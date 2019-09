Dva političtí matadoři na akci Trikolóry: Ruku bych si urazil, že jsem pomáhal vstoupit ČR do EU! ODS převezme Topolánek. A Babiš? Pozor na příští volby

Jak na úvod vysvětlil Jaroslav Zvěřina, politika a sexuologie jsou prý témata, která se rozhodně nevylučují, ale naopak se hlavně v poslední době, jak říká, tak nějak podivně doplňují.

„Za těch padesát let, co se věnuji sexuologii, nepamatuji, že by sexuologická témata tolik hýbala politickým prostředím,“ říká Jaroslav Zvěřina a vysvětluje. „Kdy se tolik mluvilo mezi politiky například o transsexuálech, homosexuálech… nebo třeba o tom, kolik prý máme různých pohlaví,“ kroutí hlavou a dodává. „Jenže ono se omylem říká pohlaví něčemu, co pohlaví není. To není pohlaví, to, co uvádějí. To je takzvaný gender. Jsou to pak takové ty ‚příslušnosti‘ a věci, které si prostě lidi vymyslí, když jim k tomu dáte příležitost,“ říká a vzpomíná, co se ohledně sexuality řešilo v letech minulých. „Já jsem kdysi před lety napsal takovou brožurku, která se jmenovala O politice a sexualitě, a tam jsem rozebíral spíš takové ty věci, které se týkaly tehdejších problémů – interrupce, antikoncepce, otázky spojené s plánovaným rodičovstvím, pohlavní výchovou… to bylo zajímavé téma pro lidi tehdy.“

Mentální defekt společnosti a rodič 1,2

Další věc, která ho v této souvislosti očividně „zvedá“ ze židle, je novodobé označování rodičů v některých zemích. „Řada civilizovaných zemí přepisuje nomenklaturu rodičovství. Není otec a matka. To přece není možné!!! A nemůžeme ani říkat těhotná žena – to by bylo podle nich diskriminační. My musíme říkat těhotný člověk – to je prý přece daleko lepší. A když budeme říkat místo otec a matka po španělském a francouzském vzoru rodič jedna, rodič dvě…? No prosím vás, takovéto zákony přece nejsou žádný pokrok, to není žádná progrese. To je prostě úpadek, dekadence! Nejen civilizace, ale zdravého rozumu,“ říká rozčileně sexuolog a upozorňuje, že právě u Trikolóry, jejíž pozvání na besedu přijal, se mu líbí prosazování zdravého selského rozumu právě i v těchto věcech. „Jestli by něco mohlo pomoci té politické atmosféře, tak je to zdravý rozum. Musíme obnovit zdravý selský rozum a nenechat se cloumat takovými pitomostmi,“ dodává.

„Vítač“ hnutí Trikolóra

Ke hnutí Trikolóra ostatně řekl pár slov na úvod i bývalý ministr Vlastimil Tlustý. „Já už dlouho říkám, že něco takového vzniknout muselo. I proto, že Andrej Babiš se svým hnutím původně kandidující pro voliče tohoto typu udělal pro mě nepochopitelnou, ale zároveň úspěšnou věc, že se prostě přeorientoval na voliče sociální demokracie, komunistů a těchto levicových stran. A původní voliče z té druhé strany opustil,“ uvedl Tlustý a pokračoval. „A druhá věc, už několik let kráčí od těchto voličů jiným směrem i ODS. Takže tito voliči jsou vlastně také opuštěni. A tak, skoro bych řekl – zákon politického trhu, říká, že když někde zbude velké množství opuštěných voličů, dříve nebo později se najde někdo, kdo si řekne – těm umím něco říct,“ pokýval hlavou a přímo ke vzniku tohoto nového hnutí dodal. „Nejsem členem Trikolóry, ale jsem její velký ‚vítač‘. Se zájmem to hnutí sleduji a považuji to za správné.“

