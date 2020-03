Exministr Němeček se pustil do Babiše i Vojtěcha: Ohrožují zdraví tisíců lidí

reklama

„Pokud něco vládě a Ministerstvu zdravotnictví vyčítám, tak je to nedostatečná připravenost na pandemii,“ uvedl pro Deník Referendum Němeček. Bylo podle něj chybou, že v předstihu nevytvořila dostatečné zásoby zdravotnického materiálu. „Za chybu považuji i to, že Ministerstvo zdravotnictví v době, kdy se virus začal šířit i na našem území, rozhodlo o zastavení běžného zásobování nemocnic s tím, že to celé zařídí samo. Což zkrátka nemůže vůbec fungovat,“ doplnil.

Vláda tak podle Němečka rozbila fungující trh ve snaze centralizovat nákupy. Tím zabrzdila rychlejší dodávky chybějících ochranných pomůcek, což přispělo k jejich kritickému nedostatku ve zdravotnickém sektoru.

„Jde o fatální selhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Neodhadl své síly a schopnosti a zbytečně si uzurpoval agendu, v níž se nevyznal. Navíc spolu s premiérem Andrejem Babišem všechny velkohubě ujišťoval, že má věc pod kontrolou. Zpoždění, které způsobili, ohrožuje tisíce lidí pracujících ve zdravotnictví,“ zdůraznil exministr.

Nelibě hodnotí i způsob komunikace vlády. Vystoupení premiéra Andreje Babiše i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha vyvolávala podle jeho názoru spíše nedůvěru. „Byl to takový mix sebevědomého marketingu a očividného neporozumění věci. Nejen odborníci, ale všichni najednou viděli, že ani jeden zdravotnictví vůbec nerozumí,“ podotkl.

Zmínil, co je v této situaci podle něj hlavním Babišovým záměrem. „Premiérovým cílem není přijímat v krátkém čase co nejlepší opatření, která by krizi potlačila, ale posilovat vlastní PR. Zřejmě se obával, že by jej Jan Hamáček mediálně zastínil, a proto vsadil na úředníka, aby mohl držet prst na tepu doby a vytřískat z pandemie politický kapitál,“ kritizoval Němeček i způsob ustavení ústředního krizového štábu.

Poukazuje na známé Babišovy metody, kdy se zabývá drobnostmi a chce rozhodovat úplně o všem, protože nikomu nevěří. „Znovu to poukazuje na způsob, jakým zemi vede a jaké lidi dosazuje do čela resortů. Během jeho vládnutí byl stát do značné míry demontován a dnes se to projevuje v plné nahotě,“ uzavírá Němeček, který doufá, že zdravotnictví Babišovo a Vojtěchovo působení přežije.

