Evropa není konzervativní, ale neomarxistická, vmetl poslanec ANO Juříček Moravcovi

Podnikatel a poslanec Pavel Juříček (ANO) má za to, že vláda potřebuje volný prostor k tomu, aby řešila ekonomickou krizi způsobenou koronavirem. V souvislosti s tím zdůraznil, že kabinet hodlá podporovat školství, ale kdyby bylo na Juříčkovi, prý by podporoval nadané děti spíš než inkluzi. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík oponoval, že vládu je třeba i v krizi kontrolovat a nezbude, než vládě Andreje Babiše „svázat ruce“. Poslankyně Miloslava Vostrá (KSČM) Juříčka rozesmála.

Hosty druhé hodiny Otázek Václava Moravce byli předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá z KSČM, Pavel Juříček z hnutí ANO a Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Poslance čeká další jednání o rozdělování peněz ze schodku ve výši 500 miliard korun. Prozatím prošly jen požadavky komunistů, kteří drží koaliční vládu ANO a ČSSD při životě. Návrhy ČSSD zatím neprošly.

„Všechny ty argumenty, které tam zazněly, jsou relevantní, protože každý to bere z pohledu svých priorit. Já si myslím, že ta debata bude pokračovat a je to samozřejmě v pořádku,“ podotkla Vostrá.

Komunisté požadují peníze navíc do zdravotnictví i do školství. Juříček konstatoval, že tyto požadavky jsou v souladu se záměry vlády. Zdá se mu navíc, že celosvětově je ekonomická situace tak špatná, že se onomu schodku 500 miliard prakticky nedalo vyhnout. Jeden problém tu ale vidí.

„Já bych očekával, že chceme být Country for The Future – země pro budoucnost – tak bych očekával, že podpoříme ve školství spíš nadané děti, než inkluzi,“ pravil poslanec a podnikatel v jedné osobě. Juříček si prý spočítal, že letos odvede státu o 140 milionů korun méně než loni. A pokud vezmeme tisíc podobně velkých firem, tak zjistíme, že státní rozpočet se bude muset vyrovnat jen tady s propadem 140 miliard.

Podle Ferjenčíka ale vláda nemusela žádat schodek až půl bilionu, pokud by šetřila na provozu státu. Piráti podle něj jednoznačně souhlasí s tím, že lidem se nemají snižovat platy, protože by to ekonomice ještě víc ublížilo, ale na svém provozu by stát šetřit měl.

„My jako opoziční strana a priori nemáme důvěru k plánům vlády. ... My z tohoto úhlu pohledu chceme ten schodek snížit, abychom vládě nastavili mantinely. ... My nechceme VIP podporu pro Smartwings – a chceme vládě trochu svázat ruce,“ podotkl Ferjenčík.

Vrátil se také ke krizi z let 2008 až 2009, kde stát počítal s jistým výsledkem hospodaření, ale konečný učet dopadl zcela jinak, podstatně hůře. „A my nikde nemáme záruku, že se to letos nemůže zopakovat,“ varoval pirát.

Juříček uznal, že na tomto varování něco je, ale jedním dechem dodal, že s šetřením na straně státu je to složité, např. kvůli služebnímu zákonu. „Dneska je to kámen v kalhotách, se kterým nemůžete prakticky nic udělat,“ sdělil Juříček.

Ministerstva prý navíc hájí svou existenci a své prostředky a jen nerada se s nimi loučí.

Ferjenčík okamžitě nabídl možnost, jak ušetřit. Totiž skrze jedno inkasní místo, na kterém by občané mohli platit jak daně, tak zdravotní pojištění, tak sociální pojištění. „To by ušetřilo několik miliard. V tom vašem návrhu na moje daně tohle není,“ upozornil pirát na plány hnutí ANO.

Vostrá upozornila, že informační systémy na MPSV se už léta potýkají s problémy, a v této situaci se, podle komunistky, těžko sjednocují modely pro placení daní a sociálního i zdravotního pojištění.

Juříček se nad tímto apelem pousmál.

„Piráti obecně mají představu, že všechno budou řešit jedním kliknutím enteru. Ale vy napřed musíte poznat, jak to funguje, a nabrat nějaké zkušenosti,“ podotkl.

Varoval také, že ze současné ekonomické krize se budeme dostávat několik let, a pro rok 2021 bude nutné počítat se schodkem asi 300 miliard.

Podle Vostré si komunisté počkají, jak se situace vyvine. „Já tady rozhodně nebudu říkat, jaké číslo je pro nás přijatelné, a jaké už není,“ podotkla Vostrá, s tím, že procházíme výjimečnou dobou.

Komunisté prý budou chtít začít jednat o zvyšování daní především pro firmy. Tady se Juříček začal smát.

„Teď jsem tady panu kolegovi udělala hezkou neděli,“ poznamenala s nádechem ironie Vostrá směrem k Juříčkovi.

Zvedání daní firmám je ve hře i pro Piráty.

V tu chvíli už to Juříček nevydržel. „Musím říct, že zvyšováním daní se z krize nedostaneme. To je obecný postulát, který platí,“ oponoval v tu chvíli Juříček, s tím, že musíme jít cestou investic do chytrých nápadů, a nemáme firmám zvyšovat daně.

Juříček podotkl, že když chce jako podnikatel dostat dividendy ze svých německých či čínských firem, je to podstatně složitější než u firem českých. Proto by podle Juříčka i Česko mělo brzdit vyvádění zisků z Česka. „Na to se tady kašlalo 30 let a poslední dva roky se na tom pracuje, ale je to velmi citlivá věc, abyste zachoval volný pohyb kapitálu,“ upozornil Juříček.

Těsně před koncem udeřil na Evropu a vyčetl starému kontinentu, že už se v ekonomické oblasti nechová konzervativně, jako kdysi. „Evropa moc konzervativní není. Evropa je neomarxistická a chce ochraňovat potřebné,“ uzavřel důrazně poslanec ANO.

