Důtka od liberálů. Potlesk od Hovorkové, Babiš se brání

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), jejíž součástí je i hnutí ANO, odsoudila účast předsedy hnutí Andreje Babiše na budapešťské konferenci pořádané americkým konzervativním spolkem CPAC, která podle evropských liberálů podkopává individuální práva a svobody, které strany sdružené v ALDE definují.

„CPAC má jako své hlavní poslání podrývat přesně ta práva a svobody jednotlivců, která jsou ústřední a definující pro stranu ALDE. Jakákoli forma vztahu proto hrozí tím, že CPAC propůjčí zbytečně velkou legitimitu a vyvolává vážné otázky ohledně hodnot,“ uvedla ALDE kriticky k tomu, že Babiš byl začátkem měsíce jedním z řečníků konference národoveckých konzervativců, jejímž hostitelem byl „kontroverzní“ maďarský premiér Viktor Orbán

„Názory obecně vyjadřované na akcích CPAC žádným způsobem nereflektují základní hodnoty aliance ALDE a jejích členů,“ upozornila aliance. Poslanci jejích členských stran v Evropském parlamentu zasedají v liberální frakci Obnova Evropy.

Rezoluci předložilo několik stran a byla přijata velkou většinou. Během jednání předložila dánská strana Venstre, jež má k ANO blízko, dodatek, který měl rezoluci částečně zjemnit, ale neprošel. I představitelé dánské strany ale v debatě kroky Andreje Babiše odsoudili, výsledek nakonec přijala velká většina.

The ALDE Party Bureau condemns the participation of Mr Babiš, leader of ANO, to CPAC’s event in Hungary.

We have and always will be firm believers in and the strongest advocates of individual rights and freedoms, rule of law & democracy. Full statement ?? https://t.co/3OKkH5jLfF pic.twitter.com/EuvlTGwHvy