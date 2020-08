Emma Smetana prošla. Odešla. Naříkala. Bylo zle

reklama

Emma Smetana je v současnosti jednou (i když ve zkratce nejmenovanou) z tváří DVTV. Proslavila se nicméně jako moderátorka hlavních zpráv na TV Nova a pak svým soudním sporem s touto stanicí. Pro Novu začala pracovat v roce 2012, její pracovní poměr v televizi skončil k 31. květnu 2016. A v listopadu se s Novou začala Emma Smetana soudit.

Jako důvod, proč měla být výpověď neplatná, uvedla, že byla v té době již týden či dva těhotná. Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu. Nižší instance jí sice dávaly za pravdu, CET 21 (vlastník TV Nova) se však odvolala a Nejvyšší soud v září 2018 rozhodl, že Smetana stížnost na to, že byla vyhozena neprávem, dala pozdě. Měla ji podat do července, podala ji v listopadu, a proto soud rozhodl, že jí peníze za dobu, kdy její pracovní poměr neměl skončit, nepatří.

Smetana pak o svém působení na Nově mluvila hned v několika rozhovorech. Jeden dala dokonce velice záhy poté, co výpověď obdržela. „Mým soukromým bodem zlomu bylo podezření, že se tam dějí věci, které nejsou slučitelné s mými životními postoji. Neměla jsem dojem, že by se podporovalo kritické myšlení redaktorů, že by se tlačilo na to, aby v redakci pracovali kvalifikovaní, inteligentní a samostatně myslící novináři. Spíš jsem měla pocit, že ti nejschopnější a nejperspektivnější lidé z domácí redakce systematicky odcházejí,“ uvedla v interview pro iDnes.cz.



Když se ptala, proč takoví lidé odcházejí, nedostala prý buď žádnou odpověď, nebo arogantní odpověď, že to není její starost. „To je samozřejmě technicky pravda, nicméně pro demokraticky smýšlejícího člověka, za kterého se považuju, je podobný typ dialogu těžko skousnutelný. A protože se nenechám snadno odbýt, stoupala vůči mně nevraživost, která už byla ke konci na hranici snesitelnosti,“ prohlásila.

Ovšem postupně se příběh jejího odchodu začal rozvíjet. O rok později už Smetana tvrdila, že jí bylo zasahováno do reportérské práce více, než je únosné. „Uvedu jeden příklad, který ještě nezazněl: Kamil Houska, současný spoluředitel zpravodajství, tehdy jen zástupce, mi brutálně proškrtal otázky na premiéra Bohuslava Sobotku v pořadu Střepiny. Poté, co si ho vzal stranou Sobotkův PR poradce. Abychom jako pana premiéra nenaštvali,“ dala ukázku Smetana spolu s řečnickou otázkou, zda je toto chování svobodného a sebevědomého média.

„Po několika ostrých střetech, kdy jsem si to nenechala líbit, mě na jakékoli reportáže či rozhovory přestali posílat, stáhli mě z hlavní zpravodajské relace a nechali mě jen moderovat Odpolední a Polední televizní noviny,“ uvedla.

Manipulaci prý odhalil její kolega Hanuš Hanslík a svěřil se jí na podzim 2015. S případy manipulace šli za jednatelem CET 21 Christophem Mainuschem, jenž je přijal spolu se spolujednatelkou a finanční ředitelkou Klárou Brachtlovou. Podezření prý brali vážně a nechali ho prošetřit externím auditem. „Právníci z jedné renomované kanceláře si nás pozvali, aby vyslechli, co jsme odhalili, ujistili nás, že to všechno prošetří a že nás budou brzy informovat,“ řekla Smetana v rozhovoru pro Lidové noviny.

Audit trval 4 měsíce, které dle jejího vyjádření nebyly lehké, protože vedení zpravodajství zřejmě zjistilo, že audit probíhá a také kvůli komu probíhá. „Atmosféra v redakci pro mě byla na hranici snesitelnosti. Začaly o mně vycházet poškozující články na spřízněných bulvárních serverech, některé lži, které uváděly, podle mě stoprocentně přicházely jako zadání od šéfa zpravodajství Martina Švehláka.“ Kvůli vyhrocené atmosféře chtěla Smetana odjet na dovolenou, vedení to však nechtělo dovolit. Zmíněná Brachtlová jí nakonec neplacené volno zařídila, i na dovolené byla však cílem lživých článků. Audit pak skončil a ne šťastně, uvedla Smetana, podezření se nepodařilo ani potvrdit, ani vyvrátit. A ona o týden později dostala výpověď, Hanslík záhy také. Nova měla dle Smetany zvýhodňovat Babiše a neobvykle velký prostor prý dostal i senátor Ivo Valenta.

