Drsné. Fiala řešil učitele a sesypalo se mu to jinde

Nejsou to jen učitelé, kdo včera vyjadřovali nesouhlas a nelibost s plány vlády. Ale také zdravotníci. I ti měli své zastoupení na Malostranském náměstí, celá řada z nich však podpořila stávku z nemocnic. Například z té kroměřížské, kde sestry natočily drsné video, které se šíří internetem. Vyzývají, aby si vláda, ministři a další „vytáhli hlavu ze zadele“ a šli se podívat, jak žijí zdravotníci. Jsou nyní přesvědčené, že ta Fialova je jen další z vlád, které chtějí zdravotnictví zruinovat. „Víme o všech vašich levárnách, které na nás chystáte,“ hrozila sestra. Zatímco tedy Fiala řešil primárně stávkující učitele, „sesypalo“ se to na něj jinde.

Ministerstvo podle náměstka Václava Pláteníka nabídlo 8,5 miliardy korun na zvýšení platů včetně pětiprocentního navýšení tabulkových platů. Odbory to ovšem dle náměstka odmítly jako nedostatečné, a tak k dohodě nedošlo. „I tak dostanou zdravotníci v příštím roce přidáno, a to podle původního návrhu ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Pláteník na tiskové konferenci.

ČLK chce platy v odvětví řešit přímo s premiérem, ten včera slíbil, že se během týdne sejde s mladými lékaři. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka nebyla nabídka ministerstva přijatelná, protože se týká jen státních nemocnic. „Počtvrté jsme dostali úplně stejné návrhy. Sliby na zvýšení platů jsou naprosto nepodložené a ignorují všechny lékaře a zdravotní sestry v regionálních nemocnicích, kterých je většina,“ řekl.

V mezičase odbory poslaly vládě vzkaz. Konkrétně Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Jejich video sester z Kroměřížské nemocnice se šíří masivně. Dle statistik facebooku ho vidělo 1,4 milionu uživatelů a má 47 tisíc sdílení.

„Pane premiére, páni ministři, vládo. Míra trpělivosti a znechucení u nás všech již přetekla a my vám touto cestou chceme sdělit následující: Vytáhněte už konečně své hlavy ze zadele a podívejte se, jak žije většina lidí v naší zemi, jak žijeme my, zdravotníci! Profese, kterou vykonáváme, je nesmírně náročná. A to fyzicky, psychicky a v neposlední řadě časově. Se svými rodinami trávíme minimum času. Naše děti naši práci upřímně nenávidí, protože jim bere rodiče v noci, o víkendech, Vánocích a jiných svátcích.

Výše přesčasových hodin je jen špička ledovce. Způsob, jakým o nás v poslední době mluvíte, jak jednáte doslova v náš neprospěch, jak zcela popíráte fakta, která vám sdělujeme, nás jen utvrzuje v přesvědčení, že jste jen další z vlád, která pokračuje v destrukci zdravotnického systému a lidí v něm pracujících. A opravdu jsme v tomto zajedno, ať už máme politické smýšlení jakékoliv.

Vedete celou naši zemi a i zdravotnictví do záhuby. Moc dobře víme, jak krouží kolem nemocnic dravci čekající na váš krok nazvaný ‚restrukturalizace sítě nemocnic‘, což není ve výsledku nic jiného, než prodej nemocnic do soukromého vlastnictví. A také snížení dostupnosti zdravotnické péče lidem.

Víme, že chcete vícezdrojový systém financování. Tudíž ti, kteří si nebudou moci připojištění dovolit, mají prostě smůlu. Víme o všech vašich levárnách, které na nás chystáte. A říkáme za všechny naše kolegyně a kolegy v Kroměřížské nemocnici: Dost!“ pronesla v něm sestra, zřejmě mluvčí ostatních a následně pronesli sborem: „Nenecháme si to líbit!“

Sociální sítě odborového svazu pak zdobí celá řada fotografií zdravotníků a zdravotnic, kteří podporují požadavky vůči vládě. A to ze všech koutů republiky. Někteří z nich se zúčastnili i pondělního protestu.

„Do dnešního dne protestů se zapojili kolegové a kolegyně všech profesí které najdete ve zdravotnictví a sociálních službách, a to napříč celou republikou. Na fotkách najdete sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, sanitáře, ošetřovatelky, lékaře, záchranáře, řidiče, laboranty, rentgenologické asistenty, lékárníky, kuchaře, uklízečky, údržbáře, THP pracovníky, pečovatelky, pracovníky v přímé péči, sociální pracovnice, hygieniky, zkrátka opravdu všechny. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme vám za obrovskou podporu, stovky fotografií, vyjádření pro ministry a premiéra. Děkujeme take za krásná slova podpory a vzájemné pomoci. Jsme moc rádi, že dohromady jsme jeden obrovský tým, a že víme, co má smysl,“ vzkázaly odbory.

