Fiala a Rakušan nevědí, co řídí. Ostuda! Plesl si na vládě smlsl

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl byl hostem pořadu Podtrženo, sečteno Luboše Xavera Veselého na XTV.cz. „On je taková moderní žena, která na Instagram dává storýčka. To dává pořád, od rána do večera, ale o policii neví vůbec nic,“ to jsou mimo jiné Pleslova slova, která zazněla na adresu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Rýpl si také, že ochranu mrtvého Putina na zdech ministerstva si „určitě“ platí ze svého.

„Myslím si, že si z nás dělá srandu, ten člověk,“ podotkl se slovy, že se ministr vždy vymlouvá, že o ničem neví. „Jediné, co ví, je, že nahoře na Ministerstvu vnitra je střecha a tam on si chodí dělat svoje instastories. On je taková moderní žena, která na Instagram dává storýčka. To dává pořád, od rána do večera, ale o policii neví vůbec nic. On se policií vůbec nezabývá. On ani neví, že má policii v gesci. Fakt. Jsem o tom přesvědčený,“ dodal Plesl.

„Úplně mimo jeho zájem šla story o vyšetřování toho případu na mítinku Andreje Babiše. Policisté zde zaklekli autistického chlapečka, skončilo vyšetřování... Vyšetřování GIBS ukázalo, že se tam nic nestalo, ale s tím pan Rakušan nemá nic společného,“ zmínil Plesl, že policejní prezident se omluvil policistům. „Omluvil se dvakrát. Jednou tajně, dopisem, kdy rozeslal policistům, za to, že řekl, že pochybili... Policejní prezident řekl, že se stydí za policisty. Unikátní. Tak teď se omluvil za to, že se stydí za policisty, tak předpokládám, že teď se stydí sám za sebe – a myslím si, že všichni policisté se společně stydí za ministra vnitra Rakušana, který dělá takové věci, jako je, že nechá policisty v noci hlídat obrázek Vladimira Putina, místo aby hlídali třeba občany Prahy 7,“ podotkl Plesl.

„Ministr vnitra na svou pozici nestačí, říká to spousta lidí. Ale klíčové je, co říká předseda české vlády pan Fiala. Ale já myslím, že stejně jako pan Rakušan vůbec neví, že má na starosti policii, tak Petr Fiala vůbec neví, že má na starosti Ministerstvo vnitra,“ dodal Plesl.

„Překračuje to už hranice tragédie. A stalo se to fraškou. Normální občan si musí ťukat na čelo. Není možný jinak reagovat než proboha, co se to děje,“ sdělil ještě k tématu Plesl.

Pak již společně s Veselým přešli k dalšímu tématu. „Zavzpomínejte na křišťálovou noc s křupavým kuřetem. U KFC v Německu šlápli hodně vedle,“ zněl titulek zprávy, kterou Plesl komentoval. „Nevím, co na to mám říct. Myslím si, že teď do KFC hodně dlouho nepůjdu. Já nevím, jak může taková věc vzniknout. Jestli to je nějaký ožralý člověk v oddělení marketingu nebo recese nebo jestli to třeba nabourali nějací hackeři,“ řekl Plesl. „Jim marketingově radí Rakušan,“ přispěchal se svou troškou do mlýna Veselý. „No, Rakušan, to by vysvětlovalo leccos,“ rýpl si Plesl.

„Třeba se snažili získávat muslimské zákazníky, třeba je to sofistikovaná věc. Ti muslimové nemají moc povětšinou pozitivní přístup k židům, tak možná se tady snažili získat zákazníky, tu zvětšující se skupinu muslimů v Německu, to nevím. To je možná jediné racionální vysvětlení,“ zmínil.

Prezidentské volby. Kolik bude kandidátů?

Dalším tématem byly vady u přihlášek k prezidentským volbám, kdy podle resortu vnitra jich má třetina. „Možná to někomu zkrátí trápení a může mu to ušetřit spoustu peněz,“ sdělil Plesl, že i v případě, že by jich sedm vypadlo (přihlášeno je 21 jmen), čtrnáct lidí je stále ještě dost.

Záleží na tom, koho podpoří odcházející hlava státu Miloš Zeman? „Já si myslím, že moc ne. Je to passé. Když jsou ti lidé použití... Václav Havel, když odešel z prezidentského úřadu, také už moc velké slovo neměl,“ podotkl Plesl. Komentář si pak získala i svatba hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. „To je krásný. A ještě za těchto okolností... Ta nešťastná záležitost s tou válkou přihrála takhle velké osobní štěstí, to je vlastně krásný příběh v otřesné době,“ poznamenal Plesl. „Postaral se o běženkyni tak, že si ji vzal i s děckem,“ shrnul Plesl.

Pirát Michálek nedělá podle Plesla dobře

Dalším tématem byl Pirát Jakub Michálek. „Žádá prezidenta, aby udělil milost páru odsouzenému za obchod s psychotropním nápojem,“ četl Veselý s tím, že tomu se podle něj říká milost pro feťáky. „Pirát Michálek by měl žádat tedy především svoje koaliční partnery, protože hlasy na to mají, aby změnili zákon. Já myslím, že ten veškerý hněv, který se obrátil proti soudci nebo soudkyni... Ten soudce se musí držet platného zákona. Jak může ten chudák soudce prostě říct, že zákon něco říká, ale on na to kašle, protože je nějaká situace, která se jemu zdá správná, tak on to takhle brát nebude,“ sdělil Plesl.

„On musí zkoumat, jestli byla naplněna skutková podstata, tak tam asi naplněná byla, ještě bude zřejmě odvolací soud, možná že odvolací soud přijde na to, že tam pochybil soudce, soudkyně, soudci. A pokud pochybil, tak to dostane zpátky a bude to muset nějak překopat, ale tohle nemíní pirát Michálek dobře. Pirát Michálek, jestli se nemýlím, je právník, tak ať to řeší jako právník a neřeší to jako nějaké pako, které se najednou rozhodlo, že bude žádat Zemana o mimořádný opravný prostředek. To tak nejde,“ dodal Plesl.