EU? Dnes bych si ruku urazil…

Během večera přišla řeč i na Evropskou unii. Své si k ní velmi rázně řekl Jaroslav Zvěřina. „Pamatuji si dobu, kdy jsme s velkým nadšením proklínali komunismus a hrnuli se na Západ. A když si vzpomenu na optimismus, se kterým jsme ještě jakž takž vstupovali do EU, tak dnes bych si ruku urazil za to, že jsem pomáhal tomuto státu tam vstoupit. Protože ta EU je úplně proklatá záležitost,“ říká bez servítek Jaroslav Zvěřina a vysvětluje. „Uvědomme si prosím, že ti lidé, kteří to vedou, otočí všechno úplně do protismyslu. Nedávno jsem četl vyjádření evropských politiků k brexitu. A Juncker a ten polský politik, co dělá šéfa Evropské rady, tak oba řekli, že je to hraní si britské vnitřní politiky s Evropskou unií. Ale ono je to úplně naopak. Přece ti evropští politici vyhnali Británii z EU tím, že úplně odmítli s nimi jednat. Já totiž pamatuji tu EU, když tam ještě jezdil britský politik Cameron. Ten to hodně vysvětloval. Říkal, že Britové mají plné zuby EU, protože jim diktuje pořád něco nesmyslného a oni jsou na to dost citliví,“ vzpomíná Zvěřina a dodává. „Oni měli dost svých starostí, ale ta EU přece nedělala nic jiného, než že ten brexit sabotovala.“

Kalousek se zase zachrání!

Z publika padla i otázka na ODS. Odpovědi se zhostil Vlastimil Tlustý. A ani on si servítky rozhodně nebral. „Na rovinu říkám, že jsem z ODS zoufalý. Prostě ta dnešní členská základna s tím pochodem do středu buď souhlasí, nebo neprotestuje,“ říká a s určitou nadsázkou nastiňuje svůj „pohled“ na věc. „Podle mého názoru v příštích volbách bude sjednocená kandidátka těch, kteří si nedávno začali říkat Demokratický blok. Jejich náčelníkem generálního štábu bude Kalousek, kdo jiný… ten to bude z pozadí řídit. Na kongresu ODS přijedou nějací chlapci, a řeknou – Fialo, dělal jsi to dobře, ale je to slabota, potřebujeme nějaký buldozer. Máme tady Topolánka, ten to zase vezme do ruky. Ten zoufalý kongres ODS ho zvolí. Že jsou zoufalí, to prokazují. Bude tato kandidátka. Kolik udělají volební výsledek, nevím. Ale po té původní dominantní politické straně je prostě amen, konec,“ krčí rameny bývalý ministr.

„Má to samozřejmě jeden pozitivní výsledek. Kalousek se zase zachrání! Musím to uznat, že na záchranu Kalouska neznám lepší projekt. Ve všech ostatních variantách je mrtvý, ale na takovéhle společné kandidátce, kde on je v pozadí – krásný!“ říká s trpkým úsměvem a pokračuje. „Že se s tím asi nedostanou do vlády, to je dost pravděpodobné, ale ani to není vyloučené. Kalousek byl ochotný vždycky jít s kýmkoliv. To se nezmění. K tomuhle to směřuje,“ míní a na závěr na téma současná ODS podotýká. „A protože je to ve skutečnosti takový pochod do nicotna, tak mě to mrzí. Protože já jsem byl u toho, když ODS byla ‚viditelná na bojišti‘. Něco chtěla, prosazovala, byla to armáda, kterou museli brát vážně. To, co se děje teď, myslím, už tak vážně brát nejde.“



Oba bývalí politici se pak vyjádřili i k tomu, co v pondělí doslova „zahltilo“ média. A sice k informaci, že státní zástupce údajně navrhl zastavit stíhání Andreje Babiše a dalších osob v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

„No, já jsem přesvědčený, že Babiš nemůže být souzený. Protože ty podvody, jestli tam tedy byly podvody, tak takových tady v naší republice přece máme celou sérii. Jenom já znám lidi, kteří postavili hotely, penziony za evropské dotace, které si třeba nezasloužili,“ říká Jaroslav Zvěřina a podotýká. „A Babiš v té době přece u toho nebyl. On nepodával tu žádost. Takže z toho bych vyvozoval, že jestli někoho stíhají, tak musejí stíhat toho, kdo to podepisoval. A to prý nebyl Babiš. Ale jsou v tom jeho příbuzní, tak bůhví, jak to všechno dopadne,“ zamýšlí se bývalý europoslanec a dodává. „Ale že to obvinění je účelovka, jak říká Babiš, to je od začátku snad každému jasné. A celé to právní ‚cvičení‘ kolem toho mi přijde úplně nesmyslné. Navíc jemu dělá reklamu. Vždyť oni ho udržují ve funkci tímto kraválem kolem něj. Takže já to vidím jako naprosté selhání politické elity. Protože jak by mohli v normální zemi zvolit premiérem miliardáře, Slováka, který ani pořádně česky neumí, a ještě estébáka a já nevím co všechno… no to je přece selhání těch ostatních politiků, to jinak nemůžu vzít.“

Kdo by si sám podepsal „ortel smrti“?

