Drahoš představil tým expertů. Radit by mu mohla Drábová, Kolář nebo Grygar

08.01.2018 18:59

Kandidátovi na prezidenta Jiřímu Drahošovi by na Hradě radili předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, někdejší velvyslanec Petr Kolář nebo astronom Jiří Grygar. Drahoš to řekl na dnešní tiskové konferenci. Celkem novinářům přestavil 13 expertů. Nahradit by na Pražském hradě podle něj měli Martina Nejedlého, často kritizovaného šéfa poradců současného prezidenta Miloše Zemana.