Feri odkazuje na odborníky: Může přijít nezodpovědná generace

Peněžité dluhy dětí mladších 15 let možná budou přecházet ze zákona na jejich rodiče nebo na lidi, které je mají v péči. Předpokládá to poslanecká novela občanského zákoníku, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Nyní ji projedná ústavně-právní výbor. Poslanec Dominik Feri (TOP 09) už teď upozornil na možné stinné stránky.

Na zákonného zástupce by podle návrhu přecházely peněžité dluhy nezletilých už okamžikem svého vzniku. Pokud by dítě rodiče nebo člověka, do jehož péče by bylo svěřeno, nemělo, závazek by přešel na stát. Přenesení dluhu by podle novely nenastalo, pokud by dluh spočíval v povinnosti nezletilého dítěte nahradit úmyslně způsobenou škodu.

Předlohu připravili poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů a lidovců. „Účelem zákona je poskytnutí zvláštní ochrany nezletilým osobám,“ uvedl Patrik Nacher (ANO), který už avizoval pozměňovací návrhy v souladu s připomínkami Ministerstva spravedlnosti. Podle Kateřiny Valachové (ČSSD) návrh reaguje na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6 500 dětí. Dluhy vznikají kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby nebo kvůli jízdě bez platné jízdenky.

Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že návrh může vést k neodpovědnému jednání dětí s vědomím, že riziko vždy ponese jejich rodič. Za nepřiměřené považuje ministerstvo přičítání všech peněžitých dluhů nezletilého pěstounovi, který je oprávněn dítě zastupovat jen v běžných záležitostech a jehož činnost se omezuje především na zajištění osobní péče o dítě.

Zpravodaj Dominik Feri (TOP 09) soudí, že novela se vydává na tenký led. „S čím ta novela přichází? Jak jsem říkal, v okamžiku vzniku dluh přechází na zákonného zástupce. Co to může znamenat v praxi a co zlí jazykové – oni to nejsou zlí jazykové, jsou to přední čeští civilisté – tvrdí, je to, že když to dítě se nebude moci zadlužit, tak tím budeme vychovávat generaci, která bude a priori nezodpovědná, protože přece oni nebudou dlužníci, ten dluh přejde okamžitě na rodiče. Čili je to určité vychýlení té rovnováhy práv a povinností, kdy těm nezletilým budou svědčit práva, ale nebudou je tížit povinnosti, které jsou s tím spojeny,“ prohlásil ve Sněmovně poslanec TOP 09.

Vedle novely občanského zákoníku připravila skupina poslanců také změnu insolvenčního zákona, která by lidem umožnila zbavit se dluhů z dětství ve výhodnějším režimu do tří let, jak to nově mají senioři a zdravotně postižení lidé.