Nova ji prý podvedla, a proto se soudila. Když zjistila, že je těhotná, oznámila to televizní stanici, což mělo výpověď zneplatnit. „TV Nova se několik měsíců chovala tak, že to bere na vědomí, normálně mi dál chodily výplatní pásky,“ uvedla. „A zhruba po půl roce mi najednou žádný plat nepřišel, tak jsme se dotazovali proč. Odpověď zněla – vždyť máte přece platnou výpověď,“ dopověděla.

Otázku, proč šla pracovat právě pro TV Nova, jejíž zprávy jsou občas napadány jako nedostatečně seriózní a bulvární, zodpověděla v interview pro server E15. Iluze si o nich nedělala, ale měla „vnitřní misi“.

„Vnést do toho infotainmentu – protože takový je formát Televizních novin – alespoň nějaký vážnější obsah. A ze začátku s tím nebyl žádný problém, točila jsem čtyřikrát týdně v terénu jako reportérka a přinášela témata, která by se jinak na obrazovku komerční televize těžko dostávala. Dalším důvodem, proč jsem přijala nabídku moderovat Televizní noviny, bylo to, že jsem se chtěla vymanit ze své sociální bubliny a poznat prostředí, které určuje myšlení většinového televizního diváka. Byl to svým způsobem experiment,“ pravila a dodala, že nepočítala, že na Nově vydrží déle než čtyři roky. Do této lhůty jí zbýval čtvrtrok, když byla vyhozena.

Řekla také, že skladbu zpráv nekritizovala, protože si uvědomovala, že se jedná o komerční televizi, kde lidé přepnou, pokud je program nezajímá. Ale údajná manipulace pro ni byla moc velké sousto. „V tu chvíli přichází na řadu pojmy jako svoboda, etika, integrita, princip. S tím, co jsem tam pozorovala zhruba rok před svým odchodem, jsem prostě nechtěla mít nic společného. A tak jsem proti tomu všemi možnými způsoby bojovala. S vědomím, že to nejspíš prohraju. Ale za pokus to stálo a k něčemu to bylo,“ mínila.

O práci na Nově mluvila i v talk show Real Talk, kde uvedla, že byla překvapená, když zjistila, že šéfové zpravodajství Novy mají stejně „neširoké“ obzory jako diváci TV Nova. Diváka TV Nova nechtěla příliš odhadovat, ale přesto řekla, že vysílání v prime timu od páté hodiny večerní až do devíti je vytvářené podle vkusu cca padesátiletých žen.

Moderátorka pak uvedla, že někdy byla ve zprávách až polonahá. „Noční televizní noviny. A chodila jsem tam,“ zavzpomínala Smetana. „To byl první půlrok, kdy jsem se snažila všechny hned nenaštvat. Takže jsem si tam ochotně brala na ramínkách zavěšené věci v kostymérně. A víc než půlrok to nešlo, pak už jsem se tím začala moc trápit. Pak jsem vyrážela s kostymérkami do těch obchodů taky a šahala jsem po košilích,“ vysvětlila. Kostymérky podle ní plnily zadání a také neměly velkou kreativní svobodu.

Na Nově však Emma Smetana zažila i trapasy, například když z poslanecké sněmovny informovala o jednání „rebelů“ v ODS s premiérem Nečasem a pravděpodobnost pak hodnotila podle sázkových kurzů. „Naopak scénář, že bychom na konci roku měli mít již nového premiéra, si tato sázková kancelář cení v kurzu 3,3 ku jedné. Nechme se tedy překvapit, já už teď přeji hezký večer a zvracím slovo do studia.“

Nebo když ve vysílání televizních novin na začátku prošla ledabyle před kamerou namířenou na moderátory Lucii Borhyovou a Reye Korantenga. Koranteng nezadržel smích a rozesmál i vedle něj sedící Borhyovou, která právě mluvila o nově narozeném gorilím mláděti.

