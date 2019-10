Feri si pochvaluje „dobře placenou brigádu“ ve sněmovně. Vyhovuje prý jeho línému naturelu

Feri považuje za své největší úspěchy za dva roky svého poslaneckého mandátu několik pozměňovacích návrhů. „Jako poslanec a zákonodárce musím skládat účty za předložené návrhy a musím říct, že mi prošlo několik pozměňovacích návrhů,“ pochlubil se Feri a zmínil třeba zákon o obchodních korporacích.

„Další segment mé práce je, že se snažím o těch věcech referovat, mám závazek, že píšu o všem, co dělám, co připravuji nebo co se stalo ve Sněmovně,“ pokračoval Feri s tím, že jako největší úspěch bere fakt, že z politiky zatím ještě nezblbnul.

Dle svých slov poslanec TOP 09 neplánuje, že by v politice po skončení mandátu pokračoval. „Dal jsem závazek, že budu ve Sněmovně čtyři roky, ale část mých voličů se na mě hněvala, protože čekali, že tam vydržím déle. Ale já studuji práva, budu mít státnice a rád bych nastoupil jako koncipient do nějaké soukromé advokátní praxe. To rozhodnutí není snadné a také bude záležet, v jaké situaci půjde TOP 09 do voleb,“ nastínil svoji budoucnost nejmladší poslanec Dominik Feri.

Poté Feri v rozhovoru pro televizi Seznam uvedl, že jako svoji nejhorší vlastnost chápe lenost. „Jako svoji nejhorší vlastnost bych možná uvedl, že jsem línej, když musím něco napsat nebo zpracovat, tak se mi do toho mnohdy nechce. Ale ta práce nemá nějakou jasně danou pracovní dobu, dá se to uzpůsobit,“ řekl.

„Ale, když se to sečte, jsme tady určitě více než těch osm hodin denně, nechci se litovat, je to dobře placená brigáda,“ pronesl dobře naladěný Feri a dodal, že premiérem by být nechtěl, a místo politické kariéry se chce věnovat advokátní činnosti.

Ve Sněmovně si prý Feri tyká skoro s každým. „Ale mám tam také dost lidí, se kterými úplně nevycházím,“ řekl na konec pobaveně Feri.

