěřit a k tomu i jmenovat, bez ohledu na žaloby.

Juška také nemá pochopení pro ty, kdo se nechtějí očkovat. „CELÝ ŽIVOT DO SEBE SYPETE SRAČKY PLNÝ CHEMIE, ÉČEK, A ANTIBIOTIK, JSTE TLUSTÍ JAK JATEČNÍ PRASATA, KOUŘÍTE, CHLASTÁTE, JEZDÍTE BEZOHLEDNĚ V AUTĚ, NECHÁTE SI NAPÍCHAT INJEKCE NA ZÁDA, ANI SE NEPTÁTE, CO V TOM JE, ŽERETE PASTU PRO KONĚ, CO BY ODČERVILA CELÝ STÁDO, SOULOŽÍTE S POCHYBNÝMA PROSTITUTKAMA, PŘIPALUJETE SI KŮŽI V SOLÁRKU, NEDODRŽUJETE LÉČEBNÝ REŽIM…NA VŠECHNY VIRÓZY CHCETE HALDU ANTIBIOTIK, NA BLBEJ OPAR NEJLÍP ANTIVIROTIKA CELKOVĚ,“ vidí nesrovnalost v chování pacientů. Podle Jušky by si farmaceutické firmy nedovolily vypustit něco škodlivého, protože by jim v USA hrozily „miliardové soudy“.

Ale i kdyby vakcína byla nějakým způsobem škodlivá. „TROUFÁM SI ŘÍCT, ŽE NA COVID + OSTATNÍ NEMOCI, KTERÉ SE NEMŮŽOU ŘEŠIT KVŮLI ZAHLCENÍ ŠPITÁLU UMŘE NÁSOBNĚ VÍC LIDÍ!!!! NEJDE PŘECI JEN O VÁS, ALE HLAVNĚ O OSTATNÍ!“ prohlašuje lékař s mnoha vykřičníky a klávesou Caps Lock pevně zapnutou.

Uznává, že nakazit a zemřít mohou i očkovaní, stejně tak nemoc šířit. „JDE ALE HLAVNĚ O VIROVOU NÁLOŽ. ČÍM VÍCE TOHO SVÉ BABIČCE (NEJEN) PŘINESETE,TÍM VĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOST, ŽE PROLETÍ KOMÍNEM!! JISTĚ VÁM PODĚKUJÍ I TI, CO NYNÍ TRPÍ JAKO PSI S ROZPADLOU KYČLÍ A NA OPIÁTECH ČEKAJÍ NA OPERACI…LIDI S RAKOVINOU, KTERÝM SE NEDOSTANE VČASNÉ DIAGNÓZY…S MRTVICÍ, KDYŽ VŠECHNY JIPKY BUDOU COVIDÁRIA,“ vyčítá údajným nezodpovědným.

Podle Jušky je demokracie právem většiny a opírá se o to, že tvrdá opatření jsou zaváděna i v USA a v Rakousku. „MÁTE PLNOU DRŽKU VLASTNÍ SVOBODY. TA ALE KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA DRUHÉHO!!!! STAČÍ PŘECI SELSKÝ ROZUM, NEMUSÍTE DOKOLA PAPOUŠKOVAT VŠECHNY PÍČOVINY Z INTERNETU!!! CO JE TO ZA FRAJEŘINU, Z PRINCIPU ODMÍTAT TO, O ČEM VÍM VELKÝ HOVNO?“ spílá odmítačům očkování a poukazuje na výskyt viru v Portugalsku.

Na závěr pak vyzývá ty, kdo nejsou spokojeni, aby přešli k jinému praktickému lékaři. „NIKDO VÁS NEDRŽÍ, NAOPAK!! říká s tím, že nyní řeší jen očkování, ohrožení života z důvodu covidu nebo jiných komplikací a zajištění pravidelné medikace. „CÍLEM JE ZACHRÁNIT CO NEJVÍCE LIDSKÝCH ŽIVOTŮ!! S DROBNÝMA BOLÍSTKAMA ZA TOHOTO STAVU BĚŽTE LASKAVĚ DO HAJZLU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ vzkazuje Štěpán Juška s celkem 42 vykřičníky.

A na závěr říká, že „slušně“ byly informace na stránkách ordinace napsány rok a nepomohlo to, tedy se lidé nemají nad jeho slovy pohoršovat. Také píše, že nenávistné komentáře mají lidé zanechávat na sociálních sítích, protože e-mailová adresa je určená pro kounikaci s pacienty. „Pokud to zachrání byť jen jeden lidský život, tak budu klidně za primitiva…stejně k tomu nemám daleko…“ dodává Juška už normálním písmem.

Přístup v ordinaci pak odpovídá Juškovu textu. Pacienti tedy nemají do ordinace chodit tzv. nachcípaní a v ordinaci se nemají nepotkávat. „Zavolejte, nebo napište maila – většina věcí se dá vyřešit distančně,“ míní Juška. „Stále platí, že, KAŽDÝ je před vstupem do čekárny (včetně očkování, vyzvednutí žádanek, receptů apod.) povinen mít po celou dobu nasazenou roušku (ev. respirátor), která zakrývá ústa i nos, a pečlivě si umýt a vydezinfikovat ruce KAŽDÝ (včetně očkování, vyzvednutí žádanek, receptů apod.) musí být dopředu nahlášen telefonicky, nebo emailem) – děláte to pro sebe – mezilidská ohleduplnost!!“ nabádá praktický lékař.

Ordinace v Červených Pečkách se věnuje i tématu monoklonálních protilátek. Tedy že je skutečně nedostane každý, ale pouze ten, u něhož lékař vyhodnotí, že je vysoké riziko zhoršení jeho stavu. „Není myslitelné, aby proto, že někdo řekl někde na semináři, že se mají monokl. protiláky podávat všem, se posílali neindikovaně pacienti na interní příjem. Neindikovaným pacientům nebude léčba podána, vzhledem k tomu, že by ji ani VZP neproplatila. Stále platí níže uvedený indikační seznam. V opačném případě je nutno obrátit se a a odeslat pacienta na inf. odd. např. nem. Bulovka atd, kteří toto ‚všem‘ nabízejí či propagují,“ stojí na stránkách ordinace.

Která také očkuje, vakcínou Janssen a přeočkovává Pfizerem. „Nejsme očkovací centrum – bohužel není možný výběr termínu. Musíme vždy sehnat určitý počet lidí na jednu lahvičku. Kdo se objedná a nedorazí (kromě závažných důvodů) mě hrozně nasere – pokud se nepodaří narychlo sehnat náhradníka, vakcína se musí vylít!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ informuje oěpt emotivně Juška.

Pro léčbu pak praktický lékař doporučuje dostatek tekutin, u lehkého průběhu vitamíny a klid. U těžších průběhů pak antibiotika, kortikoidy na ztlumení zánětlivé reakce a zmírnění trvalých následků a léky na ředění krve. Lékař také varuje, že těžký rpůběh vyžaduje nemocniční péči. „Léky jako Isoprinosin, Hydroxychlorochin, Ivermektin zatím nemají oporu v relevantních studiích a sami výrobci je pro léčbu COVID nedoporučují,“ říká lékař.

