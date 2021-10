Fiala naštval Witowskou: Chcete říct, že já tomu nerozumím? Leze to z vás jak z chlupaté deky

Ve středu by se měla rozběhnout další povolební vyjednávání. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes prohlásil, že prezident v neděli naznačil, že jej pověří sestavením vlády. Zda by jej přijal, však neřekl. „Těším se na to, až budu moci s prezidentem Zemanem jednat o tom, jak rozhodli voliči ve volbách,“ trval si na svém vítězství v pořadu Interview ČT24 předseda ODS a kandidát SPOLU na premiéra Petr Fiala, který moderátorku Witowskou vytáčel svým tajnůstkařením.

reklama

Andrej Babiš řekl, že SPOLU hned po volbách oslovil s nabídkou vyjednávání o vládě, nebyla prý však přijata. Je to tak, jak popisuje? „Pan premiér mi poslal esemesku, ve které blahopřál a vyjádřil zájem se setkat a jednat. Já jsem už dopředu říkal, že jednání o vládě s hnutím ANO nepřipadá v úvahu, nevidím v tom žádný smysl, to není žádná cesta,“ zopakoval s tím, že sestavovat vládu budou s koalicí PirSTAN, která je též připravena udělat v zemi politickou změnu.

S hnutím ANO a s hnutím SPD budou jednat o složení orgánů Poslanecké sněmovny. „To je jasné, to je logické, ale o vládě? V žádném případě!“ sdělil, že budou respektovat princip poměrného zastoupení.

Přesto dnes Babiš řekl, že volby vyhrál on, jelikož jeho hnutí získalo nejvíce mandátů. „Volby jsme vyhráli my, to je jasné, každý viděl počet hlasů a ve Sněmovně máme s Piráty a STAN většinu,“ pousmál se.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rovněž dnes Babiš uvedl, že prezident jej pověří sestavením vlády. „Tomu moc nerozumím. To se těžko komentuje, Babiš říká každou chvíli něco jiného. Na strategii koalice SPOLU to nic nemění. Vůle voličů je jasná a my to bereme vážně,“ pokračoval lídr koalice SPOLU a varoval, že čím déle bude trvat takový přechodný stav, tím bude stav naší ekonomiky horší.

Hrad oznámil, že ve středu sdělí, jak bude prezident, který je stále v nemocnici, při sestavování vlády postupovat. Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka politickou situaci sleduje.

Co když ale Babiš skutečně pověření na sestavení kabinetu přijme? „Tak bude mít pověření, ale ne většinu v Poslanecké sněmovně. Jsem připraven v okamžiku, kdy pan prezident opustí jednotku intenzivní péče, požádat o schůzku. A těším se na to, že budu moci s prezidentem Zemanem jednat o politickém vývoji a o tom, jak rozhodli voliči ve volbách. My jsme volby vyhráli a s tím se prostě nedá nic dělat,“ dodal Fiala.

Má tedy smysl, aby předseda Senátu žádal od kanceláře Hradu informace o zdravotním stavu prezidenta Zemana? „Když budou zítra informace, tak Miloš Vystrčil a senátoři budou spokojeni a hlavně bude spokojená veřejnost. Nikdo nechce znát nějaké diagnózy a podrobnosti, každý ale chtěl vědět, jak to s ním je, zda je tu šance na uzdravení v nějaké rozumné době, že se vrátí k výkonu svých funkcí. Všichni mu přejeme co nejrychlejší uzdravení,“ doplnil.

Psali jsme: „Když jsem slyšel pana Stanjuru, trošku mě to vyděsilo.“ Poslanci ANO začínají pracovat

Stanjura: Na Zemana tlačit nebudeme, bylo by to neslušné. Přejeme uzdravení

Teď podle Fialy stejně ještě nic „nehoří“: „Teď ty věci mohou běžet i bez přímého zásahu pana prezidenta. Máme možnost připravovat budoucí vládu,“ sdělil, že je zde zatím časový prostor, aby se Zeman uzdravil a poté mohl aktivně vstoupit do vyjednávání o vládě.

Bude koalice SPOLU respektovat princip poměrného zastoupení ve Sněmovně? „My ho chceme respektovat, to říkám jasně. V demokracii ale platí určitá pravidla. Jedno z nich je, že hnutí ANO uzná porážku a nebude usilovat o post premiéra, když pro to nemá většinu v Poslanecké sněmovně,“ uvedl a odmítl, že by šlo o výhrůžku: „To je slušná politika. Ať se oni chovají slušně a respektují výsledky voleb, pak se určitě domluvíme,“ zdůraznil.

„Pokud budeme vládnout my, a věřím, že to tak dopadne, tak chceme dělat politiku, která bude pro všechny. Budeme zodpovědná vláda, která bude jednat s opozicí a poslouchat její názory. O to jsem žádal Babiše, když byl ještě premiér... tedy on je ještě premiér,“ pousmál se s tím, že ze strany předsedy vlády se však nic takového nikdy nedělo. „S rozdělením společnosti chceme skončit,“ dodal Petr Fiala.

Jak bude vypadat rozdělování resortů mezi pět stran? „O personálním složení jsme se ještě nebavili. Budeme se snažit dohodnout, vyslechneme si představu každé ze stran...,“ zdráhal se být konkrétní.

„To jste mohl přijít včera, protože váš mluvčí říkal, že budete konkrétní dnes, a z vás to všechno leze jak z chlupaté deky,“ vyčetla mu moderátorka Světlana Witowská. „Eh... eh... já jsem naprosto konkrétní a myslím, že ten, kdo nás poslouchá, rozumí tomu, co říkám,“ hájil se. „Chcete říct, že já tomu nerozumím,“ bavila se Witowská.

Fiala pak krátce podotkl, že se nehodlá předem vymezovat. Sám má již jasnou představu, ale nejdříve ji předestře koaličním patnerům, nyní je však na řadě jednání o programu.

Psali jsme: Tady měl Babiš rekord. Karviná promluvila a Fiala ať nejezdí „My si počkáme.“ Vondrák od Babiše k nové vládě Pekarová na zahraničí, Bartoš ,,ministr pro digitalizaci". Další dělení fleků Ale ale. Zemana teď nesesazovat, řekl Marek Benda



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.