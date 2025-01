Dvě miliardy v trapu. Američanům spadla další F-35. Je to už jedenáctá

„Dnes ve 12.49 došlo k havárii letounu F-35 Lightning II v prostoru oplocení letecké základny Eielson na Aljašce. Pilot je v pořádku a byl převezen do Bassettovy armádní nemocnice k dalšímu vyšetření,“ uvedla v tiskové zprávě letecká základna Eielson na Aljašce.

„Naši lidé jsou pro nás nejdůležitější a my se vždy snažíme zajistit jejich bezpečnost a ochranu,“ řekl plukovník Paul Townsend, velitel 354. stíhacího křídla. „Mohu vás ujistit, že letectvo Spojených států amerických provede důkladné vyšetřování tohoto incidentu, aby minimalizovalo možnost, že se podobné události budou opakovat,“ stojí ve zprávě.

Podle Townsenda došlo u pilota k „poruše za letu“, ale podařilo se mu katapultovat. Letoun spadl během přistávací fáze letu, uvedl Townsend na tiskové konferenci podle informací CNN.

Dramatický incident byl zachycen na videu a došlo k němu, když se letadlo blížilo k zemi. Na záběrech, které byly údajně natočeny z letové dráhy základny nedaleko Fairbanksu, je vidět, jak se letadlo vyrobené společností Lockheed Martin otáčí v kruzích s vysunutým podvozkem, jak padá téměř kolmo k zemi a následně se zřítí na zem a po názaru z místa vyšlehnou plameny. Na záznamu je vidět i otevřený padák katapultovaného pilota.

Jde o další z řady nehod stíhaček Lockheed Martin F-35 Lightning II, které Američané označují za nejmodernější letadla ve světových armádách. Naposledy se stíhačka F-35 zřítila v květnu loňského roku poblíž letiště v Albuquerque v Novém Mexiku. Bojový letoun se zřítil po odletu z dráhy, přičemž pilot se z letounu katapultoval. Pilot byl následně hospitalizován s vážnými zraněními.

V září roku 2023 v americkém státě Jižní Karolína havaroval stíhací letoun F-35 ve městě North Charleston. Po přepnutí stíhačky do režimu autopilota se pilotovi podařilo katapultovat z letadla a přežil.

V roce 2022 došlo podle informací Anadolu Agency k nehodě dokonce tří letounů F-35. V říjnu stíhací letoun F-35 spadl během závěrečného přibližovacího manévru na přistání na letecké základně Hill v americkém státě Utah.

Pilot se katapultoval a nehodu přežil s lehkými zraněními, zatímco stíhačka byla zcela zničena. Komise pro vyšetřování nehody zjistila, že letoun ztratil kontrolu těsně před přistáním kvůli chybám v systému leteckých dat.

V lednu téhož roku měl další letoun F-35 nehodu při přistávání na letadlové lodi USS Carl Vinson v Jihočínském moři. Pilot se bezpečně katapultoval, ale letoun narazil na okraj paluby lodi, sklouzl po celé její délce a poté se zřítil do moře. Při nehodě, kterou tehdejší velitel 7. flotily USA viceadmirál Karl Thomas označil za „důsledek chyby pilota“, utrpělo zranění sedm námořníků.

Jen pár dní před tím provedl letoun F-35A jihokorejského letectva nouzové přistání na letecké základně v provincii Jižní Čchungčchong. Příčinou byla porucha podvozku. Následné poškození letounu bylo natolik závažné, že bylo považováno za neopravitelné a odepsané.

V letech 2018–2021 došlo k dalším pěti incidentům, při kterých se piloti museli katapultovat a došlo ke zničení letounů.

Podle zprávy, kterou v loňském roce zveřejnil americký ředitel pro provozní zkoušky a hodnocení, se stíhací letouny F-35 potýkají s přetrvávajícími problémy v oblasti spolehlivosti, udržovatelnosti a dostupnosti. „Operační způsobilost letky F-35 zůstává pod očekáváním a požadavky služby,“ uvádí se ve zprávě, která byla zveřejněna v lednu 2024.

Zpráva rovněž uvádí, že letouny F-35 nadále nesplňují kritéria spolehlivosti a udržovatelnosti uvedená v dokumentu provozních požadavků.

Ve zprávě se uvádí, že americké ministerstvo obrany „plánuje létat s F-35 méně, než se původně odhadovalo, částečně kvůli problémům se spolehlivostí letounu“.

„Schopnost letounu F-35 plnit své úkoly má v posledních pěti letech také klesající tendenci,“ dodává zpráva.

Vláda Petra Fialy přitom v loňském roce podepsala největší armádní kontrakt v české historii na nákup 24 letounů F-35. Jedna stíhačka F-35 stojí podle oficiálních čísel 83 milionů dolarů (dvě miliardy korun). Celková investice včetně přípravy provozu vyjde podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) na 150 miliard korun.

Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany dokonce na 322 miliard korun. První stroje by do ČR měly přiletět v roce 2031, všechny zde budou do roku 2035.