K rozhodnutí státního zástupce ohledně Čapího hnízda se vyjádřil i Vlastimil Tlustý. „Víte, očekávat, že zcela korektně proběhne stíhání premiéra země, který řídí vlastně všechny jeho úřady včetně státního zastupitelství, to je naprostá naivita. Přece žádný normální člověk nechce zničit sám sebe. A když vidí, kam se to u nás ubírá, jak je to vlastně centralizovaná moc, jak každý, kdo se postaví současné moci, dopadá, tak je naprosto pochopitelné, že ti lidé si řeknou – to já nemám zapotřebí,“ říká a dodává. „Takže vyhodnocovat toto rozhodnutí objektivními pravidly normálního stavu, když je ve hře toto, co popisuji, to je naprostá naivita. A ti lidé, co budou toto mé vyjádření kritizovat, tak bych jim řekl – tak si to představte, že jste to vy. Představte si, jak jste těmi státními zástupci a nejvyššími zástupci a teď máte před sebou na papíru ortel smrti sami pro sebe. Tak si ho podepíšete?“ ptá se.

Ohledně Andreje Babiše pak říká. „Já jsem přesvědčený o tom, že nemá čisté svědomí. Jsem přesvědčený o tom, že ho to ničí, že je to jeho prokletí, že vlastně žije ve strachu z toho, jak všechno tohle dopadne. Protože to není jen tato kauza. On je prostě podnikatel, který se zrodil na počátku devadesátých let, to všechno, co úspěšně kritizuje, sám dělal. On to ví nejlíp,“ krčí rameny a dodává. „Pro mě rozhodující bylo, když jsem viděl, jak řešil kauzu svého syna. Na tom jsem pochopil, že on prostě ve jménu svého zachování obětuje každého včetně toho syna. A to je pro mě jasný důkaz toho, že on ví, že je to špatně, ví, že to musí obhájit. Udělá pro to všechno, taky se to tak děje.“

K situaci na politické scéně v souvislosti s Babišem dál bývalý ministr uvádí. „V příštích volbách prostě půjde o to, jestli on dokáže se svými spojenci sestavit vládu, nebo nedokáže. To je jediné, o co jde. Do těch voleb se nic nestane. Ať bude stíhán, nebo nebude. Rozhodnou příští volby. A až ty volby skončí, tak si, vážení čtenáři, všichni spočítejte, jestli má, nebo nemá se svými blízkými koaličními partnery většinu ve Sněmovně. Když ji bude mít, bude vládnout dál. Když ji nebude mít, tak ta vláda proti němu s ním zatočí.“

Babiš sedí tygrovi za hlavou

Ohledně 17. listopadu, u jehož 30. výročí se chystají velké demonstrace, rozhodně prý Vlastimil Tlustý žádný „převrat“ neočekává. „Umím si představit, že to budou velikánské demonstrace. Umím si představit, že ti, co to organizují, správně tuší, že je potřeba díky těmto aktivitám co nejvíce posílit před těmi parlamentními volbami, ve kterých půjde o vše. Tedy přesně řečeno – to bude ta chvíle, ve které Babišovi půjde o existenci,“ říká a vysvětluje.

„Protože buď bude mít většinu, a to, co dělá teď, bude dělat dál, bude čerpat a čerpat, nebo většinu mít nebude a ta vláda, která vznikne, prostě vznikne proti němu. A není těžké si představit, že to bude ta osudová chvíle, kdy jemu půjde o všechno. Protože tady v České republice v případě jeho neúspěchu v příštích volbách, míněno nesestavení vládní koalice, jemu půjde o podnikatelskou existenci. Nejenom o politickou existenci,“ říká Vlastimil Tlustý a přidává zajímavý „příměr“. „Jeden můj kamarád tomu říká, že teď Babiš sedí tygrovi za hlavou a požívá výhod síly a rychlosti tygra. A když v těch příštích volbách nezíská s koaličními partnery většinu, tak z toho tygra spadne přímo před jeho otevřenou tlamu. A to pak bude pro něj existenční ohrožení, nejenom politické, ale dokonce i podnikatelské,“ opakuje na závěr bývalý ministr.

autor: David Hora