Fandili jim, vyhráli s nimi. Určití novináři se skamarádili s politiky opobloku. A bylo to vidět... Máme prý velký problém

„Já si neumím představit, jak Andrej Babiš čeká ve čtvrtek odpoledne na interpelacích v prázdné Sněmovně třeba na Ivana Bartoše, vicepremiéra pro digitalizaci, aby ho interpeloval. To moc dlouho nevydrží,“ říká Holec v XTV a dodává, že minimálně rok by to ale Babiš vydržet mohl a s ním v čele vytvoří ANO hodně „hustou“ opozici. „Za rok se navíc může poměr sil trochu změnit – budou komunální volby, budou prezidentské volby,“ upozorňuje Holec.

Ten prý upřímně nezávidí žádné vládě, v jaké hospodářské situaci bude muset v současnosti vládnout. „Je tady velký státní dluh, průmysl na tom bude špatně, Škodovka možná do Vánoc zavře, bude ohromný výpadek v daních zaměstnanců a to všechno bude stát spoustu peněz a spoustu státního kapitálu,“ varuje vítěze voleb Holec.

Fotogalerie: - SPOLU vítěznou euforií

„Ta osmiletka Andreje Babiše se překryla s ekonomickým růstem a fakt jako blahobytem pro všechny a teď najednou ty časy budou horší, a to ta vláda bude muset řešit. Hrozí jim, že zase přijdou k vládě v době, kdy budou špatné časy, a odnesou to jako již v minulosti. Navíc už nebude žádný Antibabiš, Babišova drahota, a to jim bude chybět. Každý potřebuje svého úhlavního nepřítele, bude se jim po něm stýskat, to mi věřte,“ prorokuje Holec.

Andrej Babiš ANO 2011



Směrem k pokusům o sestavení vlády by proto uvítal, aby se dostalo jak na Babiše, tak na Fialu. „Za mě by bylo fér, kdyby ten první pokus o sestavení vlády klidně dostal Babiš jako vítěz, protože přece jenom je to 1,5 milionu voličů. A ten druhý pak někdo, kdo přinese tu sněmovní většinu a všichni vlastně budou spokojení, koneckonců i proto má prezident ty pokusy dva. Ale vlastně stále nevím, zda považovat hnutí ANO za vítěze, nebo ne, je to zvláštní situace,“ dodal Holec.

Holec si také všiml, jak se radovali ve volebních štábech po oznámení výsledků i mnozí přítomní novináři. „To bylo důkazem, že tady většina médií fandila tomu opobloku a čím více se blížily volby, tak to mnozí novináři už ani neskrývali, jak se dá vyčíst z jejich twitterů. Oni totiž cítí, že vyhráli s nimi, a to je pro nás velký problém. Oni se s nimi skamarádili, ale teď musejí být jejich kritiky, takže nevím, jak se dokážou z těch kamarádů zase vrátit k té objektivní novinařině,“ varuje Holec.

Fotogalerie: - ANO je druhé

Spekulace o možném spojení dvou poražených levicových stran ČSSD a KSČM považuje Holec za nesmysl. „Že se hovoří o tom, že by se obě strany spojily, tomu moc nerozumím. Předtím se chtěla ČSSD spojovat s takovou tou moderní levicí – se Zelenými a tak, což jsou antikomunisté. Jak by si pomohli do budoucna? Komunisté vymírají, jak voliči, tak členská základna. Navíc komunisté mají za sebou stigma totality,“ nevidí na tomto nápadu nic pozitivního Holec.

Mgr. Hayato Okamura KDU-ČSL



„Já vlastně ani nevím, jaké myšlenky nesou samotní lidovci. Já jsem je považoval za takovou tu tradiční venkovskou konzervativní stranu, takovou tu kostelní stranu. No a jejich šéf Jurečka, aby udržel toho Antibabiše, tak se podvolil sňatkům pro všechny. Tak já nevím, jaké myšlenky vlastně nesou,“ dodal k lidovcům Holec.

Na závěr si ještě ztropil žerty z lídra Pirátů Ivana Bartoše, který by podle něj měl rezignovat. „Mně se líbí, že Bartošovi už vymýšlejí, že by byl vicepremiér pro digitalizaci, to by mohl například Jurečka být vicepremiér pro traktorizaci, když je poslední dobou pořád v tom traktoru. Piráti podle mě neumějí přijmout porážku, Bartoš dříve všude hlásal o politické odpovědnosti, hlavně u Babiše, že jo, a teď ji přijmout nechce. Bylo to jeho strategické rozhodnutí jít se starosty, kteří Piráty ztrestali neuvěřitelným způsobem,“ má jasno Holec, že šlo o chybné strategické rozhodnutí.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

Holcovi se nelíbí situace kolem prezidenta Miloše Zemana, který byl za velkého mediálního zájmu hospitalizován. „Je to prostě nejvyšší ústavní činitel, je to symbol státnosti a politiky pro lidi, a jakmile ukážete prezidenta takhle polomrtvého někde na lehátku v nemocnici, tak to je špatně. I diktátoři v banánových republikách vědí, že když je špatně, tak je nikdo nesmí vidět. Já nechápu, proč prostě nemůžou prezidenta odvézt do nemocnice, aniž by u toho poskakovali fotografové a kameramani, kteří ho většina z nich upřímně nenávidí a ztratili jakékoliv zábrany. Proboha, proč celý ten jeho štáb nedokáže zajistit, aby ho do té nemocnice dovezli bez pozornosti médií,“ nechápe Holec.

