Fiala vládne jen na papíře. V ODS diktuje jiná persóna. Podívejte, jak se uvnitř SPOLU vraždí kvůli ministerstvu

Ministr má velkou moc. V minulosti se na křeslech vystřídali například Aleš Řebíček, Petr Bendl, Vít Bárta, Zbyněk Stanjura, Antonín Prachař či Karel Havlíček. Ten zde vládne od ledna 2020 a nastavil laťku hodně vysoko. Prosadil nárůst výdajů na dopravní stavby o 50 procent na 131 miliard a rozjel výstavbu, jejíž tempo udržet bude pro každého dalšího ministra skoro nadlidský úkol. Pokud nebude mít stejně velkou podporu od prémiera a ministra financí, hrozí, že se výstavba silnic, dálnic nebo železnic opět zpomalí.

ParlamentníListy.cz se na sklonku týdne dostaly k informacím naznačujícím drsný boj uvnitř ODS (nikoli koalice SPOLU) o uchopení stěžejního odvětví. Ty nyní zveřejňujeme.

Druhou osobností, kde by se logika sama nabízela, je Zbyněk Stanjura. Ten už ve vládě seděl. Během vlády Petra Nečase zastával post 14. ministra dopravy České republiky. Stanjura je považován spolu s exministrem spravedlnosti Blažkem za rozhodující činitel dění uvnitř ODS. Včetně ekonomických spoluprací, o nichž se neví.

„Stanjura na dopravu nepůjde. Stanjura je nyní v pozici, kdy říká, kdo a kam má jít. Navíc svedl boj o post ministra financí s Věslavem Michalikem (STAN), takže jeho parketa je nyní ekonomické řízení státu a s tím spojené šachy," řekl náš zdroj. Doplňme, že Zbyněk Stanjura není ekonom. Na elektrotechnické fakultě VUT Brno dělal obor elektronické počítače.

„Jeho vliv a moc? Hodně výrazné. On v zákulisí řeší, co bude," poznamenal náš vysoký zdroj z koalice SPOLU, aniž by se nad tím pozastavil. Proto jsme se zeptali, jakou sílu má v tomto předseda a budoucí premiér Petr Fiala. „Zajímavá otázka. Žádnou. Profesor Fiala je papírově předseda, výkonným motorem, takovým Faltýnkem od Babiše, jsou Stanjura a Blažek," dodal.

Stanjurovy šance na obsazení resortu dopravy vidí PL na 10 procent.

A pak jsou tu dvě hlavní figury celého dění.

Martin Baxa

Lídr SPOLU ve Středočeském kraji a tamní trojka na kandidátce. Hovoříme o Janu Skopečkovi a Martinovi Kupkovi. Právě zde se má odehrát zásadní souboj. Jak se naší redakci podařilo zjistit od tří na sobě nezávislých zdrojů, původně měl být ministrem dopravy Jan Skopeček. Veřejností dobře vnímaná tvář sice nemá s dopravou žádné zkušenosti, avšak umí hovořit. Skopeček se podle životopisu zajímá především o dějiny ekonomického myšlení, teorii ekonomické integrace a ekonomii veřejného sektoru. Jako předpoklad na vládní post to je víc než obstojné.

A zbývá poslední muž.

Martin Kupka.

Ani on nemá problém s kumulací funkcí: od ledna 2014 místopředseda ODS, od roku 2010 starosta Líbeznic a od roku 2016 zastupitel Středočeského kraje, přičemž v letech 2016 až 2017 byl také náměstek hejtmanky a od roku 2020 pak 1. náměstek hejtmanky. Kupka podle našich zdrojů o dopravu hodně usiluje. „Za každou cenu to chce, a zřejmě uspěje," řekl redakci zástupce koalice SPOLU.

Kupkovy šance odhadujeme v odstínech zmíněných informací na 70 procent.

„Bratrovražedný boj, tak bych ho popsal. Je zajímavé vidět nejen dopravu, ale i spravedlnost, jak se to mele a jak místo Fialy spíš jedná Blažek a Stanjura," doplnil jiný náš zdroj.

Boj o resort spravedlnosti a s ním související vazby rozebere redakce ve středu.

Jan Skopeček

Všech zmíněných politiků se PL v pondělí zeptaly na konkrétní věci týkající se jejich možného vládního angažmá. Odpovědi postupně přineseme.

Už v sobotu jsme psali o tom, že zástupkyní ODS, která prý chce do vlády, je poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová. Je spojována s ministerstvem obrany. Jak se nám podařilo zjistit, není jedinou diskutovanou alternativou. Nabízí se prý, že resort povede jiný adept, přičemž Černochovou vedení SPOLU přesune do silového výboru, například obranného či bezpečnostního.

Další ženou do vysoké funkce má být Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09. U té zůstává až rozum stát. V rámci našich zjištění byla nejprve spojována s ministerstvem školství, a to už od začátku roku 2021. Po volbách varianta padla. Začalo se mluvit, že by zvládla MMR. I to padlo. Následně se měla Pekarová Adamová dostat na zahraniční věci. I zde byla její účast odmítnuta. Nyní by měla stanout v čele Poslanecké sněmovny. Ani to však není jisté.

Poměrně jasno je na postu ministra zdravotnictví. Měl by tam zamířit zástupce TOPky Vlastimil Válek. Multifunkční člověk je podle všeho bezproblémovým adeptem. „Počítá se u něj s krátkou životností,“ odvětil lakonicky jeden z mnoha zdrojů, které se nad postupem uvnitř SPOLU baví.

