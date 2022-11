Europarlament schválil, že Rusko je teroristický stát. Následoval útok hackerů

Kybernetický útok na svém twitteru potvrdila předsedkyně EP Roberta Metsolaová. Podle ní se k útoku přihlásili „prokremelští“ hackeři.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini