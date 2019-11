Elfové, nehlašte to, vypněte to! Jak to můžou udělat? Přišla rána udavačům

Advokátka Monika Čírtková se na svém facebookovém profilu rozepsala o elfech. Ona sama se však podle svých slov nikdy nesetkala s tím, že by dostala zákaz publikování či byla zablokována na základě udání. "Každý počítač či telefon má knoflík, kterým se může vypnout, každá obrazovka může zhasnout, každou stránku lze jediným kliknutím opustit, pokud se nám obsah na ní zobrazený nelíbí nebo nás uráží. Tak proč to řešit?" ptá se.

Čírtková ví, že elfové existují, protože se každou chvíli dozvídá, že někdo kvůli nim dostal ban. „Prý chodí po diskusích a nahlašují ‚závadný' obsah, který se jim nelíbí. Možná se snaží dosáhnout toho, aby facebookové profily, na kterých se tento podle nich závadný obsah vyskytuje, zablokoval? Asi ano. Je to extrémně zajímavý fenomén, a proto bych se nad ním chtěla zde krátce zamyslet. Nevím, zda se tím nepouštím na tenký led – nebudou mne potom také někam nahlašovat? Ale nemyslím, protože mé melancholické úvahy snad nemohou vadit ani nejzavilejšímu elfovi," míní Čírtková.

„Vzpomínám si na jednoho bloggera, který psával, že ‚slušný člověk neusiluje o moc nad druhými‘. Měl i jiné zajímavé názory a moc ráda jsem ho čítala, než opustil virtuální prostor. Někdy si na něj vzpomenu, často právě v souvislosti s těmito elfy, strážci čistoty diskusí a nezávadného obsahu. Protože co jiného to je, než usilování o moc nad druhými? Sama se řídím zásadou, že mi do života jiných lidí nic není, pokud za ně nemám odpovědnost (například v rodině) nebo se na mne neobrátí pro radu (obvykle v práci). Jinak nemám žádné právo řešit, co dělá jiný člověk. Nikdo mi takové právo nedal a já sama si jej nehodlám uzurpovat,“ dodala.

„Není to ovšem projev zásady ‚nehas, co tě nepálí‘. Pokud bych viděla, že je někomu ubližováno, tak se ozvu a dotyčného se zastanu. Ale nějakými řečmi v diskusích – takovými, které ti elfové obvykle nahlašují – není ubližováno ve většině případů nikomu. Každý počítač či telefon má knoflík, kterým se může vypnout, každá obrazovka může zhasnout, každou stránku lze jediným kliknutím opustit, pokud se nám obsah na ní zobrazený nelíbí nebo nás uráží. Tak proč to řešit? Proč to někam nahlašovat, proč usilovat o to, aby se ostatní lidé nutně chovali podle mých měřítek?“ podotkla Čírtková. Fotogalerie: - Kolaps v Praze

„A co odpovědnost? Když někoho Facebook zablokuje, nemůže dotyčný po nějakou dobu používat svůj profil tak, jak je zvyklý. Předpokládám, že nemůže třeba ke svým kontaktům, nemůže se spojit s lidmi, se kterými by chtěl či potřeboval, nemůže psát, co by chtěl. Jak se takový elf vyrovnává se svou odpovědností, že někomu cizímu, koho vůbec nezná, překazil možnost komunikovat? Je mu to jedno? Nebo si řekne, to já ne, vždyť ho zablokoval Facebook, a tím se odpovědnosti zbaví? Ale možná je potěšen. Má radost, že byl někdo jiný umlčen, protože se elfovi nelíbilo, co říká? To je dost pravděpodobné, protože jinak by to nedělal – umlčení druhého je jeho cílem,“ sdělila Čírtková se slovy, že pro ni je takové uvažování zvláštní.

„Co bych získala tím, že dosáhnu zákazu publikovat pro někoho jiného? Jak bych z toho mohla mít radost? Jak bych se srovnala s tím, že někoho udávám a on nese následky? Jenom proto, že si myslím něco jiného než on? Kde bych vzala morální právo něco takového dělat? A odkud ho berou elfové? Netuším. Píšu si, co chci, a pokud někdo jiný píše někde jinde něco, co se mi nelíbí, nijak mi to nepřekáží. Jak by mohlo? Proč bychom se sem nevešli oba? Místa je tu přece dost,“ uzavřela.

