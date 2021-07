Favoritka poslankyně Richterové z USA: Seznamy, hon na pravičáky

Pirátka Olga Richterová zřejmě obdivuje známou americkou progresivistku Alexandru Ocasio-Cortez. Napsala o tom dokonce článek. „Je to zjevení. Kritizuje Trumpa, je ekologická a chce bezplatné školství,“ píše s úctou česká politička. To ale není všechno. Ocasio-Cortez je také pro zvyšování daní, přísnou regulaci zbraní a škrtání v rozpočtech policie. V kampani ji podporovalo hnutí Black Lives Matter a Trump je pro ni „bílý supremacista“. A nadávky na ni mířené? Sexismus. Ostré! Co na to Piráti a jejich voliči?

Po internetu v posledních dnech hojně koluje kratičký článeček vlivné pirátské poslankyně Olgy Richterové. Ta se v něm vyznává ze svého obdivu k progresivistické americké političce Alexandře Ocasio-Cortez. „Od roku 2018 členka amerického Kongresu za demokraty. Jedna z nejvýraznějších tváří progresivního, levicového směru v politice USA, silně kritizuje Donalda Trumpa a prosazuje rázný příklon k ekologii, bezplatné školství nebo zdravotní pojištění pro všechny,“ popisuje svůj idol Richterová.

„Alexandria Ocasio-Cortez mi přijde jako zjevení hlavně tím, jak je jednoznačná. Nekličkuje, nehledá šetrnější výrazy,“ pokračuje dál ve svém chvalozpěvu pirátka. Americká politička podle ní pojmenovává velké, systémové potíže současné Ameriky, a přitom se údajně netváří, že by se chtěla zalíbit všem. „Hájí ty, které považuje za nejslabší. A vychází ze situace, kdy v jednom z nejbohatších měst světa, kalifornském San Francisku, je asi sedm tisíc bezdomovců, někteří ve velmi špatném zdravotním stavu,“ popisuje česká pirátská poslankyně.

Alexandria Ocasio-Cortez je, jak je již výše napsáno, bývalá servírka, aktivistka a nyní členka Sněmovny reprezentantů za Demokratickou stranu. Otevřeně se hlásí k demokratickému socialismu a je vnímaná jako jedna z hlavních představitelek progresivismu ve Spojených státech amerických. V roce 2016 pracovala jako organizátorka prezidentské kampaně dalšího silně levicového politika, Bernieho Sanderse.

V roce 2018 úspěšně kandidovala do Sněmovny reprezentantů. Už tehdy její politické ambice podpořilo extremistické hnutí Black Lives Matter. Její volební program spočíval v požadavcích na zvyšování daní, zdravotní péči pro všechny, garanci zaměstnání, jakou jsme tady mohli vidět před rokem 1989, a regulaci zbraní.

V roce 2020, kdy Amerikou zmítaly brutální protesty a rabování již zmíněného hnutí Black Lives Matter, byla Ocasio-Cortez jednou z političek, která vyžadovala snižování finančních rozpočtů policie. Její vyjadřování z té doby ukazuje, že v tom byla opravdu důsledná. Prohlásila například: „Škrty znamenají škrty. Neznamená to rozpočtové triky nebo divnou matematiku. Neznamená to přemístění policejních škol z rozpočtu NYPD do vzdělávacího rozpočtu, což by znamenalo, že ve školách zůstane stejný počet policistů,“

Inbox: @AOC weighs in quite critically on developing de Blasio-City Council NYPD budget deal > pic.twitter.com/QRZ3hvmBU6 — Ben Max (@TweetBenMax) June 30, 2020

Přičemž starosta New Yorku, snažící se vyjít vstříc podobným nápadům, připravil změny rozpočtu policie, kdy škrty činí až jednu miliardu dolarů. Cortezová však tuto částku považovala stále za malou. Celkový rozpočet NYPD činí šest miliard dolarů.

Velkým nepřítelem této progresivistické dámy byl a pravděpodobně stále skutečně je i bývalý americký prezident Donald Trump. Demokratka byla například pro jeho trestní stíhání za údajné porušování ústavy USA. Několikrát ho dokonce označila za rasistu a bílého supremacistu, ať už to znamená cokoliv. Poté, co Trump prohrál ve volbě s Joem Bidenem, byla Cortez jednou z těch nejkrvelačnějších. Na svém twitterovém účtu vyzvala k ostrakizaci Trumpových podporovatelů.

„Archivujete někdo Trumpovy pochlebovače pro případ, že by chtěli v budoucnu popřít nebo bagatelizovat jejich spoluvinu?“ napsala kongresmanka a dodala: „Vidím v budoucnu pravděpodobně mnoho smazaných tweetů, příspěvků a fotek.“

Is anyone archiving these Trump sycophants for when they try to downplay or deny their complicity in the future? I foresee decent probability of many deleted Tweets, writings, photos in the future — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 6, 2020

Cortez byla také jednou z hlavních tváří, které se v Americe snažily svézt na vlně hnutí MeeToo. V Kongresu například rozpoutala debatu o údajném sexismu, kdy ji jeden z republikánských politiků, Ted Yoho, častoval vulgarismy za názor, že za nárůstem kriminality v New Yorku nestojí to již zmiňované škrtání v rozpočtech policie, ale zvyšující se nezaměstnanost a chudoba. „Yoho mě před tiskem nazval, a to cituji, zas*anou mrchou,“ stěžovala si tehdy Cortez.

