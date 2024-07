Elon Musk: Ekologismus? Jen strašení. Země snese i 10x víc lidí než dnes

Elon Musk má za to, že ochrana životního prostředí je důležitá věc. Ale drží se pořekadla – všeho s mírou. Svůj postoj popsal v rozhovoru s Jordanem Petersonem.

„Obecně si myslím, že to začíná dobrými úmysly, ale to, co nakonec vydláždí cestu do pekel, je extrémní ekologismus, který začíná pohlížet na lidstvo, lidi jako špatné, lidi jako zátěž na Zemi, kterou Země nemůže vydržet,“ kroutil hlavou Musk ve videu kolujícím po síti X. Z hlediska fyziky lze podle Muska říct, co všechno planeta vydrží a není nezbytné lidi strašit. „A myslím, že pokud to skutečně propočítáte, myslím, že (planeta vydrží) potenciálně desetinásobek populace, kterou máme dnes,“ dodal.

Zdůraznil, že lidstvo zvyšuje efektivitu při pěstování plodin a stejně tak lze podle Muska říct, že na planetě lze nalézt vodu k pití. Musk v této souvislosti připomněl, že 70 procent povrchu planety pokrývá vodní plocha. A to je dost.

„Takže o vodu opravdu není nouze. Není nedostatek plochy a energie na pěstování potravin,“ nechal se slyšet Musk.

Elon Musk: Environmentalism in the extreme starts to view humans as bad, as a load Earth can't sustain. This is completely false. If you do the numbers, you see that Earth can potentially sustain 10X the population we have today. pic.twitter.com/yxnKhf5NuE