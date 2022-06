Expert Němec: Východ Ukrajiny. Rusové mají taktiku druhé světové války. Léto rozhodne

reklama

„Ve mně se perou dvě věci. Jednak je to smutek, protože vidím, co se tam děje, vidím miliony uprchlíků, mrtvé děti, znásilňování – a pak i naštvání, že jsme to nechali dojít až sem a že jsme Putinovi nedokázali nastavit dřív jasné mantinely. Protože když on do toho šel, tak si myslím, že jedna z věcí, kterou předpokládal, je, že se Západ nedokáže sjednotit,“ domnívá se Němec, když hovořil o Ukrajině.

„Vemte si, co jsme tady ještě před půlrokem řešili. Řešili jsme covid, řešili jsme 53 pohlaví a řešili jsme tři toalety. A z Afghánistánu jsme utekli jak malí kluci. A to si myslím, že mu všechno hrálo do karet, že si myslel, že prostě když na tu Ukrajinu vlítne, tak my tady budeme dělat hudry, hudry, hudry a že se nedokážeme nějakým způsobem postavit a sjednotit. Jako se Západ dokázal sjednotit, a vlastně dnes ty Ukrajince podporujeme hlavně těmi zbraněmi, které nejvíc potřebují, tak si myslím, že mu to udělalo čáru přes rozpočet,“ zmínil Němec.

Fotogalerie: - Pomníky roty Nazdar

Rusové podle jeho slov na začátku chtěli obsadit velkou část Ukrajiny, chtěli sesadit ukrajinskou vládu, dosadit nějakou svoji loutkovou vládu. „Mysleli si, že jim to projde a že Ukrajinou projedou jako nůž máslem. Což se jim prostě nepovedlo. Protože ti Ukrajinci do toho těžce hodili vidle. Začali to přehodnocovat,“ míní Němec, že i proto se podle jeho názoru Rusové nyní soustředí již jen na východ. „Snaží se dostat nějaké dílčí úspěchy. To, co tam dnes předvádějí, je taktika druhé světové války, která se nezměnila. To znamená: rozmlátíme všechno dělostřelectvem, letectvem a pak to nějakým způsobem posuneme zase dopředu. Ale zase to nejde tak, jak by si představovali, protože i v tom Severodoněcku, kde se dnes nejvíc bojuje, tak už deklarovali, že je jejich. A tam se pořád bojuje a ti Ukrajinci jim to nedávají. Určité dílčí úspěchy tam jsou, ale nemyslím si, že je to tak, jak si Vláďa představoval,“ dodal Němec.

Podle něj jde nyní o poziční válku. „Rusové se snaží, Rusové tlačí, Ukrajinci se brání. Pokud tomu můžeme věřit – protože propagandu jedou obě strany. A hodně rozhodující bude léto, kdy Ukrajinci – pokud je dál budeme vyzbrojovat kvalitními zbraněmi, pokud Ukrajinci dokážou k moderním zbraním vycvičit osádky, tak třeba skutečně potom dokážou nějakého úspěchu dosáhnout. Strašně bych jim to přál, aby ty Rusáky nakopali do zadní části těla a vyhnali je,“ poznamenal Němec.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.