Dostali 196 800 dolarů od Zuckerberga. Teď mu čeští „ověřovatelé“ nadávají

Mark Zuckerberg publikoval na svém facebookovém profilu video, kde oznámil změny v řízení Facebooku a Instagramu. Nejdříve vyjádřil svou pevnou víru ve svobodu projevu. „Na Facebooku a Instagramu jsem začal budovat sociální média, abych dal lidem hlas. Před pěti lety jsem v Georgetownu přednesl projev o důležitosti ochrany svobody projevu a věřím tomu dodnes,“ řekl Zuckerberg.

Ale přišel mediální i politický tlak na cenzuru. „Za posledních několik let se toho ale hodně událo. Proběhla široká debata o potenciálních škodách plynoucích z on-line obsahu. Vlády a tradiční média tlačí na cenzuru stále více,“ přiznal Zuckerberg a předestřel, jak se nyní politika Facebooku změní.

Slíbil, že Meta změní automatické systémy, které vyhodnocují závadnost obsahu publikovaného na Facebooku a bude více spoléhat na hlášení uživatelů. „Problém se složitými systémy spočívá v tom, že dělají chyby. I kdyby omylem cenzurovaly jen procento příspěvků, jsou to miliony lidí. A dosáhli jsme bodu, kdy je to prostě příliš mnoho chyb a příliš mnoho cenzury,“ řekl Zuckerberg.

Zároveň zdůraznil, že od Facebooku odstaví takzvané factcheckery, tedy „nezávislé“ ověřovače faktů.

„Nejprve se zbavíme ověřovatelů faktů a nahradíme je komunitními poznámkami podobnými na síti X. A to počínaje v USA,“ řekl Zuckerberg a vysvětlil proč. „Poté, co byl Trump v roce 2016 poprvé zvolen, tradiční média bez přestání psala o tom, jak jsou dezinformace hrozbou pro demokracii. Snažili jsme se v dobré víře tyto obavy rozptýlit, aniž jsme se stali arbitry pravdy, ale ověřovatelé faktů byli příliš politicky zaujatí a zničili více důvěry, než vytvořili, zejména v USA,“ řekl doslova Mark Zuckerberg.

Veřejnoprávní Český rozhlas si do vysílání pozval Petra Gongalu, koordinátora projektu Demagog.cz, který od roku 2020 s Facebookem spolupracoval jako český factchecker. Tomu se krok Zuckerberga ostře nelíbí.

Gongala vysvětlil, jak s Facebookem Demagog spolupracuje. Pokud objeví nepravdivý, částečně nepravdivý nebo klamavý obsah, označí jej, a tím mu sníží dosah. „Pokud je to skutečně jasně nepravdivý obsah, tak to snižuje jeho dosah pro další uživatele, snižuje se tím pravděpodobnost, že ho uvidíte,“ řekl Gongala.

Vyčetl Metě, že ustupuje od pravidel, která se zavedla už před osmi lety. Podle Gongaly je to jednoznačně krok zpět. „Spolupráce s nezávislými factcheckery je něco, co umožňuje Metě nezávisle a transparentně hodnotit a označovat obsah, který je jednoznačně nepravdivý,“ tvrdil koordinátor Demagoga.

Zuckeberg řekl, že zásahu factcheckerů se dočkaly i názory a politická vyjádření, a to že je pro Metu nepřípustné. Gongala na to konto obvinil Metu, že pokud měla pochybnosti, měla si pravidla nastavit lépe a factcheckery vyškolit. „Pokud je poskytovatel, tedy Meta, nespokojen s tím, jakým způsobem se pravidla implementovala, například Mark Zuckerberg říkal, že má pocit, že mnoho označeného obsahu byl názorový obsah nebo politický obsah, který neměl být označován jako nepravdivý, tak Meta mohla zpřísnit samotná pravidla. Mohla nějakým způsobem pracovat s factcheckery, aby se systém zlepšil,“ je přesvědčený Gongala.

Nyní Facebook přejde na systém uživatelského ověřování faktů. To znamená, že uživatelé Facebooku budou moci sami dodat k příspěvkům kontext a ostatní uživatelé mohou svým hlasem takový kontext zesílit. Ani to se Gongalovi z Demagoga nelíbí. Podle něho se tak nepravdivé informace budou šířit dál.

„To v zásadě znamená, že žádná regulace obsahu není. Obsah se šíří nadále, nedochází k žádnému snižování dosahu nepravdivých informací. A jenom v případě, že komunita jednoznačně cítí shodu v tom, že nějaký obsah je nepravdivý, tak se tam objeví malé nevýznamné varování. To jednoznačně nemění to, že se nepravdivá informace bude šířit dál,“ varuje koordinátor Demagoga.

Přesto Gongala z Demagoga doufá, že Evropy se změna politiky Facebooku nedotkne. „Doufáme, že tohle, jak často interpretují západní média, je reakce na volby v USA a je to nějaký ústupek nastupující Trumpově administrativě, ale situace v EU je jiná. Máme zákon o digitálních službách a doufáme, že minimálně v EU se Meta bude dál snažit naplňovat své závazky, bude dál spolupracovat s nezávislými factcheckery,“ chce pokračování své činnosti Gongala.

Demagog dostal na svou činnost od Facebooku celkově 196 800 dolarů. Bylo by ukončení spolupráce s Facebookem pro Demagoga finančně bolestivé? Gongala poznamenal, že Demagog je placený také z veřejných peněz a spolupracuje s dalšími službami (na svém webu píše například o 500 tisících dolarů na období 2022–2025 od společnosti Google). Ale odchod dominantního hráče jako Facebook by výrazně ovlivnil jejich činnost. „Výrazně by to omezilo naši schopnost reálně zasáhnout proti šíření špatného obsahu,“ doznal.

K rozhovoru veřejnoprávního Českého rozhlasu s koordinátorem Demagoga se na síti X vyjádřil bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil. „Zde už fňuká jakýsi cenzor – neboli koordinátor projektu ,Demagog‘ – že je to krok zpátky,“ poznamenal Zahradil.

A pak na Demagoga uhodil s otázkami, které by podle něho měly být zodpovězeny. „Kdo a jak partičku ,Demagog‘ pro tento úkol vybíral? Jaký tam je právní vztah a plnění? Atd...“ vypálil otázky Zahradil.

