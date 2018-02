FOTO V den sjezdu ČSSD podepsal Miloš Zeman tento dokument, spolu s Andrejem Babišem

Po večeři dal vyjádření jen šéf hnutí ANO, Zeman jen nastoupil do auta a zamával.

„Pan prezident mě informoval, že předseda KSČM i SPD se k němu ohlásili na příští týden,“ uvedl Babiš po večeři a dodal, že on má naplánovanou schůzku s Petrem Fialou, předsedou ODS, a také se zástupci STAN. S nimi se má podle svých slov sejít ve čtvrtek.

Podle šéfa hnutí ANO je Zeman víceméně s výsledky volby předsedy ČSSD spokojen. „ČSSD dobře ví, že hnutí rozhodlo o tom, že já jsem jediný kandidát na premiéra,“ okomentoval problém svého trestního stíhání Babiš.

Premiér v demisi Andrej Babiš připouští, že je připraven s ČSSD jednat, ale zároveň by podle svých slov rád zůstal u formátu menšinové vlády. „My jim nabízíme účast ve vládě,“ dodal nakonec.

„O toleranci s KSČM vyjednáváme, i když jsme víckrát řekli, že to není naše preferovaná varianta,“ uvedl Babiš s tím, že je zvědavý na jednání se STAN, kde je stíhaný Martin Půta. „My ctíme presumpci neviny,“ zdrůraznil a současně pozitivně vyzdvihl skutečnost, že ve vedení sociální demokracie nebude Milan Chovanec. „Pro mě je jednání s panem Chovancem nepřijatelné. To je to nejhorší, co se u nás vyskytlo, a mám indicie, že zneužíval svou pozici ministra vnitra.“

Na závěr společné večeře se oba funkcionáři podepsali do pamětní knihy, kde zúčastnění vyjádřili poděkování za příjemný večer, skvělé prostředí i jídlo.

autor: sla